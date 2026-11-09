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Las lágrimas de emoción de Lucas Sugo luego del fin de semana papal: "Es un regalo y un mensaje que viene de un lugar que quiero mucho"

El cantante fue protagonista del fin de semana de la visita del papa León XIV a Uruguay con dos presentaciones sobre el escenario, en Paysandú y en Montevideo

9 de noviembre de 2026 15:08 hs
Lucas Sugo cantó en la previa a la misa del papa León XIV en Paysandú

Lucas Sugo cantó en la previa a la misa del papa León XIV en Paysandú

Foto: Faustina Cingolani / El Observador

La llegada del papa León XIV a Uruguay generó toda clase de movimientos en la sociedad uruguaya, y también en la música local, ya que algunos artistas del país se encargaron de musicalizar las diversas presentaciones al público del sumo pontífice.

Uno de los que más presente estuvo el fin de semana fue el cantante Lucas Sugo, que abrió la misa en Paysandú junto a Catherine Vergnes con el tema oficial de esta gira apostólica, Una gran alegría, y luego cantó también en la vigilia que León XIV mantuvo en el Estadio Centenario, en Montevideo.

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"Tantas cosas están pasando en mi corazón. Es una noche de esas que uno la va a guardar por el resto de la vida en el corazón", empezó Sugo.

"Mucha emoción, mucha emoción. Cuando el papa se acercó allí y nos saludamos y me habló... Por Dios, es un regalo, un regalo de nuestro padre. Creo que la gente sabe por qué digo que es un regalo y por qué me parece que también es un mensaje que viene de un lugar que quiero mucho, y que le tengo mucho afecto y que tengo un contacto muy lindo", dijo, ya con lágrimas en los ojos."

"Realmente es una noche memorable para mí, para mi familia y también, felizmente, para todo nuestro país, no solamente para la familia cristiana. Quedan esas emociones imborrables. Si Dios quiere, así va a ser. Voy a tener unos noventa y pico, andar con un bastón y, capaz que frente a una estufita con unas pantuflas, le voy a comentar a mis nietos o a la familia", cerró.

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