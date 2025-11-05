De Franny Glass y Eté & Los Problems a La nueva escuela y El reja: los mejores discos y canciones del año según los premios Graffiti 2025

Los Premios Graffiti revelaron este miércoles a la segunda tanda de los ganadores de su edición 2025. Esta noche se realizó en la Sala Zitarrosa la primera de las dos ceremonias en las que se reparten los galardones, en la que se entregaron 15 premios.
Franny Glass, Florencia Núñez, Jorge Drexler, Eté & los Problems, El reja y La nueva escuela son algunos de los receptores de los premios, que este año reconocen a los mejores discos y temas de la música uruguaya publicados en 2024.
El pasado 15 de octubre ya se había entregado la primera tanda de reconocimientos, en una ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Politeama de Canelones. Los ganadores de esa ceremonia se pueden ver aquí.
La tercera y última instancia de los Graffiti 2025 será este jueves 6 de noviembre, también en la Zitarrosa. Allí se entregarán los últimos premios de esta edición 23° de los galardones, incluyendo los principales: Álbum del año, Canción del año, Banda del año y los premios a los solistas masculino y femenino más destacados del año pasado, según la elección del jurado. También se entregarán los premios elegidos por votación popular.
La ceremonia de este jueves, que comenzará a las 21 horas, tendrá los shows en vivo de Florencia Núñez, Matías Valdez, Luciano Supervielle y Gonzalo Brancciari, además de una presentación de la española Alba Lamerced.
Estos son los ganadores (hasta el momento) del Premio Graffiti 2025:
Mejor álbum de música infantil
La fiesta más alta - Rodolfo Fito Lacava / La Zeta
Mejor álbum de pop alternativo
El misterio de Paul Higgs - Paul Higgs / Indie Folks
Mejor álbum de música tropical
El club de la cumbia - Cumbia Club/ MMG
Mejor álbum de metal y hard rock
La razón de ser - Dr. Rocka / Aural
Mejor álbum de hip hop
Kapsula - Knak / Independiente
Mejor álbum rock
Plata - Eté y Los Problems / Little Butterfly Records
Mejor single de música electrónica
Te vi - Gia love y Paula Go / Studio101
Embed - Gia Love, Paula Go - TE VI
Mejor single de música urbana
Cristalina - Dostrescinco ft. Zeballos, Balta / Pure Class Music
Embed - Dostrescinco - Cristalina feat. Zeballos y BALTA (Visualizer)
Mejor single de trap
Lonely - Arquero / Bizarro
Embed - ARQUERO, FRIJO - LONELY (VIDEO OFICIAL) PROD. Rodridi, Yako.
Mejor single de reguetón
Verano maldito - El Reja ft. Tussiwarriors / MMG
Embed - Verano Maldito - El Reja, Tussiwarriors (Video Oficial)
Mejor canción de música tropical
Vidas pasadas - Enzo y La Sub 21 / MMG
Embed - Enzo y La Sub 21 - Vidas Pasadas (Video Oficial)
Mejor canción de plena
Pa´lante - La Nueva Escuela / MMG
Embed - La Nueva Escuela - Pa' Lante (Video Oficial)
Mejor canción de música popular uruguaya
Va rodando - Franny Glass / Bizarro
Embed - FRANNY GLASS - Va rodando (Videoclip oficial) @videosfrannyglass
Mejor single pop
Las vueltas - Florencia Núñez ft. Jorge Drexler/ Little Butterfly Records
Embed - Florencia Núñez, Jorge Drexler - Las Vueltas (Video Oficial)
Mejor single rock
En subida - FILO / Bizarro
Embed - FILO - En Subida (Video oficial) @Filo_banda