Ronald Araujo en su regreso a la selección uruguaya: "En el Mundial 2026, estaba para jugar; ahora, Diego Forlán nos dio confianza a todos"

Ronald Araujo se sumó este lunes pasado el mediodía a la selección uruguaya de Diego Forlán para los amistosos ante Argentina y República Dominicana por la fecha FIFA, tras llegar desde Liverpool. El futbolista uruguayo expresó estar “muy contento de volver a estar” en el grupo y “feliz por el momento y el nuevo equipo”, remarcando que se encuentra “disfrutando, que es lo más importante, y con muchas ganas de jugar estos amistosos y dar lo mejor”.

Araujo analizó su presente y el valor de la continuidad: “Sé como jugador lo que puedo dar cuando estoy bien, cuando estoy sano. Eso se está reflejando ahora con minutos y confianza. En la selección lo que más se juzgaba era el no estar, porque cuando estoy, saben lo que puedo dar”.

Ante las críticas por sus bajas físicas, admitió que “no es algo lindo, pero soy muy autocrítico y te la tenés que bancar porque es así. Yo quiero estar, representar a la selección y dar lo mejor. Sé que cuando estoy adentro de la cancha soy un jugador importante para la selección. Es normal que haya comentarios si no estoy”.

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“No pasamos la fase de grupos y otra vez me quedé sin jugar. Contra España estuve en el banco, pero al final el entrenador toma las decisiones y ya está. Es normal también; yo venía de una lesión y quizás creyó que no era importante que entrara en ese partido, pero ya pasó y quedó atrás. Hay una nueva etapa, con un cambio lindo, y seguro vamos a disfrutar de la selección”, sostuvo.

Consultado sobre Marcelo Bielsa, prefirió evitar controversias. Indicó que opta por “no entrar en ese detalle” de si existió un diálogo, descartó roces y agregó: “Yo estaba disponible para jugar y simplemente tomó la decisión que no entrara. Es respetable”.

No obstante, el propio Bielsa lo incluyó como lateral derecho titular la última vez que Uruguay enfrentó a Argentina en La Bombonera por las Eliminatorias para el Mundial 2026, y le anotó el primer gol a Dibu Martínez en aquel triunfo celeste por 2-0.

Respecto a Diego Forlán, destacó: “Nos dio confianza a todos y fue muy cercano a la hora de hablar con cada jugador. Sabe lo que puede aportar porque fue un jugador importantísimo. Es lindo cuando tenés la confianza del entrenador y se hace más fácil conectar dentro de la cancha”.