Los premios Graffiti 2026 tienen sus nominados: Luana, La Triple Nelson, Niña Lobo y Garo entre los más nominados

Este jueves se dieron a conocer los nominados a los Premios Graffiti 2026 . La edición número 24 de los galardones a la música uruguaya reconocerán 40 categorías entre discos, libros, videoclips y documentales . En total se presentaron este año 3350 postulaciones entre todos formatos, de artistas de todo el país así como de uruguayos residentes en el exterior.

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Los premios se entregarán repartidos en tres ceremonias: la primera será el 21 de octubre, en el Teatro Macció de San José, mientras que las siguientes serán en días consecutivos, el 4 y 5 de noviembre, en la Sala Zitarrosa.

Luana , La Triple Nelson, Garo Arakelian y Niña Lobo son de los artistas que más nominaciones acumulan este año, mientras que figuras como Jorge Nasser y la banda de plena La Nueva Escuela también figuran entre los candidatos a algunos de los galardones claves.

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Un hombre curioso - Tüssi Dematteis

El Peyote Asesino - Pablo Izmirlian

Hugo Fattoruso, Música en las manos - Daniel Colino

Pueblo chico, infierno grande - Fernando Peláez

Que no quede en el tintero - Mauricio Rodriguez

Mejor edición especial

Inéditas - Diane Denoir, Eduardo Mateo

Noche africana - Alejandro Ferradás

Placeres del sadomusiquismo - La Tabaré Riverock Banda

Radio Babilonia - Traidores

Zitarrosa 4 - Alfredo Zitarrosa

Mejor álbum en vivo

Acústico - Teatro Solís, 2012 (En Vivo) - Los Traidores

Candombe (En vivo - Teatro Solis) - Julieta Rada

Dulces Pecadoras - Ana Prada, Samantha Navarro & La Dulce

El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos - Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez, Julio Cobelli

En vivo Teatro Solís Montevideo - Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso

Mejor video de larga duración

El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos - Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez, Julio Cobelli

Candombe (En vivo - Teatro Solis) - Julieta Rada

Celebration - Martes on Fire / Francisco Fattroruso

Darnauchans bajo la noche - Eduardo Darnauchans

El vuelo (en vivo) - Laura Canoura

Mejor video clip en vivo

Aroma a sal - Vicky Ripa ft. Fede Lima

Biromes y servilletas - Laura Canoura / Leo Maslíah

Desconfio - El Asado

Just be good to me - Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin, Matías Rada

Sigue siendo rocanrol - Alejandra Wolff & Tabaré Rivero

Mejor videoclip

Bye bye bye amor - Diego Drexler ft. Ana Prada

Montevideo despierta - Niña Lobo

Delirio en el tiempo - Fer O - Smith

Sueño - La Triple Nelson

Un amor así - Florencia Núñez

Mejor álbum inspiración religiosa

Amor verdadero - Lucho Ferrés

Colección adoración - Diego Reynolds

Escrito está - Lourdes Verónica RS

Incomparable - Flavia Guash

Sigues siendo Dios - Banda Elyón

Mejor álbum música infantil

Casa Faro (inventario de canciones y otras fosforescencias) - Sebastián Rivero

Con los pies en la tierra - RIM PUM PAM

La ciudad que sueña - Luciano Supervielle

Pasear cantando - Letu Ruibal

Supervoz - Supervoz

Mejor álbum música instrumental

Entrelazados - Washington Luzardo & Martín Luzardo

Ilusión de mi vida - Cuarteto Yaguareté

Postales del éter - Fede Graña

Surin - Juan Ibarra, Ramiro Zayas

Tres otoños - Makoto Shishio

Mejor álbum folclore

Amor de contrabando - Juan José de Mello

Criollismos - Dúo Matina

Criollo - Tallo

La vida cotidiana - Numa Moraes

Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega - Maia Castro

Mejor álbum tango

Fauna tanguera - Lázaro Cócaro

Mar adentro - La Mufa

Querencia - Fernando López y Enzo Fernández

Tango animal - Batimento Dúo

Testamento tanguero - Hagopian - Irigoyen - Arenas

Mejor álbum candombe fusión

A puro candombe - Eduardo Da Luz

Desempoderando las cabras - Juan Mariño

Holograma - Nacho Mateu

Manos - The Rada´s Old Boys

Mirando - La Banda Flotante

Mejor álbum música popular y canción urbana

A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno

La mariposa monarca - Laura Canoura

La ruta de la seda - Nicolás Ibarburu

Milonga de Quirón - GARO

Mundo milonga - Jorge Nasser

Mejor álbum música electrónica

Balneario - Par

Estribillos pop - Eros White

La comedia recién empieza - Max Tejera

Raíces del tambor - Deibys Marquez

The Parque Rodo Tapes - Ian Lampel

Mejor álbum metal y hard rock

Ciclos - Fuego

Desde las cenizas - Efímera

Liminal Space - Regina

Reina de espadas - Nameless

VHS - VHS

Mejor álbum pop alternativo

Caminar - Diego Drexler

La mañana del incendio - Buceo Invisible

No hay nadie - Fede Graña

Vigilia - Ino Guridi

Metanlé - Ninguna Higuera

Mejor álbum hip hop

Barras sobre barras / Bars on bars - Hurakán Martínez

Doce golpes - Clipper

La llave - Eli Almic

Números rojos - Gavo

Postal interna - Avr

Mejor álbum tropical

2025 - Uri

Directamente desde el tanque - La Nueva Escuela

La gente se vuelve loca - Sonido Caracol

Vidas pasadas - Enzo y la Sub 21

Yo sé bien quién soy - Américo Young

Mejor álbum pop

Avant Première - Boni

Icónica - Luana

Mejor así - Cossi

Menguar - Milonga Indie

No se cansen de buscar - Diego Matturro

Mejor álbum rock

De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson

Epístolas para un destinatario ausente - Graffolitas

La teoría de las puertas - La Marmita

Montevideo despierta - Niña Lobo

Rumores chinos - Erika Chuwoki

Mejor single música electrónica

4 AM (Last Dance Remix) - Gia Love

Dinero - Eros White

Lluvias Remix - Pamela Román

Maldición - Fernando Picon, Caio Martinez ft. Pablo Silvera

Río prendido Remix - Lucía Severino

Mejor single música urbana

Del otro lado - latejapride

Dime - La Nueva Escuela, Elias Glz

Distante - Zanto

Fuck hhh freestyle - Hurakán Martínez

Hablan por hablar - El KB - Kung Fú

Mejor single trap

5 meses - Frijo

Cada dia + - KNAK

Cositas - Sarah

Cuenco - Eli Almic

Hit the KWN - Malapraxxis

Mejor single reguetón

Hacerte mía - El Super Hobby

MVD - Uri / Agus Padilla / La Deskarga / Jotape

Pon de tu parte - La Nueva Escuela

Voilà - Eli Almic

Yo te he visto pasar - El Reja

Mejor canción tropical

Fue mentira - Sole Ramírez

Si te pillara - La Dosis La Nueva Escuela

Siento el calor - Luana

Volvió el verano (Remix) - El Reja, Marama, El Villano

Yo y tú - La Deskarga

Mejor canción de plena

A la hora que me llamen - Américo Young / Martín Quiroga

Blin Blin - La Deskarga

Cuando se baila la plena - Luana

Los mayores - La Nueva Escuela

Tú vas sin - La Revulsiva

Mejor canción música popular uruguaya

1880 - La Marmita / Larbanois & Carrero

Aún no morí - Sofía Alvez ft. Isabel Lenoir

El suncho - Ninguna Higuera

Llevo el Vientos del sur - GARO ft. Sebastián Teysera

Se vive se aprende - Diego González

Mejor single pop

Enero - Diego Matturro

Complicada - Bárbara Jorcin

Nuevos trajes - Ino Guridi

Perder algo de tiempo - Alfonsina ft. Paulinho Moska

Tu falta de querer - El Reja / Agus Giovio

Mejor single rock

Dillom, Paco y Rosalía - Astroboy

Estás perdiendo el tiempo - Diego Drexler ft. Jorge Nasser

Expreso - GARO

Montevideo despierta - Niña Lobo

Pandemia de guerra - La Triple Nelson / Mario Carrero

Productor/a del año

Alejandro Vázquez - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson

Garo / Santiago Peralta - Milonga de Quirón - GARO

Diego Matturro - Tato Cabrera - Rodridi - No se cansen de buscar - Diego Matturro

Nicolás Ibarburu - La ruta de la seda - Nicolás Ibarburu

Mateo Moreno y Aníbal Buonarcorso - A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno

Compositor/a del año

Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez, Isabel Palomeque - Montevideo despierta - Niña Lobo

Christian Cary / Paco Pintos - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson

Diego Presa / Guillermo Wood - La mañana del incendio - Buceo Invisible

Garo Arakelián - Milonga de Quirón - GARO

Mateo Moreno - A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno

Solista masculino del año

Diego Drexler - Caminar

Diego Matturro - No se cansen de buscar

GARO - Milonga de Quirón

Jorge Nasser - Mundo milonga

Nicolás Ibarburu - La ruta de la seda

Solista femenina del año

Eli Almic - La llave

Ino Guridi - Vigilia

Luana - Icónica

Laura Canoura - La mariposa monarca

Maia Castro - Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega

Banda del año

Buceo Invisible - La mañana del incendio

La Nueva Escuela - Directamente desde el tanque

La Triple Nelson - De amor, de locura y de guerra

Niña Lobo - Montevideo despierta

Ninguna Higuera - Metanlé

Mejor artista nuevo

Aldana - Metanoia

Boni - Avant Première

Daniel Mella - Notas de voz

Fio Cerrone - Una mujer

Guadalupe Calzada - Abrir

Julia Lunar - Nostalgia digital

Maxi Obes - Vampira

Modo Carrera - Modo Carrera

Verluz - Resonante

Volvieron Las Carteras - Raspando la olla

Mejor EP

Acuerdos asimétricos - Riki Musso

Capricho - Diego Gonzalez

Siempre podés volver en vivo - Socio

Ver para creer - Astroboy

Viejas novedades - Eduardo Darnauchans

Tema del año

Estás perdiendo el tiempo - Diego Drexler ft. Jorge Nasser

Llevo el Vientos del sur - GARO ft. Sebastián Teysera

Montevideo despierta - Niña Lobo

Pandemia de guerra - La Triple Nelson ft. Mario Carrero

Una risa así - Jorge Nasser y Ruben Rada

Álbum del año

Icónica - Luana

De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson

Milonga de Quirón - GARO

Montevideo despierta - Niña Lobo

Mundo milonga - Jorge Nasser