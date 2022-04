"Levántese pronto presidente": el enojo de Ciro Martínez con Lacalle tras pasar seis horas en la aduana

Esta noche comienza el festival Minas y abril en la capital de Lavalleja, y para su primera edición luego de dos años sin poder realizarse a causa de la pandemia, el evento apostó por algunas de las principales bandas y artistas tanto uruguayas como argentinas. Una de las cabezas de cartel para esta primera jornada es el grupo argentino Ciro y los persas. La banda viajó durante la madrugada a Uruguay, pero un imprevisto en la aduana los obligó a pasar seis horas varados, lo que llevó a su líder, Andrés Ciro Martínez, a descargarse en sus redes sociales y hasta a apelar al presidente Luis Lacalle Pou.

A través de sus historias de Instagram, el músico argentino relató la situación. Sobre la una de la madrugada de este viernes, la comitiva de la banda llegó al paso fronterizo entre la ciudad argentina de Gualeguaychú y Fray Bentos. Y allí comenzaron los dilemas. "Desde la 1.20 AM estamos plantados en la frontera con Uruguay porque la funcionaria verificadora de Aduana de guardia, Ximena Burucua, nos informan, no vino a trabajar. Habría dicho que hasta las 10.30 no viene. Con lo cual, estaría corriendo riesgo nuestra presencia en el festival" escribió Martinez, arrobando al presidente uruguayo.

"Está hecho el trámite para el día de la fecha. Pero parece que no vamos a poder llegar por ejemplo a probar sonido porque acá no hay nadie", siguió el músico.

Sobre las cinco de la mañana, el músico publicó una cita de una entrevista de Lacalle Pou en la que el mandatario decía "todos los días me levanto y agradezco ser el presidente de la República", junto a su respuesta. "Levántese pronto presidente que hace cinco horas estamos golpeando la puerta de su querido país (tierra de mi abuelo) y acá no atiende nadie @luislacallepou", agregando su conexión familiar con el país, que menciona en cada una de sus visitas junto a su cariño por Cerrito, el equipo de su abuelo.

Un par de horas después, cerca ya de las ocho de la mañana, la banda logró realizar el trámite de aduanas y Martínez publicó "Ya es de día. Seis horas esperando. Querido público uruguayo haremos todo lo posible para llegar y tocar hoy. Sin dormir y con mucha bronca por esta falta total de respeto".

