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Premios Graffiti 2026: Luana, Garo Arakelian y La Triple Nelson fueron los grandes ganadores

Este jueves se entregaron en la Sala Zitarrosa los últimos Premios Graffiti del 2026 a lo más destacado de la música uruguaya

6 de noviembre de 2026 15:18 hs
La Ceremonia de los premios Graffiti

La Ceremonia de los premios Graffiti

La Triple Nelson, Garo y Luana fueron los grandes ganadores de este año, en una entrega que tuvo también un reconocimiento póstumo para Ruben Rada, que ganó un premio por una canción junto a Jorge Nasser.

Luana recibió además el premio a Artista del Año elegido por la votación del público, mientras que la banda de plena La Nueva Escuela, que ya se había hecho con dos premios el miércoles, sumó este jueves el de canción del año por votación popular por su tema Los mayores.

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La lista de ganadores de los Premios Graffiti 2026 entregados este jueves

Productor del año
 Alejandro Vázquez - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson

Compositor/a del año
 Garo Arakelian - Milonga de Quirón

Solista masculino del año
GARO - Milonga de Quirón

Solista femenina del año
Luana - Icónica

Banda del año
La Triple Nelson - De amor, de locura y de guerra

Mejor artista nuevo
Boni - Avant Première

Mejor EP
Ver para creer - Astroboy

Tema del año
 Una risa así - Jorge Nasser y Ruben Rada

Álbum del año
 Milonga de Quirón - GARO

Premio Trayectoria
 Julio Cobelli

Tema popular del año
 Los mayores – La Nueva Escuela

Premio Omar Gutiérrez al artista del año por votación popular
 Luana

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