¿Qué hacer esta semana? Las recomendaciones de la newsletter Picnic

A falta de sol y primavera, dediquémonos a reflexionar al menos unos minutos, sin que nos interrumpan ni el celular ni el pitido de los cientos de notificaciones que nos acompañan en esta vida.

Esta semana escuché a alguien que decía con mucho entusiasmo: "Estoy deseando que llegue finalmente el robot que limpia . En Estados Unidos ya los están probando con familias". Soy una apasionada de la tecnología y de sus mejores usos, pero confieso que, cuando percibí tanto entusiasmo me dio un poco de miedito. No estoy hablando de teorías conspirativas ni del recuerdo de películas apocalípticas en las que los robots se convierten en nuestros peores enemigos. Solo me pregunto qué será de nosotros, qué está siendo de nosotros, humanos que evolucionamos para procurar nuestra propia comida, construir un lugar de reparo, caminar y correr. Animales, digamos, con un poquito más de inteligencia.

Sobre eso leí esta semana un ensayo titulado Deskilling the body , título medio intraducible pero que simplificó como El cuerpo que estamos dejando de usar. Melanie Challenger sostiene que la tecnología no solo está transformando nuestras tareas -eso es noticia vieja- sino que también está modificando nuestro cuerpo y debilitando capacidades que hemos desarrollado durante milenio. Cuando le pedimos a la inteligencia artificial que redacte una tarjeta de cumpleaños, cuando apretamos el botón de la aplicación de turno para hacer una compra, cuando permitimos que esas notificaciones sigan sonando y nos erosionen la atención, dejamos de ejercitar las habilidades físicas y cognitivas que construimos generación a generación para vivir con autonomía.

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La realidad es que cada vez hacemos menos con el cuerpo. El teléfono, el GPS y la inteligencia artificial nos evitan esfuerzos pequeños : buscar una dirección, consultar a alguien, recordar información, redactar una idea o explorar distintas alternativas. Mente y cuerpo son una unidad maravillosa; cuando una de sus partes deja de ejercitarse (en este caso, ambas), podríamos estar en problemas,

Me da vergüenza (y sin embargo, no hago nada para cambiarlo) aceptar que los únicos números de teléfono que recuerdo son el de mi casa materna, el de mi suegro y el de mi hermana, y en estos últimos dos casos porque creo que nunca jamás los cambiaron. El resto, incluyendo los de mis hijos y mi propio marido, ¡no los sé!

Hay que asumir que la comodidad tecnológica tiene un costo cuando se elimina una y otra vez la práctica. Si dejamos de caminar, orientarnos, recordar, escribir, elegir y prestar atención, no solo hacemos menos cosas, sino que también nos volvernos menos capaces de hacerlas por nosotros mismos.

La pregunta que me queda resonando, luego de leer este texto, es ¿qué acciones conviene seguir haciendo “a mano”, aunque una máquina pueda realizarlas más rápido? No se si esta semana por fin memorizaré los celulares de mi familia, pero al menos lo seguiré pensando con culpa. Y algo de preocupación.

Para ver

Matthew. Me gustó, me alegró y me dio pena, todo al mismo tiempo, la serie documental The One About Matthew Perry (Netflix) sobre el querido y atormentado Matthew Perry, el actor que nos acompañó durante las diez temporadas de Friends, el hombre que convirtió la ansiedad y la tristeza en el sarcasmo simpático de Chandler Bing. Detrás de esa sonrisa pícara había un actor obsesionado desde muy joven con alcanzar la fama, con una vida atravesada por las adicciones, los tratamientos, las recaídas. Es un documental íntimo y bastante honesto: no idealiza a Perry ni reduce su vida a la tragedia.

Sensatez y sentimientos. Ya está en cines la nueva versión del clásico de Jane Austen, y está bien (no maravillosa como la Pride & Prejudice de 2005), pero sí interesante en cómo retoma una historia tantas veces contada. La directora Georgia Oakley vuelve con el relato de las hermanas Dashwood, criadas en el confort pero sin “ingresos” ni perspectivas de matrimonio luego de la muerte de su padre. Las decisiones estilísticas que tomó han generado polémica (pelos largos y enredados, vestidos arrugados y a veces embarrados), algo totalmente secundario frente a la elección de mostrar mujeres reales en su tiempo. La novedad esta vez es que el centro de la trama no son solo romances, sino también la relación íntima (de amor profundo y también peleas) entre dos hermanas que parecen opuestas, aunque ambas sienten con la misma intensidad.

La edad dorada. Si no sos de los que aman tener siempre a mano una serie de época, esta recomendación no es para vos. Pero sí lo es para mí, que adoro las buenas producciones de época, sobre todo si esa era está teñida de oro, como la cuarta temporada de esta serie americana guionada por el británico Julian Fellowes, el mismo de Downton Abbey. Está recién estrenada en HBO y ahora no todo es oro, aunque se vea dorado. Bertha Russell, la “nueva” rica que logró aquello por lo que luchó con uñas y dientes (ingresar en la cúspide de la sociedad neoyorquina de fines del siglo XIX), ahora sufre las consecuencias de sus excesos. En el palacete de enfrente, Agnes van Rhijn intenta recuperarse de su “tropiezo” económico a puro apellido y genealogía, aunque depende económicamente de su hermana. La rueda sigue girando, pero la sociedad comienza a cambiar y la ley de vida prevalece: nadie conserva el poder para siempre y cada ascenso modifica el lugar de todos los demás.

Bonus track. Si bien los personajes de esta serie son ficticios, se basan en buena parte en las familias Vanderbilt y Astor. Estas y otras familias acomodadas tenían una “cottage” (cabaña) en la zona de Newport. Las cabañas eran palacios y hoy en día muchas de ellas se pueden visitar. Date una vuelta por The Elms.

Planazos

Voces. Más de 30 artistas participan en Mujeres de todas partes, un concierto con canciones inspiradas en textos de escritoras latinoamericanas y obras de Rita Lee, María Elena Walsh, Violeta Parra, Vera Sienra y Estela Magnone. Es el martes 24 de noviembre, a las 21:00, en la Sala Zitarrosa.

Cine. La Banda Sinfónica de Montevideo vuelve a las grandes bandas sonoras con un repertorio de aventuras, fantasía, emoción y suspenso, dirigido por el invitado César Roig. Es el 19 de noviembre a las 20 hs y aviso con tiempo porque la entrada es gratuita, con reserva previa por [email protected], el 1950 9075 o el WhatsApp 099 612 009.

Parque. El Jardín Botánico recibe una nueva edición de Música en el Parque, con espectáculos de distintos géneros al aire libre. La propuesta forma parte del Programa de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo. Es el sábado 7 de noviembre, con entrada gratuita y acá podés ver toda la programación.

Huellas. Peatonal Tours se pone a tono con la visita del Papa y ofrece un recorrido por Ciudad Vieja que reconstruye la presencia de la Iglesia en la historia social y cultural del Uruguay. Incluye la Catedral Metropolitana, el Arzobispado, la antigua Caja Obrera, el Espacio Zorrilla y la parroquia San Francisco de Asís. Es el sábado 14 de noviembre, a las 11:00, desde la fuente de la Plaza Matriz.

Profundidades. La muestra Uruguay SUB20. Un viaje a lo desconocido reúne fotografías de la expedición científica realizada frente a las costas uruguayas durante agosto y setiembre de 2025. La inauguración es el sábado 7 de noviembre, a las 12:00, en la Fotogalería del Espacio de Arte Contemporáneo (Arenal Grande 1930).

Cocina. Lucía Soria abre las puertas del Estudio Rosa con tres propuestas participativas: preparar y compartir cinco ensaladas completas, descubrir los secretos de seis aperitivos o disfrutar una cena de varios pasos cocinada en vivo con la cocinera en primera fila. Son propuestas para grupos reducidos. En Brito del Pino 1301.

Aves. Azules profundos, rojos intensos, celestes y naranjas: una selección de diez especies muestra que algunos de los pájaros que habitan los montes, parques y humedales uruguayos parecen pequeñas obras de arte. Una invitación a reconocerlos -y a mirar con un poco más de atención- la próxima vez que salgamos.

Antojo. Paraíso vuelve a abrir de noche con cuatro platos creados especialmente para la ocasión: croqueta carbonara, salchicha en hojaldre, bao de pesca en tempura y tarta de quesos con frutillas. Es el viernes 6 de noviembre, desde las 20:00, en Constituyente 1866. No se toman reservas: es por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Milonga. El tango aprovecha la caída del sol en Milonga Sunset, un ciclo al aire libre en el Paseo Urbano de Luis Piera, en la Rambla y Emilio Frugoni. Todos los domingos hasta el 6 de diciembre habrá una clase para principiantes a las 16 hs y milonga de 17 a 19 hs.

Historias de familias

Vuelvo al inicio de este Pícnic, para recordar que entre las cosas que cada vez hacemos menos está la escritura. Ese hábito va mucho más allá de no cometer faltas de ortografía o de armar frases con coherencia; escribir no es simplemente trasladar al papel una idea que ya estaba terminada. Buscar una palabra, ordenar una escena, recordar un detalle y corregir una frase también son maneras de pensar. Mientras escribimos descubrimos relaciones, emociones y significados que quizá todavía no habíamos logrado reconocer.

De eso se ocupará Los nuestros. ¿Y si la mejor historia está dentro de nuestras familias?, un taller coordinado por el periodista y escritor Sebastián Panzl. A partir de textos de Gabriel García Márquez, Elena Ferrante, Natalia Ginzburg, Rafael Lahore y J. D. Salinger, los participantes buscarán inspiración para explorar las historias, secretos, personajes y contradicciones de sus propias familias y transformarlos en material narrativo. Aunque creamos conocerlas de memoria, muchas veces las historias más atractivas aparecen recién cuando intentamos escribirlas.

Serán tres encuentros, los lunes 23 y 30 de noviembre y 7 de diciembre, de 18:30 a 20:00, en Cézanne (Leandro Gómez 614, Las Piedras). La participación es gratuita. Bravo por Seba y este enorme emprendimiento.