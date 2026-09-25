Hasta 306 km/h, rescates y evacuaciones médicas: así son los helicópteros que entrenarán frente al Hospital Militar

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) realizará este domingo 27 de setiembre un entrenamiento con helicópteros del Escuadrón Aéreo Nº 5 en el helipuerto ubicado frente al Hospital Militar , una unidad especializada en tareas que van desde la búsqueda y rescate hasta los traslados sanitarios y de órganos .

El ejercicio, previsto entre las 10:00 y las 13:30, servirá para entrenar a las tripulaciones y coordinar procedimientos ante eventuales evacuaciones aeromédicas o traslados sanitarios urgentes .

El Escuadrón Aéreo Nº 5 cuenta actualmente con dos modelos de helicópteros: el Bell 212 Twin Huey , de origen estadounidense, y el Eurocopter AS365 Dauphin , de origen francés.

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El Bell 212 es un helicóptero biturbina de mediano porte utilizado para misiones de búsqueda y rescate y para el transporte de pasajeros y carga.

Según la información de la Fuerza Aérea, puede alcanzar una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora, tiene una autonomía de vuelo de dos horas y media y puede transportar entre nueve y 11 pasajeros, además de una tripulación de entre tres y cinco personas.

En su configuración sanitaria tiene capacidad para seis camillas, mientras que una grúa de rescate le permite elevar hasta 300 kilos. También dispone de un gancho para transportar externamente cargas de hasta 1.500 kilos.

Su autonomía puede extenderse hasta cuatro horas y 20 minutos mediante la instalación de dos tanques auxiliares internos de combustible.

La Fuerza Aérea cuenta con cuatro unidades Bell 212 y actualmente dos están desplegadas en República Democrática del Congo bajo mandato de Naciones Unidas.

Uno de los episodios más recordados protagonizados por este modelo en Uruguay ocurrió en 1993, cuando un Bell 212 realizó durante la noche el rescate de cinco personas desde la azotea del Palacio de la Luz, durante el incendio del edificio.

Este tipo de helicóptero también ha sido utilizado para apoyar a la Base Científica Antártica Artigas.

Dauphin: hasta 306 kilómetros por hora

El otro modelo con el que cuenta el escuadrón es el Eurocopter AS365 Dauphin, un helicóptero biturbina utilizado para búsqueda y salvamento (SAR) y para el traslado presidencial y de otras autoridades.

La Fuerza Aérea dispone de dos unidades de este modelo, que puede alcanzar una velocidad máxima operativa de 306 kilómetros por hora.

Tiene una autonomía de tres horas y media, capacidad para entre seis y ocho pasajeros y puede operar con uno o dos pilotos, además de mecánico, rescatista y médico según la misión.

El Dauphin cuenta además con radar meteorológico para operar en condiciones adversas, tren de aterrizaje retráctil y una grúa de rescate capaz de izar hasta 300 kilos. En su configuración sanitaria puede transportar dos camillas.

Su alcance en ferry llega a 827 kilómetros, mientras que su techo de servicio es de 5.865 metros.

Qué tareas realiza el Escuadrón Aéreo Nº 5

Más allá de las evacuaciones sanitarias, el Escuadrón Aéreo Nº 5 tiene entre sus cometidos las operaciones de búsqueda y salvamento, transporte de órganos, tropas, pasajeros y cargas, lucha contra incendios, reconocimiento y fotografía aérea.

También brinda apoyo al Ejército, la Armada y el Ministerio del Interior, participa en la respuesta ante desastres naturales y desarrolla misiones para Naciones Unidas.

Dentro de la unidad funciona además la Sección de Operaciones y Entrenamiento de Rescate, cuyos integrantes están capacitados para actuar en zonas de difícil acceso por aire, mar o tierra y cuentan con especialización PARASAR.

El escuadrón acumula más de 850 horas de vuelo en la Antártida y más de 6.000 horas en misiones para Naciones Unidas. En África realizó más de 145 evacuaciones aeromédicas, tanto diurnas como nocturnas y, en varias oportunidades, utilizando dispositivos de visión nocturna.