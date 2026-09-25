Yamandú Orsi en Naciones Unidas: un discurso abogando por la paz y un llamado a recuperar "la humildad"

El presidente Yamandú Orsi completó este jueves su participación en el debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) , una vidriera en la que los jefes de Estado suelen aprovechar para ofrecer su mirada global.

Y al igual que lo había hecho en 2025, el mandatario uruguayo centró su mensaje en plantear una posición conciliadora en la que resaltó la importancia que tienen los organismos multilaterales para los países chicos.

Orsi estructuró su discurso en torno a la noción de paz , entendiéndola de forma amplia y no simplemente como “ausencia de guerra” . “Es una construcción permanente. Que las personas puedan vivir, trabajar, educar a sus hijos, desarrollar sus proyectos y mirar hacia el futuro sin miedo”, dijo.

Yamandú Orsi se reunió con ejecutivo de Google en la ONU: datacenter, cables submarinos y acuerdos con Ceibal, Utec y y Tumo

La comunidad tecnológica Praxis eligió Uruguay para construir su ciudad del futuro y su fundador prevé reunirse con Orsi en Nueva York

Durante los quince minutos que duró su exposición, el mandatario evitó las menciones específicas salvo para cuestionar que continúe el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. “Tampoco podemos ser indiferentes ante el sufrimiento que provoca un férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano” , expresó.

Con esa mención, Orsi cumplió con un pedido que le había transmitido el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, durante la reunión previa que mantuvieron en la Torre Ejecutiva.

Yamandú Orsi en la Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de setiembre de 2026 Foto: EFE/EPA/LEV RADIN

A su vez, generó la reacción de la oposición, que inmediatamente después lo cuestionó por no hablar de la “represión que sufre el pueblo cubano” ni la “opresión” que significa “vivir en dictadura hace 70 años”, según dijeron los diputados blancos Pablo Abdala y Juan Martín Rodríguez. Pablo Mieres rechazó la omisión de mencionar la situación que se vive en Nicaragua y Venezuela.

Abdala consideró que el presidente había “decepcionado” con un “discurso vago” ya que no ofreció “ni un solo mensaje que al país le importe”, una interpretación radicalmente opuesta a la que tuvieron integrantes del oficialismo.

“Muy claro el presidente Yamandú Orsi”, tuiteó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en referencia a Cuba y la cita al naides es más que naides que había realizado el mandatario.

Orsi había recurrido a esa frase del ideario artiguista al plantear que el mundo necesita recuperar “la humildad”, algo que “en ocasiones parece haberse perdido en el debate internacional”, y que no significa “debilidad”.

A su juicio, esa noción resume la forma uruguaya de entender la convivencia y las relaciones entre los países y se interpreta a nivel global como que “ningún país es dueño de la verdad absoluta ni ninguna nación tiene el monopolio de las soluciones”.

“Ninguna sociedad puede pretender que su experiencia histórica sea universal y ningún pueblo debería ser condenado a elegir entre modelos impuestos desde afuera”, abundó.

No más combustible

En la generalidad del discurso –que incluyó el yerro de hablar de Uruguay como un país joven–, el presidente se distanció de enfoques que desarrollaron previamente otros mandatarios como Donald Trump y Javier Milei y se acercó a la mirada de otros como Emmanuel Macron.

Respecto al presidente de Estados Unidos, la lejanía se observó en las referencias a la paz, pero también en la reivindicación del multilateralismo, aspecto que había sido bombardeado también por el líder argentino, que llegó a decir –in situ– que era una “organización inútil” que alimenta “a una casta de parásitos”.

“Necesitamos organizaciones multilaterales más eficaces, más representativas, más cerca de las personas y capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo”, dijo Orsi y planteó que la ONU tiene “cada día más razón de existir y debe evolucionar al ritmo de los cambios geopolíticos que vertiginosamente se suceden”.

“Poco aporta a los objetivos de la ONU utilizar solamente esta tribuna para acusar y atacar. El fuego no precisa más combustible. Aprovechemos mejor esta instancia y démosle otra oportunidad a la paz, porque la relación entre estados, como entre las buenas personas, trae felicidad si evitamos andar a los golpes o a los codazos”, sentenció.