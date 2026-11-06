Premios Graffiti 2026: Luana, Garo Arakelian y La Triple Nelson fueron los grandes ganadores

La Ceremonia de los premios Graffiti

La edición número 24 de los Premios Graffiti de la música uruguaya tuvo este jueves su ceremonia principal, en la Sala Zitarrosa. En la ceremonia de este se entregaron los galardones más importantes de este año, que se suman a los que ya se habían presentado el 22 de octubre en San José y este miércoles 4 también en la Zitarrosa.

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La Triple Nelson, Garo y Luana fueron los grandes ganadores de este año, en una entrega que tuvo también un reconocimiento póstumo para Ruben Rada, que ganó un premio por una canción junto a Jorge Nasser.

Luana recibió además el premio a Artista del Año elegido por la votación del público, mientras que la banda de plena La Nueva Escuela, que ya se había hecho con dos premios el miércoles, sumó este jueves el de canción del año por votación popular por su tema Los mayores.

La lista de ganadores de los Premios Graffiti 2026 entregados este jueves Productor del año

Alejandro Vázquez - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson