El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El intercambio de camisetas de José María Giménez y la excampeona con Nacional, Esperanza Pizarro, quien juega en Deportivo La Coruña; mirá el video

Los dos uruguayos se encontraron en Galicia luego del encuentro de la Copa del Rey

16 de enero 2026 - 18:12hs

José María Giménez disputó los últimos 6 minutos del partido en el que Atlético de Madrid, su club, derrotó 1-0 de visitante a Deportivo La Coruña y clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey, el pasado martes en el Estadio El Riazor.

El uruguayo, como muchos titulares del técnico argentino Diego Simeone, fueron guardados y utilizados pocos minutos.

El gol del triunfo lo convirtió el francés Antoine Griezmann a los 60', en un compromiso que fue muy disputado, por más que Deportivo La Coruña se encuentra en Segunda división.

El encuentro de dos uruguayos

Al término del partido en La Coruña, José María Giménez se encontró en el vestuario de Atlético de Madrid, con la exjugadora de Nacional, Esperanza Pizarro.

La delantera. quien lograra el Campeonato Uruguayo con los tricolores en 2020, y futbolista de la selección uruguaya, llegó a Deportivo La Coruña proveniente de Eibar, otro club español, a principios de setiembre de 2025.

Una vez consumada la victoria de Atlético de Madrid, ambos se encontraron en el camarín.

Esperanza Pizarro le entregó a José María Giménez su camiseta de Deportivo La Coruña, en tanto que el jugador de la celeste, le dio la suya de los colchoneros.

José María Giménez Nacional Galicia Atlético de Madrid copa del rey Esperanza Pizarro selección uruguaya

