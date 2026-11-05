Premios Graffiti 2026: la lista de ganadores de la primera parte de la ceremonia principal de los premios de la música uruguaya

La edición número 24 de los Premios Graffiti de la música uruguaya tuvieron este miércoles la primera parte de su ceremonia principal, que tendrá su continuación y cierre este jueves 5 en la Sala Zitarrosa. En la ceremonia de este miércoles se entregaron 13 premios , que se suman a los que ya se habían presentado el 22 de octubre en San José.

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La banda de plena La Nueva Escuela y La Triple Nelson fueron las que más premios se llevaron en la noche de ayer, con un doblete para cada una de ellas. Entre los otros ganadores de este miércoles estuvieron Luana, Barbara Jorcin y Diego Maturro.

La lista completa de nominados de este año se puede ver en este enlace.

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Este jueves se sabrá quienes reciben los premios principales de este año, entre los que se cuentan Canción del año, Disco del año, y los premios a solista y banda destacada.

La lista de ganadores de la segunda ceremonia de los Premios Graffiti 2026

Mejor álbum de hip hop

Doce golpes - Clipper

Mejor álbum tropical

Directamente desde el tanque - La Nueva Escuela

Mejor álbum pop

No se cansen de buscar - Diego Matturro

Mejor álbum rock

De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson

Mejor single de música electrónica

Río prendido Remix - Lucía Severino

Mejor single de música urbana

Hablan por hablar - El KB - Kung Fú

Mejor single de trap

Cuenco - Eli Almic

Mejor single de reguetón

MVD - Uri / Agus Padilla / La Deskarga / Jotape

Mejor canción tropical

Siento el calor - Luana

Mejor canción de plena

Los mayores - La Nueva Escuela

Mejor canción de música popular uruguaya

1880 - La Marmita / Larbanois & Carrero

Mejor single pop

Complicada - Bárbara Jorcin

Mejor single rock

Pandemia de guerra - La Triple Nelson / Mario Carrero