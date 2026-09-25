Peyote Asesino: el cruce generacional de sus canciones, un nuevo disco y un aniversario en el horizonte

El fenómeno Peyote Asesino parece desafiar las leyes del tiempo en la escena musical uruguaya. Durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador, Juan Campodónico y Fernando Santullo reflexionaron sobre la particularidad de ver en primera fila a jóvenes que no habían nacido cuando la banda publicó su primer material discográfico, conviviendo con aquellos seguidores que los acompañan desde los inicios.

Para los integrantes, este cruce generacional no es casual, sino el resultado de una propuesta que, aunque disruptiva en la década del 90, logró consolidarse en un ecosistema musical donde el hip hop y el rock ya forman parte del mainstream. "Cuando apareció el Peyote a comienzos de los 90, éramos algo raro, realmente disruptivo. Hoy es una propuesta que se entiende más, es más clara y está en sintonía con la época", señaló Campodónico durante la entrevista.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la capacidad de las composiciones de la banda para mantenerse vigentes tres décadas después. Según Santullo, el éxito de esta permanencia radica en la "nobleza" de las canciones, que no dependen de un contexto temporal rígido para ser interpretadas.

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"La música de Peyote es muy noble; 30 años después, esas canciones le siguen diciendo cosas a la gente. No solo a quienes las escucharon en su momento, sino a las nuevas generaciones que las descubrieron en el camino", explicó el vocalista. Al ser consultado sobre si las letras fueron escritas con una visión premonitoria, Santullo aclaró que la clave reside en la apertura de los textos: "Cuando las letras no están ancladas en un momento específico, cualquiera puede encontrar algo que lo incomode o que le dé ganas de saltar".

Una nueva dinámica de grupo: la madurez creativa

Desde su regreso formal en 2016, Peyote Asesino ha mantenido una actividad más constante que en sus años de formación. Este periodo, el de mayor continuidad en la historia de la banda, ha obligado a los músicos a reconfigurar su método de trabajo. Lejos de la improvisación colectiva de los inicios, la banda ha adoptado un proceso de composición más estructurado, donde las ideas se trabajan en pequeños grupos antes de ser socializadas y filtradas por el colectivo.

"Tuvimos que reconstruir el método de composición. La banda siempre es un filtro: cuando traés una idea, sabés que va a salir cualquier otra cosa al final del tubo, nunca lo que pensaste originalmente", confesó Santullo. A esto se suma una formación en vivo más robusta, que incluye a músicos como Bruno Tortorella, Matías Rada y Nacho Correa, lo que ha permitido elevar la calidad técnica de sus presentaciones.

Para Campodónico, esta etapa se define por la ausencia de las ansiedades que marcaron la juventud del grupo. "La apuesta ha sido que la banda tenga una vida real y no una imaginada. Que sea algo disfrutable, un encuentro y una conexión con nuestros orígenes, sin las ansiedades típicas de la industria musical", afirmó.

La Trastienda y el horizonte de los 30 años

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El próximo 8 de octubre, la banda se presentará en La Trastienda para cerrar el ciclo Bien de Vivo. Este show representa un hito, ya que culmina un proceso de revisita de su primer álbum, un material que la banda no interpretaba en su totalidad desde hacía tres décadas. "Hubo que laburar, no quedó más remedio", bromearon los músicos sobre el desafío de reaprender canciones que habían quedado relegadas en el tiempo.

De cara al futuro, el horizonte de Peyote Asesino se muestra ambicioso pero equilibrado. La banda ya proyecta un nuevo disco para el próximo año y se prepara para conmemorar los 30 años de Terraja, el álbum que en su momento les permitió trascender las fronteras uruguayas y establecerse en el circuito regional.

"No tiene sentido competir con el Terraja, porque ese disco le dijo muchas cosas a mucha gente en un momento específico de sus vidas. Lo que podés hacer es intentar hacer el mejor disco que te den ganas de hacer hoy", concluyó Campodónico, reafirmando la postura de una banda que, tras haber sido protagonista de la historia del rock nacional, hoy elige disfrutar de su legado mientras sigue construyendo su presente.