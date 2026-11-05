La dura crítica de Esperanza Pizarro a la AUF por la falta de partidos amistosos para la selección uruguaya femenina en la próxima Fecha FIFA

Esperanza Pizarro, figura de la selección uruguaya femenina, cuestionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por no haber concretado hasta el momento partidos amistosos para la próxima Fecha FIFA del mes de noviembre y diciembre.

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En sus redes sociales, la delantera de Deportivo La Coruña de España, criticó la falta de encuentros para el combinado que es dirigido por Ariel Longo y que no logró clasificar para el próximo Mundial 2027 de Brasil.

“Qué bueno que Chile y Perú clasificaron al Mundial… Ah no, pará. Entonces, ¿cómo consiguieron jugar contra selecciones europeas si según nuestra presidenta a nosotras nos complica la clasificación?”, señaló Pizarro en su cuenta de la red social X, con una referencia a Mariana Fernández, presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino de la AUF.

Esperanza Pizarro celebra el 1-0 de Uruguay ante Bolivia en El Alto FOTO: @AUFFEMENINO La delantera compartió una imagen creada por IA en el que aparecen jugadoras de la selección en un aeropuerto en el que se ve que Chile y Perú, que no irán al Mundial, jugarán partidos ante España y Alemania, respectivamente, entre otros encuentros de combinados sudamericanos.