Premios Graffiti 2026: Luana, Garo Arakelian y La Triple Nelson fueron los grandes ganadores

La edición número 24 de los Premios Graffiti de la música uruguaya tuvo este jueves su ceremonia principal, en la Sala Zitarrosa. En la ceremonia de este se entregaron los galardones más importantes de este año, que se suman a los que ya se habían presentado el 22 de octubre en San José y este miércoles 4 también en la Zitarrosa.
La Triple Nelson, Garo y Luana fueron los grandes ganadores de este año, en una entrega que tuvo también un reconocimiento póstumo para Ruben Rada, que ganó un premio por una canción junto a Jorge Nasser.
Luana recibió además el premio a Artista del Año elegido por la votación del público, mientras que la banda de plena La Nueva Escuela, que ya se había hecho con dos premios el miércoles, sumó este jueves el de canción del año por votación popular por su tema Los mayores.
La lista de ganadores de los Premios Graffiti 2026 entregados este jueves
Productor del año
Alejandro Vázquez - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Compositor/a del año
Garo Arakelian - Milonga de Quirón
Solista masculino del año
GARO - Milonga de Quirón
Solista femenina del año
Luana - Icónica
Banda del año
La Triple Nelson - De amor, de locura y de guerra
Mejor artista nuevo
Boni - Avant Première
Mejor EP
Ver para creer - Astroboy
Tema del año
Una risa así - Jorge Nasser y Ruben Rada
Álbum del año
Milonga de Quirón - GARO
Premio Trayectoria
Julio Cobelli
Tema popular del año
Los mayores – La Nueva Escuela
Premio Omar Gutiérrez al artista del año por votación popular
Luana