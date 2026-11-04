De Viena a París: ProÓpera presenta en Montevideo una gala lírica con artistas del Teatro Colón

El próximo 24 de noviembre, la Sociedad Uruguaya ProÓpera presentará una gala lírica dedicada a la opereta , un género que combina música, teatro, historias de amor, enredos y una buena dosis de picardía.

El espectáculo reunirá a tres cantantes formados en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires: la soprano Kospi Bersano, el tenor Iván Vega y el barítono Julián Molinero . Los acompañará al piano Susana Frangi , una destacada figura de la música lírica argentina, con una extensa trayectoria como pianista y directora de orquesta.

El programa propone un recorrido por dos tradiciones musicales que marcaron la vida cultural europea entre los siglos XIX y XX.

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La primera parte estará dedicada a Franz Lehár, uno de los grandes exponentes de la opereta vienesa. Se interpretarán siete fragmentos de sus obras, entre ellas La viuda alegre, Paganini y El país de las sonrisas. Las melodías románticas, los encuentros amorosos y las emociones que caracterizan su música serán protagonistas de esta primera etapa del concierto.

La segunda parte trasladará al público a París, con composiciones de Jacques Offenbach, Reynaldo Hahn y Robert Planquette. El repertorio incorporará el humor, la sátira y el espíritu festivo de la opereta francesa, hasta culminar con el célebre cancán de Orfeo en los infiernos, de Offenbach.

Cuatro artistas de reconocida trayectoria

Kospi Bersano ha actuado como solista en distintos espacios del Teatro Colón y en el Centro Cultural Kirchner. Iván Vega ha interpretado personajes protagónicos en óperas como L'elisir d'amore y La flauta mágica, además de participar como solista en importantes obras del repertorio sinfónico-coral.

Por su parte, Julián Molinero ha desarrollado una trayectoria que incluye actuaciones en el Teatro Argentino de La Plata y el Teatro Colón de Buenos Aires, donde protagonizó Alice in Wonderland, de Marta Lambertini.

Susana Frangi, responsable del acompañamiento musical, debutó como directora en el Teatro Colón en 2002, con L'occasione fa il ladro, de Rossini. Desde entonces ha dirigido numerosas producciones de ópera y zarzuela y desarrollado una carrera internacional que la llevó a escenarios de Europa y América.

Una institución que vuelve a mirar hacia el futuro

Fundada en 1985 por iniciativa de Enrique Iglesias y el cantante lírico Antonio Soto, la Sociedad Uruguaya ProÓpera desarrolló durante años una importante actividad cultural, con producciones operísticas, conciertos y visitas de grandes figuras internacionales.

Después de un prolongado período de inactividad, la institución retomó sus actividades en 2026. Uno de los acontecimientos centrales de esta nueva etapa fue la coproducción con el Sodre de L'elisir d'amore, de Donizetti, presentada en agosto en el Auditorio Nacional Adela Reta.

La gala del 24 de noviembre forma parte de ese proceso de recuperación de la actividad artística.

Información del espectáculo

Gala Lírica — Opereta vienesa y francesa