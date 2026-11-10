Santiago Mouriño y Facundo Pellistri se suman a la selección uruguaya: la importancia de José María Giménez y las "ideas claras" de Diego Forlán

Los futbolistas Santiago Mouriño y Facundo Pellistri llegaron este martes por la mañana a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya , que este viernes se enfrentará a Argentina en La Bombonera y el martes jugará contra República Dominicana en el Campus de Maldonado.

El primero de los dos en hablar con la prensa presente fue Pellistri, que destacó la "felicidad" de llegar al país para volver a "vestir la camiseta" celeste. "No estoy jugando mucho , pero bueno, uno se entrena para poder estar bien para cuando toque" , comentó luego el extremo del Panathinaikos al ser consultado sobre su momento en el club griego.

Por otra parte, el extremo destacó que vivió un "lindo reencuentro" con el entrenador Diego Forlán , a quien ya había tenido en Peñarol, y valoró que durante las dos semanas de la gira asiática demostró tener "las ideas muy claras", con "videos muy específicos y puntualizaciones importantes" para "dar orden".

"Se pudo ver esa clase de orden en estos partidos , y la forma de atacar también, de ser bastante verticales, de ir a buscar las oportunidades, y fue un poco lo que se mostró en los partidos", agregó.

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Para Pellistri, desde el momento que llegaron a esa gira en octubre "se notó la motivación, las ganas que hay", y eso llevó a que los jugadores estuvieran "fluyendo contentos con todo".

"El grupo está con confianza, así que este partido contra Argentina se va a enfrentar de buena manera", continuó el atacante, que sabe que el clásico "siempre es picado", pero cree que se vivirá un "un partido hermoso por las condiciones y por el rival".

Santiago Mouriño: la importancia de José María Giménez y su puesto preferido

Santiago Mouriño y Maximiliano Araújo reconociendo el Estadio KYVB de Calcuta antes de enfrentar a India Foto: AUF

Minutos después de la rueda de prensa de Pellistri habló Mouriño, que expresó que intenta "dar lo mejor" en el Villarreal y "generar minutos" para seguir en el radar de Diego Forlán.

Según el defensor, Forlán lo ha "visto bastante" gracias a que el exjugador "sigue mucho" a Villarreal, club que defendió durante años. "(Me pide) que esté tranquilo más que nada, son los primeros partidos, que vaya disfrutando y aprendiendo", continuó.

Mouriño expresó que también quiere aprender de los jugadores "más experimentados" como José María Giménez, quien destacó que le dio "una grandísima mano" cuando llegó a España para defender al Atlético de Madrid.

"Con la selección me dijo que esté tranquilo, que el momento iba a llegar, que si no era ahora iba a ser más adelante y que estaba haciendo las cosas bien. También me ayudó en ese sentido, de sentar cabeza y estar tranquilo", valoró.

Consultado sobre si prefiere jugar de zaguero o de lateral derecho, puesto que viene ocupando en el Villarreal hace dos temporadas, el exjugador de Racing marcó que busca "jugar en la posición que sea". Sin embargo, aunque marcó que se siente "cómodo" de lateral, su "posición natural" es "central".

Sobre el clásico ante Argentina, indicó que espera que sea "un lindo partido". "Va a ser mi primera vez enfrentando a la selección argentina, jugando en La Bombonera, intento poder disfrutarlo", concluyó.