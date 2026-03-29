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Para aplaudir de pie; mirá el golazo de taco de Esperanza Pizarro para la victoria 2-1 de Deportivo La Coruña de España ante Eibar, el club al que defendió tres años

La delantera dela selección uruguaya femenina llegó a seis tantos en la liga

29 de marzo de 2026 15:37 hs

La delantera de la selección uruguaya femenina, Esperanza Pizarro, vivió un fin de semana muy destacado, ya que convirtió un verdadero golazo para su nuevo club, Deportivo La Coruña, que sirvió para la victoria ante Eibar por 2-1 por LaLiga de España.

20260116 José María Giménez y Esperanza Pizarro intercambiaron camisetas de Atlético de Madrid y de Deportivo La Coruña
José María Giménez y Esperanza Pizarro intercambiaron camisetas de Atlético de Madrid y de Deportivo La Coruña

José María Giménez y Esperanza Pizarro intercambiaron camisetas de Atlético de Madrid y de Deportivo La Coruña

Pizarro acaparó elogios

Esperanza Pizarro convirtió un golazo de taco para Deportivo La Coruña para vencer 2-1 a Eibar.

No se trataba de un rival cualquiera para ella, ya que defendió su camiseta en las tres temporadas anteriores.

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La delantera, quien el próximo mes cumplirá 25 años, definió de manera notable anticipándose a su marca y a la salida de la arquera rival.

Ni bien convirtió, levantó las dos manos juntas en señal de pedir disculpas a su exclub, mientras sus compañeras la abrazaban.

Pizarro logró el Campeonato Uruguayo con Nacional en 2020.

De esa manera, la jugadora llegó a seis goles en lo que va de la actual temporada.

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