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Los premios Graffiti 2026 tienen sus nominados: Luana, La Triple Nelson, Niña Lobo y Garo entre los más nominados

Los premios Graffiti a la música uruguaya se entregarán a lo largo de tres ceremonias repartidas entre octubre y noviembre: la lista completa de nominados

25 de septiembre de 2026 9:21 hs
Los premios graffiti en su edición pasada
Los premios graffiti en su edición pasada Camilo dos Santos

Este jueves se dieron a conocer los nominados a los Premios Graffiti 2026. La edición número 24 de los galardones a la música uruguaya reconocerán 40 categorías entre discos, libros, videoclips y documentales. En total se presentaron este año 3350 postulaciones entre todos formatos, de artistas de todo el país así como de uruguayos residentes en el exterior.

Los premios se entregarán repartidos en tres ceremonias: la primera será el 21 de octubre, en el Teatro Macció de San José, mientras que las siguientes serán en días consecutivos, el 4 y 5 de noviembre, en la Sala Zitarrosa.

Luana, La Triple Nelson, Garo Arakelian y Niña Lobo son de los artistas que más nominaciones acumulan este año, mientras que figuras como Jorge Nasser y la banda de plena La Nueva Escuela también figuran entre los candidatos a algunos de los galardones claves.

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La lista completa de nominados de los Premios Graffiti 2026

Mejor libro sobre música uruguaya

Un hombre curioso - Tüssi Dematteis
El Peyote Asesino - Pablo Izmirlian
Hugo Fattoruso, Música en las manos - Daniel Colino
Pueblo chico, infierno grande - Fernando Peláez
Que no quede en el tintero - Mauricio Rodriguez

Mejor edición especial

Inéditas - Diane Denoir, Eduardo Mateo
Noche africana - Alejandro Ferradás
Placeres del sadomusiquismo - La Tabaré Riverock Banda
Radio Babilonia - Traidores
Zitarrosa 4 - Alfredo Zitarrosa

Mejor álbum en vivo

Acústico - Teatro Solís, 2012 (En Vivo) - Los Traidores
Candombe (En vivo - Teatro Solis) - Julieta Rada
Dulces Pecadoras - Ana Prada, Samantha Navarro & La Dulce
El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos - Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez, Julio Cobelli
En vivo Teatro Solís Montevideo - Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso

Mejor video de larga duración

El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos - Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez, Julio Cobelli
Candombe (En vivo - Teatro Solis) - Julieta Rada
Celebration - Martes on Fire / Francisco Fattroruso
Darnauchans bajo la noche - Eduardo Darnauchans
El vuelo (en vivo) - Laura Canoura

Mejor video clip en vivo

Aroma a sal - Vicky Ripa ft. Fede Lima
Biromes y servilletas - Laura Canoura / Leo Maslíah
Desconfio - El Asado
Just be good to me - Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin, Matías Rada
Sigue siendo rocanrol - Alejandra Wolff & Tabaré Rivero

Mejor videoclip

Bye bye bye amor - Diego Drexler ft. Ana Prada
Montevideo despierta - Niña Lobo
Delirio en el tiempo - Fer O - Smith
Sueño - La Triple Nelson
Un amor así - Florencia Núñez

Mejor álbum inspiración religiosa

Amor verdadero - Lucho Ferrés
Colección adoración - Diego Reynolds
Escrito está - Lourdes Verónica RS
Incomparable - Flavia Guash
Sigues siendo Dios - Banda Elyón

Mejor álbum música infantil

Casa Faro (inventario de canciones y otras fosforescencias) - Sebastián Rivero
Con los pies en la tierra - RIM PUM PAM
La ciudad que sueña - Luciano Supervielle
Pasear cantando - Letu Ruibal
Supervoz - Supervoz

Mejor álbum música instrumental

Entrelazados - Washington Luzardo & Martín Luzardo
Ilusión de mi vida - Cuarteto Yaguareté
Postales del éter - Fede Graña
Surin - Juan Ibarra, Ramiro Zayas
Tres otoños - Makoto Shishio

Mejor álbum folclore

Amor de contrabando - Juan José de Mello
Criollismos - Dúo Matina
Criollo - Tallo
La vida cotidiana - Numa Moraes
Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega - Maia Castro

Mejor álbum tango

Fauna tanguera - Lázaro Cócaro
Mar adentro - La Mufa
Querencia - Fernando López y Enzo Fernández
Tango animal - Batimento Dúo
Testamento tanguero - Hagopian - Irigoyen - Arenas

Mejor álbum candombe fusión

A puro candombe - Eduardo Da Luz
Desempoderando las cabras - Juan Mariño
Holograma - Nacho Mateu
Manos - The Rada´s Old Boys
Mirando - La Banda Flotante

Mejor álbum música popular y canción urbana

A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno
La mariposa monarca - Laura Canoura
La ruta de la seda - Nicolás Ibarburu
Milonga de Quirón - GARO
Mundo milonga - Jorge Nasser

Mejor álbum música electrónica

Balneario - Par
Estribillos pop - Eros White
La comedia recién empieza - Max Tejera
Raíces del tambor - Deibys Marquez
The Parque Rodo Tapes - Ian Lampel

Mejor álbum metal y hard rock

Ciclos - Fuego
Desde las cenizas - Efímera
Liminal Space - Regina
Reina de espadas - Nameless
VHS - VHS

Mejor álbum pop alternativo

Caminar - Diego Drexler
La mañana del incendio - Buceo Invisible
No hay nadie - Fede Graña
Vigilia - Ino Guridi
Metanlé - Ninguna Higuera

Mejor álbum hip hop

Barras sobre barras / Bars on bars - Hurakán Martínez
Doce golpes - Clipper
La llave - Eli Almic
Números rojos - Gavo
Postal interna - Avr

Mejor álbum tropical

2025 - Uri
Directamente desde el tanque - La Nueva Escuela
La gente se vuelve loca - Sonido Caracol
Vidas pasadas - Enzo y la Sub 21
Yo sé bien quién soy - Américo Young

Mejor álbum pop

Avant Première - Boni
Icónica - Luana
Mejor así - Cossi
Menguar - Milonga Indie
No se cansen de buscar - Diego Matturro

Mejor álbum rock

De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Epístolas para un destinatario ausente - Graffolitas
La teoría de las puertas - La Marmita
Montevideo despierta - Niña Lobo
Rumores chinos - Erika Chuwoki

Mejor single música electrónica

4 AM (Last Dance Remix) - Gia Love
Dinero - Eros White
Lluvias Remix - Pamela Román
Maldición - Fernando Picon, Caio Martinez ft. Pablo Silvera
Río prendido Remix - Lucía Severino

Mejor single música urbana

Del otro lado - latejapride
Dime - La Nueva Escuela, Elias Glz
Distante - Zanto
Fuck hhh freestyle - Hurakán Martínez
Hablan por hablar - El KB - Kung Fú

Mejor single trap

5 meses - Frijo
Cada dia + - KNAK
Cositas - Sarah
Cuenco - Eli Almic
Hit the KWN - Malapraxxis

Mejor single reguetón

Hacerte mía - El Super Hobby
MVD - Uri / Agus Padilla / La Deskarga / Jotape
Pon de tu parte - La Nueva Escuela
Voilà - Eli Almic
Yo te he visto pasar - El Reja

Mejor canción tropical

Fue mentira - Sole Ramírez
Si te pillara - La Dosis La Nueva Escuela
Siento el calor - Luana
Volvió el verano (Remix) - El Reja, Marama, El Villano
Yo y tú - La Deskarga

Mejor canción de plena

A la hora que me llamen - Américo Young / Martín Quiroga
Blin Blin - La Deskarga
Cuando se baila la plena - Luana
Los mayores - La Nueva Escuela
Tú vas sin - La Revulsiva

Mejor canción música popular uruguaya

1880 - La Marmita / Larbanois & Carrero
Aún no morí - Sofía Alvez ft. Isabel Lenoir
El suncho - Ninguna Higuera
Llevo el Vientos del sur - GARO ft. Sebastián Teysera
Se vive se aprende - Diego González

Mejor single pop

Enero - Diego Matturro
Complicada - Bárbara Jorcin
Nuevos trajes - Ino Guridi
Perder algo de tiempo - Alfonsina ft. Paulinho Moska
Tu falta de querer - El Reja / Agus Giovio

Mejor single rock

Dillom, Paco y Rosalía - Astroboy
Estás perdiendo el tiempo - Diego Drexler ft. Jorge Nasser
Expreso - GARO
Montevideo despierta - Niña Lobo
Pandemia de guerra - La Triple Nelson / Mario Carrero

Productor/a del año

Alejandro Vázquez - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Garo / Santiago Peralta - Milonga de Quirón - GARO
Diego Matturro - Tato Cabrera - Rodridi - No se cansen de buscar - Diego Matturro
Nicolás Ibarburu - La ruta de la seda - Nicolás Ibarburu
Mateo Moreno y Aníbal Buonarcorso - A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno

Compositor/a del año

Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez, Isabel Palomeque - Montevideo despierta - Niña Lobo
Christian Cary / Paco Pintos - De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Diego Presa / Guillermo Wood - La mañana del incendio - Buceo Invisible
Garo Arakelián - Milonga de Quirón - GARO
Mateo Moreno - A vos te hicieron peor que vos a mí - Mateo Moreno

Solista masculino del año

Diego Drexler - Caminar
Diego Matturro - No se cansen de buscar
 GARO - Milonga de Quirón
Jorge Nasser - Mundo milonga
 Nicolás Ibarburu - La ruta de la seda

Solista femenina del año

Eli Almic - La llave
Ino Guridi - Vigilia
Luana - Icónica
 Laura Canoura - La mariposa monarca
Maia Castro - Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega

Banda del año

Buceo Invisible - La mañana del incendio
La Nueva Escuela - Directamente desde el tanque
 La Triple Nelson - De amor, de locura y de guerra
Niña Lobo - Montevideo despierta
 Ninguna Higuera - Metanlé

Mejor artista nuevo

Aldana - Metanoia
Boni - Avant Première
Daniel Mella - Notas de voz
Fio Cerrone - Una mujer
 Guadalupe Calzada - Abrir
Julia Lunar - Nostalgia digital
 Maxi Obes - Vampira
Modo Carrera - Modo Carrera
 Verluz - Resonante
Volvieron Las Carteras - Raspando la olla

Mejor EP

Acuerdos asimétricos - Riki Musso
Capricho - Diego Gonzalez
Siempre podés volver en vivo - Socio
Ver para creer - Astroboy
Viejas novedades - Eduardo Darnauchans

Tema del año

Estás perdiendo el tiempo - Diego Drexler ft. Jorge Nasser
Llevo el Vientos del sur - GARO ft. Sebastián Teysera
Montevideo despierta - Niña Lobo
Pandemia de guerra - La Triple Nelson ft. Mario Carrero
Una risa así - Jorge Nasser y Ruben Rada

Álbum del año

Icónica - Luana
De amor, de locura y de guerra - La Triple Nelson
Milonga de Quirón - GARO
Montevideo despierta - Niña Lobo
Mundo milonga - Jorge Nasser

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