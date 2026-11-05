Premios Graffiti 2026: la lista de ganadores de la primera parte de la ceremonia principal de los premios de la música uruguaya

La edición número 24 de los Premios Graffiti de la música uruguaya tuvieron este miércoles la primera parte de su ceremonia principal, que tendrá su continuación y cierre este jueves 5 en la Sala Zitarrosa. En la ceremonia de este miércoles se entregaron 13 premios, que se suman a los que ya se habían presentado el 22 de octubre en San José.
La banda de plena La Nueva Escuela y La Triple Nelson fueron las que más premios se llevaron en la noche de ayer, con un doblete para cada una de ellas. Entre los otros ganadores de este miércoles estuvieron Luana, Barbara Jorcin y Diego Maturro.
La lista completa de nominados de este año se puede ver en este enlace.
Este jueves se sabrá quienes reciben los premios principales de este año, entre los que se cuentan Canción del año, Disco del año, y los premios a solista y banda destacada.
La lista de ganadores de la segunda ceremonia de los Premios Graffiti 2026
Mejor álbum de hip hop
Doce golpes - Clipper
Mejor álbum tropical
Directamente desde el tanque - La Nueva Escuela
Mejor álbum pop
No se cansen de buscar - Diego Matturro
Mejor álbum rock
De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Mejor single de música electrónica
Río prendido Remix - Lucía Severino
Mejor single de música urbana
Hablan por hablar - El KB - Kung Fú
Mejor single de trap
Cuenco - Eli Almic
Mejor single de reguetón
MVD - Uri / Agus Padilla / La Deskarga / Jotape
Mejor canción tropical
Siento el calor - Luana
Mejor canción de plena
Los mayores - La Nueva Escuela
Mejor canción de música popular uruguaya
1880 - La Marmita / Larbanois & Carrero
Mejor single pop
Complicada - Bárbara Jorcin
Mejor single rock
Pandemia de guerra - La Triple Nelson / Mario Carrero