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Los saludos a Cristiano Ronaldo tras el anuncio de su retiro de la selección de Portugal: Neymar, Carlos Alcaraz y hasta el Libro Guinness le dedicaron mensajes

"146 goles para tu país, 3 trofeos importantes y sigues poniendo a Portugal en el mapa mundial", destacó su excompañero Río Ferdinand

5 de noviembre de 2026 9:51 hs
Cristiano Ronaldo celebrando un gol con Portugal

Cristiano Ronaldo celebrando un gol con Portugal

Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP

"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025.

"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

Su última participación con el combinado luso estuvo envuelta en polémica. El 27 de setiembre el DT del seleccionado, Jorge Jesús, lo dejó en el banco en el encuentro de la Nations League contra Noruega, a pesar de haber calentado en banda más de media hora.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: "No fue una decisión fácil"; mirá el video

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Antes del siguiente encuentro ante Dinamarca, informó que Ronaldo no sería titular y el jugador abandonó la concentración, horas antes de explicar su decisión con un extenso mensaje en redes en el que acusó al DT de traicionarlo.

El retiro internacional de Cristiano generó repercusiones en todo el mundo. Varios deportistas de élite, algunos excompañeros del astro portugués, le dedicaron mensajes en sus redes sociales.

Varios deportistas respondieron su publicación de Instagram. Neymar le escribió "leyenda" en portugués; Vinicius Junior dijo que Cristiano es "el mejor de todos"; el tenista español Carlos Alcaraz le dedicó corazones, al igual que el famoso streamer Ibai Llanos.

El inglés Río Ferdinand, excompañero de Cristiano en el Manchester United, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de X: "Viniste, viste, conquistaste… 146 goles para tu país, 3 trofeos importantes y sigues poniendo a Portugal en el mapa mundial! ¡Sigue sonriendo!".

Nani, excolega de Ronaldo en el United y en Portugal, también le dedicó una larga publicación. "Nos inspiraste a todos y nos hiciste creer que, como portugueses, podíamos ser los mejores del mundo. Nos hiciste sentir orgullo de nosotros mismos, como pueblo y como selección", escribió el futbolista, quien destacó a Cristiano como "el mejor de todos los tiempos".

Hubo dedicatorias de varios clubes y organizaciones. El United lo felicitó por su "increíble carrera internacional" a través de X, y la cuenta oficial del Balón de Oro (título que el portugués ganó cinco veces) destacó que el ídolo dejó atrás "más de dos décadas de una pasión incomparable, goles inolvidables y un legado eterno".

Hasta la página del Libro Guinness de los Récords le dedicó un posteo, en el que destacó que Cristiano se retira de Portugal con el récord mundial de más partidos en el fútbol internacional (234 encuentros) y de más goles a nivel de selecciones (146).

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