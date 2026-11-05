Los saludos a Cristiano Ronaldo tras el anuncio de su retiro de la selección de Portugal: Neymar, Carlos Alcaraz y hasta el Libro Guinness le dedicaron mensajes

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal este jueves por la mañana, con un emotivo video publicado en sus redes sociales en el que se despidió del público portugués.

"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025.

"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

Su última participación con el combinado luso estuvo envuelta en polémica. El 27 de setiembre el DT del seleccionado, Jorge Jesús, lo dejó en el banco en el encuentro de la Nations League contra Noruega , a pesar de haber calentado en banda más de media hora.

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Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: "No fue una decisión fácil"; mirá el video

Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, informó que Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración, horas antes de explicar su decisión con un extenso mensaje en redes en el que acusó al DT de traicionarlo.

El retiro internacional de Cristiano generó repercusiones en todo el mundo. Varios deportistas de élite, algunos excompañeros del astro portugués, le dedicaron mensajes en sus redes sociales.

Varios deportistas respondieron su publicación de Instagram. Neymar le escribió "leyenda" en portugués; Vinicius Junior dijo que Cristiano es "el mejor de todos"; el tenista español Carlos Alcaraz le dedicó corazones, al igual que el famoso streamer Ibai Llanos.

El inglés Río Ferdinand, excompañero de Cristiano en el Manchester United, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de X: "Viniste, viste, conquistaste… 146 goles para tu país, 3 trofeos importantes y sigues poniendo a Portugal en el mapa mundial! ¡Sigue sonriendo!".

Congratulations my friend @Cristiano

You came, you saw, you conquered…

146 goals for you’re country, 3 major trophies & continue to put Portugal on the world map!

Keep Smiling! #cristiano #cr7 #portugal pic.twitter.com/KkZq8EzKX0 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 5, 2026

Nani, excolega de Ronaldo en el United y en Portugal, también le dedicó una larga publicación. "Nos inspiraste a todos y nos hiciste creer que, como portugueses, podíamos ser los mejores del mundo. Nos hiciste sentir orgullo de nosotros mismos, como pueblo y como selección", escribió el futbolista, quien destacó a Cristiano como "el mejor de todos los tiempos".

Parabéns, mano, por esta caminhada tão bonita!

Inspiraste-nos a todos e fizeste-nos acreditar que, como portugueses, podíamos ser os melhores do mundo. Fizeste-nos sentir orgulho em nós próprios, como povo e como seleção.

És e serás sempre uma referência para todos nós que… pic.twitter.com/6slraD5riz — Nani (@luisnani) November 5, 2026

Hubo dedicatorias de varios clubes y organizaciones. El United lo felicitó por su "increíble carrera internacional" a través de X, y la cuenta oficial del Balón de Oro (título que el portugués ganó cinco veces) destacó que el ídolo dejó atrás "más de dos décadas de una pasión incomparable, goles inolvidables y un legado eterno".

OBRIGADO, CRISTIANO.



Cristiano Ronaldo has officially said goodbye to the Portugal national team.



Over two decades of unmatched passion, unforgettable goals, and an eternal legacy.



5 Ballons d'Or, endless historic moments, and a captain who changed Portuguese football… pic.twitter.com/jH7x1pKYDa — Ballon d'Or (@ballondor) November 5, 2026

Hasta la página del Libro Guinness de los Récords le dedicó un posteo, en el que destacó que Cristiano se retira de Portugal con el récord mundial de más partidos en el fútbol internacional (234 encuentros) y de más goles a nivel de selecciones (146).