/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Ganadores de los premios Graffiti 2025: cuáles son el disco, el tema y los artistas del año según el jurado

Este jueves se entregó la tercera y última tanda de los premios Graffiti 2025, con Eté & Los Problems, Florencia Núñez y Matías Valdez como grandes ganadores

6 de noviembre 2025 - 23:00hs
Los premios graffiti en su edición pasada
Los premios graffiti en su edición pasada Camilo dos Santos

Este jueves se entregó en la Sala Zitarrosa la tercera y última tanda de los premios Graffiti 2025, que incluyó los galardones más importantes de esta edición de los premios a la música uruguaya. Entre los galardones que se entregaron están los que reconocieron a los artistas, canción y disco que el jurado consideró los más destacados del 2024.

La banda Eté & Los Problems, la cantautora rochense Florencia Núñez y el cantante tropical Matías Valdez fueron algunos de los ganadores destacados de la noche. Tanto Núñez como Los Problems habían acumulado además varios premios en las dos ceremonias previas de este año: la realizada en octubre en Canelones y la de este miércoles, que también se realizó en la Sala Zitarrosa.

Además, la banda de plena La nueva escuela se llevó los dos premios otorgados por votación popular.

Por otra parte, la Intendencia de Canelones, el gobierno de Pando y el proyecto Montevideo Sonoro recibieron premios especiales por aportes y proyectos vinculados a la música nacional.

Los ganadores de las dos ceremonias anteriores se pueden ver en esta nota y en esta otra.

La lista completa de ganadores de los premios Graffiti 2025

Productor/a del año
Bárbara Jorcin, Tato Cabrera - Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro

Embed

Compositor/a del año
Florencia Núñez - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Embed

Solista masculino del año
Matías Valdez - Cierra los ojos y siente / MMG

Embed

Solista femenina del año
Florencia Núñez - Fe / Little Butterfly Records

Banda del año
Eté y Los Problems - Plata / Little Butterfly Records

Embed

Mejor artista nuevo
Agustina Giovio - Generación de cristal / Pirca

Embed

Mejor EP
Castillos Soho - Nicolás Molina / Independiente

Embed

Tema del año
Las vueltas - Florencia Núñez ft. Jorge Drexler / Little Butterfly Records

Embed - Florencia Núñez, Jorge Drexler - Las Vueltas (Video Oficial)

Álbum del año
Plata - Eté y Los Problems / Little Butterfly Records

Embed - ETÉ Y LOS PROBLEMS - Ismael (Video oficial)

Premio trayectoria
Chacho Ramos

Votación popular

Tema del año
Se me olvida / Empelotica - La Nueva Escuela

Embed - La Nueva Escuela - Se Me Olvida / Empelotica (Video Oficial)

Premio Omar Gutiérrez al artista del año
La Nueva Escuela

Premios Graffiti Eté & Los Problems Florencia Núñez Matías Valdez La Nueva Escuela

