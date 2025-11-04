Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA EN VIVO

Tras el regreso de Los Piojos, Ciro vuelve con Los Persas a Uruguay: los detalles del show que cierra un año especial para la banda argentina

Ciro Martínez cierra el año en Punta del Este y se suma a la oferta de música en vivo que habrá este verano en Maldonado

4 de noviembre 2025 - 20:00hs
Ciro y los persas
Ciro y los persas Cosquín Rock Uruguay

Después del icónico regreso de Los Piojos a los escenarios, Ciro Martínez vuelve a ponerse al frente de su proyecto más personal. Ciro y Los Persas despedirán el 2025 con un show en Punta del Este.

La banda dueña de canciones como Mírenla y Vas a bailar se presentará el domingo 28 de diciembre en Open Park para hacer un recorrido por las insignias de la banda y, prometen, varios clásicos de Los Piojos.

Durante este año, posterior al reencuentro de Los Piojos, Ciro y Los Persas anunciaron shows en distintos puntos de Argentina –desde Córdoba hasta tres funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires– y cerrarán el ciclo casi el final del año en Maldonado, sumándose a la cartelera de eventos para la temporada de verano.

Ciro y Los Persas en Punta del Este: información de las entradas

Las entradas para el show en Open Park estarán disponibles próximamente a través de RedTickets.

Según informó la producción del show, el evento tendrá dos sectores –campo y campo preferencial– y las entradas se venderán por tandas con una preventa exclusiva para clientes del banco Santander (con un descuento del 15%), que estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre.

La venta general se habilitará a partir del sábado 8 de noviembre a las 12:00.

Ciro Los Piojos Uruguay Punta del Este

