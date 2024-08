Jonathan Suárez Gularte, la nueva voz de la plena que conquistó a la selección uruguaya campeona del mundo y quiere cambiar el formato

Mira a la cámara y da vuelta el gorro con la visera para atrás. Jonathan Suárez Gularte baila en el centro de su habitación, se graba a sí mismo, canta no sé por qué de ti yo me enamoré. Su cuarto es el estudio de grabación y a escenografía del video musical. Sobre una de las paredes, un estandarte con letras doradas sobre un fondo negro en el que se lee nombre de la que hoy es una de las bandas de plena más escuchadas del Uruguay: La Nueva Escuela .

De forma autodidacta y exploratoria empezó a buscar su propio rumbo musical. “Mezclando un poco lo urbano con lo latino. Siempre me gustó lo tropical y siempre fue lo mío: el tambor, las congas, las timbales, la percusión. Aprendí a hacer un acorde, a meter el bajo, los vientos y mezclar todo. Así fui investigando, grabando, metiendo esto, a ver si sacamos esto. Saliendo de lo que se hace siempre”.

Durante años todo fue experimentación. Probar, escuchar, volver a probar. Hasta que suene bien. La primera vez que recuerda llegar a algo que podría compartir con los demás fue con Gan-Ga un remix de la canción de Bryant Myers, que todavía está en el fondo de un perfil de Youtube.

Hoy cuenta las reproducciones de sus canciones en millones, las colaboraciones con otros artistas del género tropical y la escena urbana se suman a su expediente y las letras de sus canciones empiezan a tomar un carácter cada vez más personal.

Plena, candombe y las ganas de cambiar el formato

La Nueva Escuela. Debut 100% en vivo. Al aire libre para el Barrio Sur. After con tambores. La publicación anunciaba el primer toque en vivo de la banda, el 10 de abril de 2022, en el escenario de la asociación cultural Cuareim 1080. Una foto de los integrantes de la agrupación, con Jonathan en el centro, que fue como su carta de presentación.

La esquina de Carlos Gardel y Zelmar Michelini se llenó de gente que bailaba con sus canciones. Desde ese día, el primero, sintió que este proyecto que había iniciado desde muy joven podía funcionar.

“Siempre me sentí cómodo con lo que estaba haciendo y siempre sentí que a la gente del barrio, a la gente mía, y después a gente que no conocía, le gustaba. Entonces creo que siempre sentí que funcionó. Más allá de si se vendía o no se vendía, para mí ya me llenaba y ya sentía que funcionaba”, recuerda.

Existe una Nueva Escuela anterior a La Nueva Escuela. Una cuerda de tambores de amigos que se juntaron a tocar el día de su cumpleaños y desde entonces se transformó en una comparsa que los representa en la Movida Joven, cuando no está tocando con su familia en Integración.

"Esa es la nueva escuela, la verdadera, la primera. Ese es el grupo donde siempre me expresé y siempre mostré todas mis ideas, porque lo mío siempre fue tocar el tambor. Salí de lo que es el mundo Carnaval para hacer una Movida Joven, que era mucho más de jóvenes. 'Vamos a hacer esto y nos vestimos de esta manera y hacemos tal corte'. Hacemos algo más divertido. Y así lo hice con la banda también”.

Después de un paso por La Deskarga, la banda de plena donde también canta su primo Brian Suárez, entendió que no sólo quería participar de una formación como músico sino tener la posibilidad de tomar decisiones creativas y convertirlo en su estilo de vida. A los 17 años decidió comenzar un proyecto personal. “Me abrí del grupo y dije, bueno, voy a hacer La Nueva Escuela, y hacer lo que se me ocurra”.

Cambiando el formato. Esa frase que suena en sus canciones es el espíritu de La Nueva Escuela, pero también el de Suárez, que desde que empezó a hacer canciones quiso hacerlo a su manera. Una forma más cercana a su generación.

“Sacar un poco lo tropical y lo adulto que siempre fue la plena como un ritmo de gente grande. Que sea más reggaetón, más para que lo puedan escuchar los niños también y lo puedan bailar, que sientan las voces producidas como artistas de otro país acá también. El candombe, por ejemplo, también es muy tradicional, llevarlo más para ese lado urbano”.

"Mi abuelo, Juan Gularte, siempre me dijo 'a los grandes nunca le gusta lo que hace los jóvenes, a mí me gusta'. Mientras más hagas, más te nazca, mejor. Eso fue también lo que me dio confianza. Tengo que seguir adelante y hacer lo que a mí me gusta, si no le gusta a los más grandes o si no le gusta a los jóvenes no me interesa, me gusta a mí. Y creo que a la mayoría de los jóvenes le gusta, entonces es mejor, más el apoyo ahí".

El apoyo de los jóvenes es tal que Tu y yo, se convirtió en una de las canciones emblema de la selección uruguaya Sub20 que volvió a Uruguay con la Copa del Mundo. Con cerca de 9 millones de reproducciones en Youtube la canción se volvió un éxito que sonaba en los barrios, en los bailes y en las canchas. Y también fue la puerta por la que quienes no lo conocían llegaron a su música.

“Fue un mimo, porque la canción la habíamos largado hace un año y yo ya estaba en otra etapa, pero está de más que ellos adopten eso como nuestro. Estuvo de más, fue muy importante”, recuerda.

En La Nueva Escuela el toque de los tambores es una parte casi estructural del estilo. Pero no solamente en los arreglos musicales se ve representada la herencia cultural de Suárez, después de asentarse en la escena empezó a incorporar parte de la historia y la esencia de la cultura afrouruguaya en sus temas.

“Es lo que me representa y creo que si no lo hacía no estaba mostrando lo que era yo realmente. Primero hice el camino de la plena normal, mostrar covers y mostrar canciones que era lo que la gente pedía. Ya cuando me sentí instalado en el ambiente tenía una confianza de decir 'voy a lanzar una canción que se llame Pa' lante como elefante y que esté hablando totalmente de la cultura' o El Túnel, que habla de de cosas de la historia afro y que no tiene nada que ver con el baile. No es una canción que va a sonar en el baile. Creo que ahí fue el momento en el que dije 'esto es para la cultura totalmente' y se separa del baile y la diversión”.

Nos llevaron a un camino frío y de oscuridad

Nos prohibieron las palabras que nombraran libertad

Nos plantaron en un tiempo de tristeza y de dolor

Hoy voy a alejar mis penas con la ayuda del tambor

Con la colaboración de Alejandro Luzardo en la composición de las letras, La Nueva Escuela está generando un vínculo no solamente con el género urbano sino una fusión con el candombe que traspasa lo estrictamente musical. Llevando a la plena al terreno que alguna vez exploraron otros géneros para contar la historia y la esencia de la cultura.

A fines de julio La Nueva Escuela cerró el Festival Lágrima Ríoscon un espectáculo en el que dialogó con la identidad uruguaya, la historia, la ancestralidad y el corazón del candombe mediante un audiovisual donde llevaron la voz de referentes como Lágrima Ríos, Waldemar "Cachila Silva, Jorginho Gularte, Juan "Perico" Gularte o Eduardo Da Luz.

Ahora, sobre la relevancia que la sociedad le da a cultura afro-uruguaya dice: "Para mí no hay un lugar tan grande, pero lo hay al mismo tiempo. Creo que no es necesario tampoco que esté en todos lados, tiene que estar en su lugar y lo tiene".

En una de las paredes del Espacio Integración, entre gorros, dominós y tambores, hay una pintura familiar. Un cuadro en el que se ve a Florencia Gularte, Héctor Manuel Suárez y en el medio un pequeño Jonathan tocando el tambor. "Todo lo que muestro ahora es lo que aprendí de mis padres y lo que aprendí también de la comparsa", afirma.

El amor no existe

“El álbum tiene canciones de desamor, de ‘no te quiero ver más’, pero al mismo tiempo de 'vuelve, te quiero ver y te estoy esperando'. Eso de que el amor no existe, pero realmente sí”, explica Suárez sobre su primer EP, El amor no existe, un disco con seis canciones propias que va a presentar este viernes en su primer show en La Trastienda.

Se describe como "espontáneo" al momento de componer. "La cabeza está todo el tiempo con ideas, siempre hay cosas para hacer, todo el tiempo maquinando”, comenta.

El amor no existe tiene tres colaboraciones con artistas jóvenes: el argentino Salas y los uruguayos Mesita –con quien ya colaboró junto a Knak– y Uri. “Soy muy especial con la música, igual no me gusta tanto juntarme y hacer con tantas personas, pero cuando fluye así la química con otro artista está muy demás. Hay muchas canciones que tengo guardadas y que saldrán en otro momento”, cuenta.

La presión, la colaboración con Salas que se lanzó hace siete días, acumula al momento de la publicación de esta nota 250 mil visitas en Youtube y se posiciona en el primer lugar entre las tendencias de música en Youtube. Pero, para Suárez, el éxito de una canción es relativo.

“No le doy tanta importancia si pega o no. Creo que es más cómo sale la canción. A mí creo que lo que más me impresionó fue que el tema salió cuando estaba en el auto y se me vino la idea pensando en él. Cuando llegué a Argentina y se lo mostré, al toque se metió en el estudio y empezó mi nena es de Montevideo... eso fue como que 'puf, entendiste todo'. Creo que está ahí la unión".

Jonathan Suárez Gularte ve que la escena está en crecimiento. Más activa, más bandas, más canciones. Y lo valora de forma positiva. Sin embargo, o quizás en consecuencia, también ve una mayor competencia.

"Hay competencia, que por ahí no está tan bueno. Están mirando a ver si este saca tal tema, este saca el otro. Podríamos salir de eso haciendo canciones inéditas, pero creo que se pierde un poco el género si no hacen covers porque el género siempre se trató de eso. Y está bien también. Hay canciones que salen y que quiero escuchar en plena. A veces lo hago y es muy criticado. El uruguayo es muy criticón en ese sentido y está todo el tiempo [diciendo] 'no se le ocurre una idea'. No es que no se te ocurra una idea, sino que son canciones que están buenas para expresarlas en nuestro ritmo. Si vos estás en el baile y por ahí tenés esa canción en la cabeza, la querés bailar. Entonces creo que el género lo representa eso".

Pero también hay cercanía. Mientras en redes sociales comparan a La Nueva Escuela con La Deskarga, explica que con su primo tienen un vínculo musical en el que se muestran las canciones en las que trabajan.

Ese intercambio también lo hace con su pareja, la cantante Luana Persíncula. Aunque, dice que por más de que comparten la música en la que trabajan tratan de mantener ciertos límites profesionales. "Yo no me meto en sus producciones, porque ella tiene su impronta y yo tengo la mía", señala.

Consultado sobre si han pensando en una colaboración, explica que sería difícil decidir qué mostrar en una canción. "Creo que el día que lo hagamos vamos a mostrar muchas canciones, porque tenemos grabadas pero nunca las mostramos".

La música, comenta, en una relación entre artistas está en todos lados. Pero no en el ámbito comercial. “Nos juntamos nosotros, somos nosotros, y la música siempre está con nosotros. Tampoco yo la vi por el lado comercial nunca, no me acerqué a ella por la música entonces nunca me interesó mostrar La Nueva Escuela con Luana. Siempre somos nosotros en privado, y la música se hace con otra persona”.

En tato, La Nueva Escuela sigue en un camino de experimentación. Pero a gran escala. Jonathan Suárez Gularte está cambiando el formato.