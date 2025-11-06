Ganadores de los premios Graffiti 2025: cuáles son el disco, el tema y los artistas del año según el jurado

Los premios graffiti en su edición pasada Camilo dos Santos

Este jueves se entregó en la Sala Zitarrosa la tercera y última tanda de los premios Graffiti 2025 , que incluyó los galardones más importantes de esta edición de los premios a la música uruguaya . Entre los galardones que se entregaron están los que reconocieron a los artistas, canción y disco que el jurado consideró los más destacados del 2024.

La banda Eté & Los Problems , la cantautora rochense Florencia Núñez y el cantante tropical Matías Valdez fueron algunos de los ganadores destacados de la noche. Tanto Núñez como Los Problems habían acumulado además varios premios en las dos ceremonias previas de este año: la realizada en octubre en Canelones y la de este miércoles, que también se realizó en la Sala Zitarrosa.

Además, la banda de plena La nueva escuela se llevó los dos premios otorgados por votación popular.

Por otra parte, la Intendencia de Canelones, el gobierno de Pando y el proyecto Montevideo Sonoro recibieron premios especiales por aportes y proyectos vinculados a la música nacional.

Los ganadores de las dos ceremonias anteriores se pueden ver en esta nota y en esta otra.

La lista completa de ganadores de los premios Graffiti 2025

Productor/a del año

Bárbara Jorcin, Tato Cabrera - Corazón de Metal - Bárbara Jorcin / Bizarro

Compositor/a del año

Florencia Núñez - Fe - Florencia Núñez / Little Butterfly Records

Solista masculino del año

Matías Valdez - Cierra los ojos y siente / MMG

Solista femenina del año

Florencia Núñez - Fe / Little Butterfly Records

Banda del año

Eté y Los Problems - Plata / Little Butterfly Records

Mejor artista nuevo

Agustina Giovio - Generación de cristal / Pirca

Mejor EP

Castillos Soho - Nicolás Molina / Independiente

Tema del año

Las vueltas - Florencia Núñez ft. Jorge Drexler / Little Butterfly Records

Álbum del año

Plata - Eté y Los Problems / Little Butterfly Records

Premio trayectoria

Chacho Ramos

Votación popular

Tema del año

Se me olvida / Empelotica - La Nueva Escuela

Premio Omar Gutiérrez al artista del año

La Nueva Escuela