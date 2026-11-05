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La dura crítica de Esperanza Pizarro a la AUF por la falta de partidos amistosos para la selección uruguaya femenina en la próxima Fecha FIFA

La figura de la selección uruguaya femenina se quejó por la falta de amistosos y cuestionó la explicación que les dieron

5 de noviembre de 2026 10:23 hs
La imagen que compartió Esperanza Pizarro

La imagen que compartió Esperanza Pizarro

Esperanza Pizarro, figura de la selección uruguaya femenina, cuestionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por no haber concretado hasta el momento partidos amistosos para la próxima Fecha FIFA del mes de noviembre y diciembre.

“Qué bueno que Chile y Perú clasificaron al Mundial… Ah no, pará. Entonces, ¿cómo consiguieron jugar contra selecciones europeas si según nuestra presidenta a nosotras nos complica la clasificación?”, señaló Pizarro en su cuenta de la red social X, con una referencia a Mariana Fernández, presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino de la AUF.

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La delantera compartió una imagen creada por IA en el que aparecen jugadoras de la selección en un aeropuerto en el que se ve que Chile y Perú, que no irán al Mundial, jugarán partidos ante España y Alemania, respectivamente, entre otros encuentros de combinados sudamericanos.

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Además, en la imagen se lee: “Uruguay no tiene amistosos anunciados hasta el momento para esta Fecha FIFA”, la que se jugará entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre próximos.

Pizarro, agregó: “Igual no se preocupen, un día antes de la próxima competencia oficial nos juntamos, charlamos un poquito y salimos campeonas. Si el fútbol es bien fácil”.

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