Para aplaudir de pie; mirá el golazo de taco de Esperanza Pizarro para la victoria 2-1 de Deportivo La Coruña de España ante Eibar, el club al que defendió tres años

La delantera de la selección uruguaya femenina, Esperanza Pizarro , vivió un fin de semana muy destacado, ya que convirtió un verdadero golazo para su nuevo club, Deportivo La Coruña, que sirvió para la victoria ante Eibar por 2-1 por LaLiga de España.

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Hace un par de meses, la jugadora fue a esperar a José María Giménez al vestuario, luego de esperar a que terminara el partido de hombres por la Copa del Rey jugado en Galicia y allí intercambiaron camisetas.

Esperanza Pizarro convirtió un golazo de taco para Deportivo La Coruña para vencer 2-1 a Eibar.

José María Giménez y Esperanza Pizarro intercambiaron camisetas de Atlético de Madrid y de Deportivo La Coruña

20260116 José María Giménez y Esperanza Pizarro intercambiaron camisetas de Atlético de Madrid y de Deportivo La Coruña

No se trataba de un rival cualquiera para ella, ya que defendió su camiseta en las tres temporadas anteriores.

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La delantera, quien el próximo mes cumplirá 25 años, definió de manera notable anticipándose a su marca y a la salida de la arquera rival.

Ni bien convirtió, levantó las dos manos juntas en señal de pedir disculpas a su exclub, mientras sus compañeras la abrazaban.

Pizarro logró el Campeonato Uruguayo con Nacional en 2020.

De esa manera, la jugadora llegó a seis goles en lo que va de la actual temporada.