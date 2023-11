Ciro Martínez: "Los Piojos no es de nadie y nadie puede usar su nombre en beneficio propio, hay que ser cuidadosos"

Viene de girar por Europa, hizo dos fechas en Córdoba y se fue a Estados Unidos a seguir tocando. Agotó el Teatro Colón en 16 minutos para un show sinfónico que se realizará a comienzos de diciembre, previo a los dos conciertos que tendrá (y que también agotó) en el Movistar Arena de Buenos Aires a fines de ese mes. Pero, este sábado, Andrés Ciro Martínez, volverá a presentarse en Uruguay en el Antel Arena.

De sus más de 30 años de carrera, de su disco sinfónico y de la ¡¿vuelta?! de Los Piojos luego de su reconciliación con quien era uno de los fundadores de la banda, Piti Fernández, en el recital de setiembre en la cancha de Vélez y cuya pelea generó la posterior disolución del grupo en 2009, Ciro habló con El Observador desde Nueva York.

Luego más de 30 años de carrera, ¿en que etapa te sentís ahora?

Me siento realmente halagado por la respuesta de la gente. Estoy muy contento con cómo quedó Sueños, el disco sinfónico, que propone una cosa distinta en los shows, una comunicación distinta con la gente. A veces también es un público un poco distinto, quizás no se anima al show de rock, porque ahí hay gente más grande o hay chicos también. Es otro planteo, en donde de repente hablo con la gente porque se escucha si me hablan. Es una cosa que empezamos a transitar en la pandemia, cuando hicimos shows con las personas sentadas en teatros y con el disco acústico, que es anterior al sinfónico. Me pasaba que me decían algo, les contestaba, empecé a contar historias de las canciones de los temas, algo que a veces es un poco más complicado en un show de rock, porque la gente está con otra urgencia, y uno mismo está subido a una adrenalina que es distinta. Después, desde lo artístico y personal, estoy pensando ahora el año que viene en un nuevo disco, en preparar material.

Esta variación desde lo sinfónico y que por otro lado suba tu hijo al escenario a rapear, o incluso también suba Wos a rapear cuando tocás Pistolas, ¿son un síntoma de madurez, de poder variar en el estilo y no quedarte únicamente en el rock?

Sí, con respecto al rap o trap, cuando hago los temas siempre me acuerdo de que con Los Piojos viajamos a Francia en 1992, en el primer disco, y ya estaba pegando el rap y y había cosas que me gustaban y que puse en Cancheros o en Pistolas. Por supuesto, no está depurado como estos pibes que están ahora. Me parece que que hay cosas que que están buenas y que está bien disfrutar.

Cedida a El Observador

Incluso el público del rock lo acepta más que antes. Quizás en los 90´ subir al escenario con Illya Kuryaki and the Valderramas, que eran los raperos argentinos más conocidos de ese entonces, hubiese sido visto como que estabas bastardeando el género.

Sí, puede ser. También creo que no es lo mismo el discurso de ese momento de Illya Kuryaki que el de Wos ahora. Más que una cuestión de estilos, creo que había una búsqueda de contenido y de discurso. La situación en los 90´ eran con el neoliberalismo de (Carlos) Menem y también en el final de del gobierno de (Raúl) Alfonsín había toda esa explosión por la falta de laburo, la situación de indefensión y falta de perspectiva de los que éramos jóvenes. Eso estaba a flor de piel, pero estaba en algunos artistas y en otros no. En Los Piojos lo vivíamos cotidianamente y era parte de nuestras letras, lo vivíamos y lo sentíamos. Eso ahora está mas alineado con Wos que con otros raperos.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el rock siempre ha sido el género de las demandas sociales y de protesta, ¿cómo ves que sea tomado como banda sonora por parte de partidos de ultraderecha en el mundo?

Creo que no es institucional, sino el candidato del momento. Me parece que es el gusto del político del momento, los políticos te usan las canciones. A mí me pasó con un montón de canciones, las usan y no te piden autorización, y para cuando podés quejarte ya terminó la campaña y el tipo quizás perdió, así que andá a reclamarle. Son cosas que te tocan el culo y no hay legalmente algo que vos puedas hacer. A mí me pasó, quizás no durante toda la campaña, pero sí en determinado momentos con políticos que están haciendo su campaña en el interior, en su provincia, y usan las canciones, es así. Hasta que vos haces todos los trámites burocráticos, muchas veces no llegás a evitarlo. Me parece que responde a algo generacional y a que al candidato le gusta esa canción y de alguna manera le parece que cierra con su discurso o con su estética. Y no les importa más nada, no son muy muy detallistas a la hora de usar cosas ajenas.

Este año se dio tu reencuentro con Piti Fernández después de 15 años en el escenario, lo que ilusionó al público con que finalmente Los Piojos se vuelvan a juntar. Incluso Piti en una entrevista con radio Mega habló de que se iban a reunir luego de tu gira con Los Persas por Europa para planificar un regreso.

Todavía no hubo ninguna reunión. Nosotros llegamos de Europa, hicimos un par de fechas y nos vinimos para América del Norte, así que no hubo no hubo mucho tiempo para nada.

En esa entrevista Piti dijo que "lo que estaba trabado se destrabó" y que "si estuviera Tavo (Gustavo Kupinski, exguitarrista de Los Piojos fallecido en 2011 en un accidente de tránsito) ya estarían vendiendo entradas para fin de año".

Esas son declaraciones de Piti. Decir "ya estaríamos" me parece un poco apurado, o "que si estuviera Tavo"... Son expresiones. Es lo que pasaría si estuviera, pero Tavo no está. Entonces son suposiciones y la reunión no sucedió, así que no puedo inventar nada. Veremos.

Cedida a El Observador

Pero a su vez, este año, hubo otras situaciones. Se formó la banda Ritual 87 integrada por Micky Rodríguez (exbajista de los Piojos) y Dani Buira (exbaterista) que hace canciones homenaje a la banda. ¿No sentís que hay más señales para que el público crea y pida el reencuentro?

A partir de la buena onda con Piti es lógico que se reaviven esos deseos, pero están desde el primer día. A la vez todos tenemos nuestro proyecto personal con el que, en mi caso, estoy muy contento. A mí me va muy bien. Nunca usé un Piojo para promocionarme y tengo mucho respeto por lo que son y fueron Los Piojos. Creo que es una banda que no le pertenece personalmente a nadie, sino que es de un grupo de gente que formamos esa banda y que nadie puede adueñarse o querer adueñarse de un nombre, así que hay que ser cuidadoso. Los Piojos no es de nadie y nadie puede usar su nombre o su imagen en beneficio propio. Dani Buira dejó de ser parte de Los Piojos hace mucho, Micky es parte como yo, como Piti o como era Tavo, y me parece que el homenaje (que se realizó el 30 de agosto y del que participaron Micky y Dani) fue un poco desacertado, que se movió solo. Fue raro.

¿Cómo combinas los temas para quien es seguidor de Los Piojos desde los comienzos y no conoce mucho a Ciro y Los Persas o al revés, quién creció con Los Persas y Los Piojos le queda más lejos?

Afortunadamente los temas que hice en Los Piojos, te diría que la inmensa mayoría, siguen teniendo vigencia desde lo discursivo hasta en lo sentimental. Hay temas que capaz no me gustan tanto, no sé si hay algún tema que que no me resuene si lo canto. Por eso no me pasa y creo que a la gente tampoco. Por eso meto una mezcla de temas que hice de la época de Los Piojos con temas que hice ahora con Los Persas y sé de que estoy hablando y a la gente le resuena y le llega. Cuando compuse siempre trate de tener en cuenta, creo por intuición y por haber leído alguna nota a algún músico, de no ser nunca demasiado puntual en lo temporal como para que en dos años la letra deje de tener sentido o envejezca. Después, en los recitales, hay gente de la que está más adelante que muchas veces es la que más conoce a Los Persas, y te digo que es sorprendente la cantidad de pibes que tenían 15 años cuando salió 27 (segundo disco de Ciro Y Los Persas que salió en 2012), o que tienen 15 años ahora que vienen a los shows. Realmente conocen más a Los Persas que cuando hago temas de Los Piojos. Eso pasa todo el tiempo. La mayoría conoce de las dos épocas. Y hay una cuestión generacional que lo más grandes conocen más de Los Piojos y conocen los más hits de Los Persas y esos generalmente están ubicados más atrás en un festival o en un show. Hoy hay temas de Los Persas que son festejados igual o más que muchos de Los Piojos, como por ejemplo Antes y Después, Astros, Insisto, Mírenla. La gente va cambiando. Para el tipo grande ya no es lo mismo ir a un show y los pibes siguen viniendo.