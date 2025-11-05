Así es la lujosa mansión que Marcelo Tinelli vendió en José Ignacio y entrega el viernes

El próximo viernes el conductor argentino Marcelo Tinelli hará efectiva la entrega de la finca marítima Guanahani , situada en la exclusiva zona de La Boyita en José Ignacio .

De más de cinco hectáreas, fue escenario del reality que se emitió por la plataforma Amazon Prime Video : Los Tinelli.

Según reportó el periódico La Nación, la operación se concretó en junio por un total de aproximadamente once millones de dólares. Inicialmente se pedía más de veinte millones, pero finalmente el negocio se cerró por el monto inferior.

Un portal especializado en inmuebles de lujo difundió detalles e imágenes de la finca de 5,2 hectáreas que el conductor y productor entregará el viernes.

La residencia principal cuenta con nueve suites de lujo y una piscina climatizada, mientras que el conjunto se completa con dos casas de huéspedes que ofrecen espacio extra y comodidad para los visitantes.

El complejo también cuenta con una casa para el personal y otra para los cuidadores, garantizando un servicio completo y discreto dentro de la finca.

La propiedad incluye también un gimnasio totalmente equipado. Según el anuncio, la residencia principal cuenta con calefacción por suelo radiante y aire acondicionado en todos sus ambientes.

El sistema de domótica permite controlar de manera centralizada las luces y el sonido en toda la propiedad. Además, cuenta con varias áreas destinadas al almacenamiento de maquinaria, vehículos livianos como cuatriciclos y distintas herramientas.

Guanahani es una construcción original impulsada por el presentador argentino de 65 años, pero se ubica en el terreno donde se encontraba otra mansión propiedad del exfinancista Willy López, a quien se la compró en el año 2000 y donde pasó varios años como inquilino.

Beach club semiprivado y extenso parque arbolado

Guanahani también ofrece acceso directo a una playa que funciona como un beach club de carácter semiprivado. Además, dispone de un parque arbolado que rodea las construcciones, siendo otro de los atractivos de la propiedad.

Cuenta con un estanque con carpas y un bosque nativo, y se completa con una huerta, un par de hoyos para practicar golf y una zona de parrilla con horno, pensada como espacio para reuniones sociales.

Junto a su entonces esposa, Paula Robles, madre de sus hijos Francisco y Juana, Tinelli eligió el nombre Guanahani, en homenaje a la primera isla de América en la que desembarcó Cristóbal Colón en 1492.