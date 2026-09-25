Los premios Graffiti 2026 tienen sus nominados: Luana, La Triple Nelson, Niña Lobo y Garo entre los más nominados

Un hombre curioso - Tüssi Dematteis
El Peyote Asesino - Pablo Izmirlian
Hugo Fattoruso, Música en las manos - Daniel Colino
Pueblo chico, infierno grande - Fernando Peláez
Que no quede en el tintero - Mauricio Rodriguez
Mejor edición especial
Inéditas - Diane Denoir, Eduardo Mateo
Noche africana - Alejandro Ferradás
Placeres del sadomusiquismo - La Tabaré Riverock Banda
Radio Babilonia - Traidores
Zitarrosa 4 - Alfredo Zitarrosa
Mejor álbum en vivo
Acústico - Teatro Solís, 2012 (En Vivo) - Los Traidores
Candombe (En vivo - Teatro Solis) - Julieta Rada
Dulces Pecadoras - Ana Prada, Samantha Navarro & La Dulce
El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos - Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez, Julio Cobelli
En vivo Teatro Solís Montevideo - Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso
Mejor video de larga duración
El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos - Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez, Julio Cobelli
Candombe (En vivo - Teatro Solis) - Julieta Rada
Celebration - Martes on Fire / Francisco Fattroruso
Darnauchans bajo la noche - Eduardo Darnauchans
El vuelo (en vivo) - Laura Canoura
Mejor video clip en vivo
Aroma a sal - Vicky Ripa ft. Fede Lima
Biromes y servilletas - Laura Canoura / Leo Maslíah
Desconfio - El Asado
Just be good to me - Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin, Matías Rada
Sigue siendo rocanrol - Alejandra Wolff & Tabaré Rivero
Mejor videoclip
Bye bye bye amor - Diego Drexler ft. Ana Prada
Montevideo despierta - Niña Lobo
Delirio en el tiempo - Fer O - Smith
Sueño - La Triple Nelson
Un amor así - Florencia Núñez
Mejor álbum inspiración religiosa
Amor verdadero - Lucho Ferrés
Colección adoración - Diego Reynolds
Escrito está - Lourdes Verónica RS
Incomparable - Flavia Guash
Sigues siendo Dios - Banda Elyón
Mejor álbum música infantil
Casa Faro (inventario de canciones y otras fosforescencias) - Sebastián Rivero
Con los pies en la tierra - RIM PUM PAM
La ciudad que sueña - Luciano Supervielle
Pasear cantando - Letu Ruibal
Supervoz - Supervoz
Mejor álbum música instrumental
Entrelazados - Washington Luzardo & Martín Luzardo
Ilusión de mi vida - Cuarteto Yaguareté
Postales del éter - Fede Graña
Surin - Juan Ibarra, Ramiro Zayas
Tres otoños - Makoto Shishio
Mejor álbum folclore
Amor de contrabando - Juan José de Mello
Criollismos - Dúo Matina
Criollo - Tallo
La vida cotidiana - Numa Moraes
Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega - Maia Castro
Mejor álbum tango
Fauna tanguera - Lázaro Cócaro
Mar adentro - La Mufa
Querencia - Fernando López y Enzo Fernández
Tango animal - Batimento Dúo
Testamento tanguero - Hagopian - Irigoyen - Arenas
Mejor álbum candombe fusión
A puro candombe - Eduardo Da Luz
Desempoderando las cabras - Juan Mariño
Holograma - Nacho Mateu
Manos - The Rada´s Old Boys
Mirando - La Banda Flotante
Mejor álbum música popular y canción urbana
A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno
La mariposa monarca - Laura Canoura
La ruta de la seda - Nicolás Ibarburu
Milonga de Quirón - GARO
Mundo milonga - Jorge Nasser
Mejor álbum música electrónica
Balneario - Par
Estribillos pop - Eros White
La comedia recién empieza - Max Tejera
Raíces del tambor - Deibys Marquez
The Parque Rodo Tapes - Ian Lampel
Mejor álbum metal y hard rock
Ciclos - Fuego
Desde las cenizas - Efímera
Liminal Space - Regina
Reina de espadas - Nameless
VHS - VHS
Mejor álbum pop alternativo
Caminar - Diego Drexler
La mañana del incendio - Buceo Invisible
No hay nadie - Fede Graña
Vigilia - Ino Guridi
Metanlé - Ninguna Higuera
Mejor álbum hip hop
Barras sobre barras / Bars on bars - Hurakán Martínez
Doce golpes - Clipper
La llave - Eli Almic
Números rojos - Gavo
Postal interna - Avr
Mejor álbum tropical
2025 - Uri
Directamente desde el tanque - La Nueva Escuela
La gente se vuelve loca - Sonido Caracol
Vidas pasadas - Enzo y la Sub 21
Yo sé bien quién soy - Américo Young
Mejor álbum pop
Avant Première - Boni
Icónica - Luana
Mejor así - Cossi
Menguar - Milonga Indie
No se cansen de buscar - Diego Matturro
Mejor álbum rock
De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Epístolas para un destinatario ausente - Graffolitas
La teoría de las puertas - La Marmita
Montevideo despierta - Niña Lobo
Rumores chinos - Erika Chuwoki
Mejor single música electrónica
4 AM (Last Dance Remix) - Gia Love
Dinero - Eros White
Lluvias Remix - Pamela Román
Maldición - Fernando Picon, Caio Martinez ft. Pablo Silvera
Río prendido Remix - Lucía Severino
Mejor single música urbana
Del otro lado - latejapride
Dime - La Nueva Escuela, Elias Glz
Distante - Zanto
Fuck hhh freestyle - Hurakán Martínez
Hablan por hablar - El KB - Kung Fú
Mejor single trap
5 meses - Frijo
Cada dia + - KNAK
Cositas - Sarah
Cuenco - Eli Almic
Hit the KWN - Malapraxxis
Mejor single reguetón
Hacerte mía - El Super Hobby
MVD - Uri / Agus Padilla / La Deskarga / Jotape
Pon de tu parte - La Nueva Escuela
Voilà - Eli Almic
Yo te he visto pasar - El Reja
Mejor canción tropical
Fue mentira - Sole Ramírez
Si te pillara - La Dosis La Nueva Escuela
Siento el calor - Luana
Volvió el verano (Remix) - El Reja, Marama, El Villano
Yo y tú - La Deskarga
Mejor canción de plena
A la hora que me llamen - Américo Young / Martín Quiroga
Blin Blin - La Deskarga
Cuando se baila la plena - Luana
Los mayores - La Nueva Escuela
Tú vas sin - La Revulsiva
Mejor canción música popular uruguaya
1880 - La Marmita / Larbanois & Carrero
Aún no morí - Sofía Alvez ft. Isabel Lenoir
El suncho - Ninguna Higuera
Llevo el Vientos del sur - GARO ft. Sebastián Teysera
Se vive se aprende - Diego González
Mejor single pop
Enero - Diego Matturro
Complicada - Bárbara Jorcin
Nuevos trajes - Ino Guridi
Perder algo de tiempo - Alfonsina ft. Paulinho Moska
Tu falta de querer - El Reja / Agus Giovio
Mejor single rock
Dillom, Paco y Rosalía - Astroboy
Estás perdiendo el tiempo - Diego Drexler ft. Jorge Nasser
Expreso - GARO
Montevideo despierta - Niña Lobo
Pandemia de guerra - La Triple Nelson / Mario Carrero
Productor/a del año
Alejandro Vázquez - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Garo / Santiago Peralta - Milonga de Quirón - GARO
Diego Matturro - Tato Cabrera - Rodridi - No se cansen de buscar - Diego Matturro
Nicolás Ibarburu - La ruta de la seda - Nicolás Ibarburu
Mateo Moreno y Aníbal Buonarcorso - A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno
Compositor/a del año
Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez, Isabel Palomeque - Montevideo despierta - Niña Lobo
Christian Cary / Paco Pintos - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Diego Presa / Guillermo Wood - La mañana del incendio - Buceo Invisible
Garo Arakelián - Milonga de Quirón - GARO
Mateo Moreno - A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno
Solista masculino del año
Diego Drexler - Caminar
Diego Matturro - No se cansen de buscar
GARO - Milonga de Quirón
Jorge Nasser - Mundo milonga
Nicolás Ibarburu - La ruta de la seda
Solista femenina del año
Eli Almic - La llave
Ino Guridi - Vigilia
Luana - Icónica
Laura Canoura - La mariposa monarca
Maia Castro - Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega
Banda del año
Buceo Invisible - La mañana del incendio
La Nueva Escuela - Directamente desde el tanque
La Triple Nelson - De amor, de locura y de guerra
Niña Lobo - Montevideo despierta
Ninguna Higuera - Metanlé
Mejor artista nuevo
Aldana - Metanoia
Boni - Avant Première
Daniel Mella - Notas de voz
Fio Cerrone - Una mujer
Guadalupe Calzada - Abrir
Julia Lunar - Nostalgia digital
Maxi Obes - Vampira
Modo Carrera - Modo Carrera
Verluz - Resonante
Volvieron Las Carteras - Raspando la olla
Mejor EP
Acuerdos asimétricos - Riki Musso
Capricho - Diego Gonzalez
Siempre podés volver en vivo - Socio
Ver para creer - Astroboy
Viejas novedades - Eduardo Darnauchans
Tema del año
Estás perdiendo el tiempo - Diego Drexler ft. Jorge Nasser
Llevo el Vientos del sur - GARO ft. Sebastián Teysera
Montevideo despierta - Niña Lobo
Pandemia de guerra - La Triple Nelson ft. Mario Carrero
Una risa así - Jorge Nasser y Ruben Rada
Álbum del año
Icónica - Luana
De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Milonga de Quirón - GARO
Montevideo despierta - Niña Lobo
Mundo milonga - Jorge Nasser