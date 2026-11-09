Federico Valverde está con la selección uruguaya: "Estoy contento de estar con un ídolo como Diego Forlán; hay que cambiar la pisada de lo que pasó en el Mundial"

Federico Valverde arribó a Uruguay para integrarse a la selección uruguaya de Diego Forlán de cara a los próximos amistosos contra Argentina y República Dominicana de la fecha FIFA de noviembre, en un ciclo marcado por la renovación del combinado celeste. A su llegada a Carrasco, el futbolista dialogó con Sport 890 sobre su presente, el proceso tras el Mundial y la llegada del actual DT a la dirección técnica.

El capitán del combinado nacional manifestó su alegría por volver al país: “Contento de volver a estar con la selección y con mis compañeros, y poder disfrutar de un ídolo como Diego (Forlán). Me tocó vivir con él como compañero de fútbol en Peñarol y hoy lo puedo vivir como técnico en la selección. Voy a sacarle el mayor fruto a cada día”.

El volante y lateral derecho, explicó que conversó con el entrenador y remarcó: “Hay que cambiar todo esto; cambiar esa pisada de lo que pasó en el Mundial”.

Respecto al Mundial 2026, Federico Valverde reconoció el golpe que dejó el desenlace: “Habíamos trabajado demasiado para que las cosas salieran mejor, pero no pudimos lograrlo. Quedó mucha tristeza y eso hay que utilizarlo para crecer como equipo y cada uno que le tocó vivir ese Mundial para que el próximo, o todos los partidos que vengan, hacerlo mejor”.

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Sobre lo vivido bajo el ciclo de Marcelo Bielsa, fue directo: “Se hablaron muchas cosas para afuera. Cuando las cosas no van bien a nivel de resultados, siempre se busca lo mínimo. Hay cosas que no pasaron”. Además, enfatizó: “Hay que cambiar la energía y el día a día por algo mejor para que Uruguay esté lo más arriba posible”.

Pese a arrastrar secuelas físicas de un esguince, remarcó su compromiso: “Seguí un par de partidos con molestias y sigo con molestias. No estoy al 100%, pero a la selección hay que venir”.

Debido a esa lesión, Valverde no pudo estar en la fecha FIFA de setiembre-octubre ante Japón, Corea del Sur e India.

Finalmente, sobre su nueva función táctica como lateral derecho en Real Madrid, concluyó: “Me preparo donde el entrenador quiera que juegue. En este momento estoy jugando de lateral, entonces me preparo para hacer las cosas bien ahí y ser el mejor en mi posición. Me gusta desafiarme en el día a día y buscar nuevos retos y objetivos”.