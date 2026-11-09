Elecciones del BPS 2026: cómo saber si estás habilitado para votar el 22 de noviembre y evitar multas

El próximo domingo 22 de noviembre de 2026 se celebrarán las elecciones de los representantes sociales del Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) , una instancia en la que deberán participar trabajadores activos, jubilados, pensionistas y representantes de empresas.

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El voto es secreto, obligatorio y personal , aunque existen excepciones según la edad y el tipo de prestación que recibe cada persona.

Para determinar quiénes están habilitados, el BPS toma como referencia la situación de los electores al 28 de febrero de 2026 y, en determinados casos, al 31 de julio de 2025 .

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La forma de comprobar si una persona está habilitada para votar es consultar el padrón electoral de la Corte Electoral , que permite verificar si figura entre los electores y conocer el circuito que le corresponde.

La consulta puede realizarse a través del buscador oficial de las elecciones del BPS 2026.

Los electores serán distribuidos por departamento según la serie y el número de su credencial cívica. En el caso de los extranjeros que no tengan credencial, se utilizará su domicilio.

Quienes pertenezcan a más de uno de los tres órdenes electorales deberán votar en todos aquellos que efectivamente integren.

Quiénes están habilitados para votar en las elecciones del BPS

Jubilados y pensionistas

Podrán votar quienes al 28 de febrero de 2026 fueran jubilados, pensionistas por sobrevivencia mayores de 18 años, pensionistas por invalidez mayores de 18 años o pensionistas a la vejez.

No estarán habilitados en este orden los beneficiarios de determinadas prestaciones, como asistencia a la vejez, pensiones especiales reparatorias, pensiones graciables y rentas del Banco de Seguros del Estado, entre otras.

Trabajadores activos

Están habilitados los mayores de 18 años que al 28 de febrero de 2026 fueran trabajadores dependientes públicos o privados.

También se incluyen quienes mantienen un vínculo laboral vigente y perciben subsidios por maternidad, enfermedad o desempleo por suspensión, así como beneficiarios de subsidios especiales de inactividad compensada o subsidios transitorios por incapacidad parcial.

En ambos órdenes, si la persona no cumplía los requisitos al 28 de febrero, podrá considerarse su situación al 31 de julio de 2025, de acuerdo con las condiciones establecidas por el BPS.

Empresas y contribuyentes

Están habilitados los contribuyentes inscriptos al 28 de febrero de 2026 que se encontraban al día con sus obligaciones corrientes y los convenios de pago.

En las empresas unipersonales vota exclusivamente el titular, mientras que las sociedades y demás empresas pluripersonales deben hacerlo mediante un mandatario designado.

Quiénes no están obligados a votar en las elecciones del BPS

Aunque figuren como habilitados, las personas mayores de 75 años no están obligadas a votar si son trabajadores, jubilados, pensionistas o titulares de empresas unipersonales.

Tampoco tienen obligación de sufragar quienes reciben prestaciones por incapacidad, cualquiera sea su edad.

Estas personas no necesitan presentar una justificación por no concurrir a votar.

Las excepciones no se aplican a quienes hayan sido designados mandatarios para representar a una empresa.

Qué pasa si estoy habilitado y no voto en las elecciones del BPS

Las personas obligadas a votar que no concurran y no tengan una causal válida de justificación estarán sujetas a sanciones.

Para trabajadores, jubilados y pensionistas, la multa equivale a la establecida para quienes no votaron en las últimas elecciones nacionales.

En el caso de las empresas, las multas previstas son de 6, 12 o 20 unidades reajustables (UR), según la cantidad de trabajadores dependientes.

Además, los empleadores son solidariamente responsables del pago de las multas correspondientes a sus trabajadores, de acuerdo con la normativa electoral.

Las elecciones del 22 de noviembre definirán a los representantes de trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresarios que integrarán el Directorio del BPS.