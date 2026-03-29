Para aplaudir de pie; mirá el golazo de taco de Esperanza Pizarro para la victoria 2-1 de Deportivo La Coruña de España ante Eibar, el club al que defendió tres años
La delantera dela selección uruguaya femenina llegó a seis tantos en la liga
29 de marzo de 2026 15:37 hs
La delantera de la selección uruguaya femenina, Esperanza Pizarro, vivió un fin de semana muy destacado, ya que convirtió un verdadero golazo para su nuevo club, Deportivo La Coruña, que sirvió para la victoria ante Eibar por 2-1 por LaLiga de España.