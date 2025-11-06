Ganadores de los premios Graffiti 2025: cuáles son el disco, el tema y los artistas del año según el jurado

Este jueves se entregó en la Sala Zitarrosa la tercera y última tanda de los premios Graffiti 2025, que incluyó los galardones más importantes de esta edición de los premios a la música uruguaya. Entre los galardones que se entregaron están los que reconocieron a los artistas, canción y disco que el jurado consideró los más destacados del 2024.
La banda Eté & Los Problems, la cantautora rochense Florencia Núñez y el cantante tropical Matías Valdez fueron algunos de los ganadores destacados de la noche. Tanto Núñez como Los Problems habían acumulado además varios premios en las dos ceremonias previas de este año: la realizada en octubre en Canelones y la de este miércoles, que también se realizó en la Sala Zitarrosa.
Además, la banda de plena La nueva escuela se llevó los dos premios otorgados por votación popular.
Por otra parte, la Intendencia de Canelones, el gobierno de Pando y el proyecto Montevideo Sonoro recibieron premios especiales por aportes y proyectos vinculados a la música nacional.
Los ganadores de las dos ceremonias anteriores se pueden ver en esta nota y en esta otra.
La lista completa de ganadores de los premios Graffiti 2025
Productor/a del año
Bárbara Jorcin, Tato Cabrera - Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro
Compositor/a del año
Florencia Núñez - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records
Solista masculino del año
Matías Valdez - Cierra los ojos y siente / MMG
Solista femenina del año
Florencia Núñez - Fe / Little Butterfly Records
Banda del año
Eté y Los Problems - Plata / Little Butterfly Records
Mejor artista nuevo
Agustina Giovio - Generación de cristal / Pirca
Mejor EP
Castillos Soho - Nicolás Molina / Independiente
Tema del año
Las vueltas - Florencia Núñez ft. Jorge Drexler / Little Butterfly Records
Embed - Florencia Núñez, Jorge Drexler - Las Vueltas (Video Oficial)
Álbum del año
Plata - Eté y Los Problems / Little Butterfly Records
Embed - ETÉ Y LOS PROBLEMS - Ismael (Video oficial)
Premio trayectoria
Chacho Ramos
Votación popular
Tema del año
Se me olvida / Empelotica - La Nueva Escuela
Embed - La Nueva Escuela - Se Me Olvida / Empelotica (Video Oficial)
Premio Omar Gutiérrez al artista del año
La Nueva Escuela