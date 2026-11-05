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Premios Graffiti 2026: la lista de ganadores de la primera parte de la ceremonia principal de los premios de la música uruguaya

La Nueva Escuela y La Triple Nelson recibieron dos premios Graffiti cada una y fueron los mayores ganadores de esta ceremonia

5 de noviembre de 2026 8:51 hs
La ceremonia de los Premios Graffiti 2026

La ceremonia de los Premios Graffiti 2026

La edición número 24 de los Premios Graffiti de la música uruguaya tuvieron este miércoles la primera parte de su ceremonia principal, que tendrá su continuación y cierre este jueves 5 en la Sala Zitarrosa. En la ceremonia de este miércoles se entregaron 13 premios, que se suman a los que ya se habían presentado el 22 de octubre en San José.

La banda de plena La Nueva Escuela y La Triple Nelson fueron las que más premios se llevaron en la noche de ayer, con un doblete para cada una de ellas. Entre los otros ganadores de este miércoles estuvieron Luana, Barbara Jorcin y Diego Maturro.

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Este jueves se sabrá quienes reciben los premios principales de este año, entre los que se cuentan Canción del año, Disco del año, y los premios a solista y banda destacada.

La lista de ganadores de la segunda ceremonia de los Premios Graffiti 2026

Mejor álbum de hip hop
 Doce golpes - Clipper

Mejor álbum tropical
 Directamente desde el tanque - La Nueva Escuela

Mejor álbum pop
 No se cansen de buscar - Diego Matturro

Mejor álbum rock
 De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson

Mejor single de música electrónica
 Río prendido Remix - Lucía Severino

Mejor single de música urbana
 Hablan por hablar - El KB - Kung Fú

Mejor single de trap
 Cuenco - Eli Almic

Mejor single de reguetón
 MVD - Uri / Agus Padilla / La Deskarga / Jotape

Mejor canción tropical
 Siento el calor - Luana

Mejor canción de plena
 Los mayores - La Nueva Escuela

Mejor canción de música popular uruguaya
 1880 - La Marmita / Larbanois & Carrero

Mejor single pop
 Complicada - Bárbara Jorcin

Mejor single rock
 Pandemia de guerra - La Triple Nelson / Mario Carrero

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