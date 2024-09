"Está volviendo el rock, la gente necesita de la canción": Ciro Martínez vuelve a Uruguay con tres conciertos sinfónicos y el rumor del regreso de Los Piojos

Pero Ciro no quiere adelantarse. El 4 de setiembre a las 12:57 estará atento a cualquier anuncio porque asegura saber "lo mismo que cualquier otro", y no quiere hablar de qué "se destrabó" en los exmiembros de Los Piojos, como aseguró Piti tras la reunión en Vélez.

Hoy, y en medio de todo ese ruido, su cabeza está centrada en Los Persas y sus tres sinfónicos en Uruguay, un país al que le gusta venir, en el que tiene familia, y cuyo público cree que va a encajar con el nuevo formato, que está inspirado y tiene como base el disco Sueños, grabado en la salida del "encierro" de la pandemia en 2020, y que el año pasado agotó sus entradas en el Teatro Colón en 16 minutos.

Embed - Ciro y los Persas | Pacífico (Sinfónico) | Video Oficial

¿Cómo surge la idea del sinfónico?

La propuesta estaba hace tiempo, pero no me convencía. Hasta que escuché el trabajo de (Ricardo) Mollo –líder de Divididos– con la Orquesta Filarmónica de Mendoza y me copó, empezamos a laburar. Hicimos un show justo antes de que empezara la pandemia. A partir de eso quedamos en grabar, empezamos a buscar más temas, y grabamos el disco Sueños cuando empezaron a liberar el encierro.

Había que grabar en bloque a los músicos. El único que escuchaba el clic era el director, que tenía al bloque de percusionistas, después a los vientos de madera, después de bronce. Enganchar y ensamblar todo eso mostró habilidad del ingeniero de sonido Álvaro Villagra.

Es un formato que ojalá lo siga haciendo por años, es alternativo, y trae otro público también. Hay una cantidad de gente grande cantando los temas como fans.

¿Qué dificultades musicales y escénicas implica?

La voz esta mas expuesta. Sin la distorsión, la batería, la voz queda más desnuda.

Sos un músico que se mueve mucho en el escenario. ¿Esto también se adapta en un sinfónico?

Es un poco más tranquilo pero me muevo igual, eh. Encuentro el momento. Es una propuesta donde hay temas de rock como Pistolas, temas fuertes como Pensar en nada. Hay rocks, da para moverse.

¿Cómo se modifican las canciones? ¿Qué temas costaron más y cuáles tuvieron una transición más natural? ¿Se descartó alguno?

Carrousel lo hice explícitamente para esto. Los otros fui dirigiendo temas que podían andar. Otros temas lo propusieron los arregladores, Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara.

Después descartar, no. Alguna que otra me dijeron ellos que cuestan, otras a mi no me cerraba, pero de empezar a trabajarla o de haberla terminado no.

Es recordada tu colaboración en Pistolas con Wos y ahora colaboraste con Miranda! Junto con este sinfónico, ¿hay una intención de abrir las fronteras del rock?

Son cosas que surgieron. Me tiraron un desafío que estaba bueno, el de Miranda!. Mis hijas son muy fanas, mi hija cuando era chica me los hizo escuchar en el auto, ya hace muchos años, y me fueron gustando algunas canciones, además Ale Sergi (cantante principal de la banda) es muy talentoso. Incluso los contraté para el cumpleaños de 15 de mi hija. Cuando me llegó la propuesta me pareció una cosa jugada, y dije "vamos a probar".

¿Cómo ves la escena musical argentina en el plano cultural y el político? En lo segundo algunos músicos criticaron que se han retirado apoyos del gobierno.

No estoy completamente enterado, no te podría decir. Prefiero para hablar de política estar bien enterado. Lo que sí te puedo decir, y lo dije cuando recibí el Estrella de Mar en Mar del Plata, es que la cultura no es un gasto, es una inversión. Hecho con criterio es una inversión, en un pueblo se ven los dividendos. No solo en empleo, en conocimiento, educación, hace que un pueblo sea rico y se levante. Lo vimos en Europa después de las guerras mundiales.

¿Y en el plano estrictamente cultural?

Hay una movida de los ritmos más del caribe, más latinos. Hay una avanzada ya hace años, pero yo creo que está volviendo el rock, porque la gente necesita de la canción, del pulso del rock, de las letras del rock. Eso es algo que a los géneros nuevos, por lo menos a algunos representantes, les falta. Hay artistas con muy buenas letras también que están en esa movida.

¿Qué artistas de la nueva movida se acercan más a ese rock de las letras?

Uno es Dillom, que hizo un disco que me gustó mucho (Por Cesárea), Wos también tiene buenas letras. Los dos fueron incorporando una banda, Pasaron de tocar solos con un DJ a incorporar músicos, y ahora cada vez más se parecen más a una banda de rock.

Estuviste hace poco en Uruguay, en el Cosquín Rock 2024. ¿Cómo estuvo esa experiencia?

El Cosquín estuvo muy bien. Recuerdo que fue una noche un poco fría, lluviosa, pero estuvo muy bueno, mucha gente, ambiente caliente. La verdad que del público uruguayo no tengo quejas. Siempre es un placer tocar y visitar el país. Tengo la mitad de mi familia uruguaya por parte de madre y de padre.

En la pandemia mi hija vivía ahí y me hice la ciudadanía, aunque no sé en qué quedó el trámite. Tengo familia de muchas generaciones. De los Lerena (su segundo apellido), y Martínez también, uno de ellos era sobrino de Amalia de la Vega.

Mi hija se fue a vivir con el marido y la hija a Punta del Este, y el otro día hablando con ella decía "que ganas de ir para allá". Es un poco caro (risas). Vas a comer afuera y vale el doble o el triple, no sé ahora cómo está la relación de los precios, y ella está en Punta del Este. Pero tiene varios lugares. Montevideo siempre está, Colonia.

¿Qué puede esperar la gente que va a ir a los conciertos?

Te repito, el público uruguayo es uno de los públicos para los que más me gusta tocar. Por densidad de población, la cantidad de músicos y la calidad es muy grande, y no están tan intoxicados de lo que está de moda, y escuchan buena música. Es un público respetuoso y que le gusta escuchar, y creo que este formato va a pegar muy bien.

Este es un formato donde se lucen los arreglos, las canciones. Quedó muy lindo y lo disfruto mucho, y creo que lo van a disfrutar tanto como yo.