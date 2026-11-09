Federico Valverde está con la selección uruguaya: "Estoy contento de estar con un ídolo como Diego Forlán; hay que cambiar la pisada de lo que pasó en el Mundial"

Federico Valverde arribó a Uruguay para integrarse a la selección uruguaya de Diego Forlán de cara a los próximos amistosos contra Argentina y República Dominicana de la fecha FIFA de noviembre, en un ciclo marcado por la renovación del combinado celeste. A su llegada a Carrasco, el futbolista dialogó con Sport 890 sobre su presente, el proceso tras el Mundial y la llegada del actual DT a la dirección técnica.
El capitán del combinado nacional manifestó su alegría por volver al país: “Contento de volver a estar con la selección y con mis compañeros, y poder disfrutar de un ídolo como Diego (Forlán). Me tocó vivir con él como compañero de fútbol en Peñarol y hoy lo puedo vivir como técnico en la selección. Voy a sacarle el mayor fruto a cada día”.
El volante y lateral derecho, explicó que conversó con el entrenador y remarcó: “Hay que cambiar todo esto; cambiar esa pisada de lo que pasó en el Mundial”.
Valverde está pronto para volver con la selección uruguaya
Respecto al Mundial 2026, Federico Valverde reconoció el golpe que dejó el desenlace: “Habíamos trabajado demasiado para que las cosas salieran mejor, pero no pudimos lograrlo. Quedó mucha tristeza y eso hay que utilizarlo para crecer como equipo y cada uno que le tocó vivir ese Mundial para que el próximo, o todos los partidos que vengan, hacerlo mejor”.
Sobre lo vivido bajo el ciclo de Marcelo Bielsa, fue directo: “Se hablaron muchas cosas para afuera. Cuando las cosas no van bien a nivel de resultados, siempre se busca lo mínimo. Hay cosas que no pasaron”. Además, enfatizó: “Hay que cambiar la energía y el día a día por algo mejor para que Uruguay esté lo más arriba posible”.
Pese a arrastrar secuelas físicas de un esguince, remarcó su compromiso: “Seguí un par de partidos con molestias y sigo con molestias. No estoy al 100%, pero a la selección hay que venir”.
Debido a esa lesión, Valverde no pudo estar en la fecha FIFA de setiembre-octubre ante Japón, Corea del Sur e India.
Finalmente, sobre su nueva función táctica como lateral derecho en Real Madrid, concluyó: “Me preparo donde el entrenador quiera que juegue. En este momento estoy jugando de lateral, entonces me preparo para hacer las cosas bien ahí y ser el mejor en mi posición. Me gusta desafiarme en el día a día y buscar nuevos retos y objetivos”.