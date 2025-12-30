La buena noticia de José María Giménez en Atlético de Madrid tras volver de sus vacaciones en Uruguay

Diego Simeone , entrenador de Atlético de Madrid , ya cuenta con Álex Baena y el uruguayo José María Giménez , listos para el partido del domingo contra la Real Sociedad y para rearmar al equipo para el inicio de año, sin margen de error en LaLiga, con la Supercopa de España, la Copa del Rey y la competencia por el ‘top 8’ de la Liga de Campeones.

Reincorporado el central uruguayo en la sesión vespertina del lunes, la primera tras la vuelta de las vacaciones navideñas, este martes lo hizo Baena, un día después a causa de una indisposición de la que ya está restablecido, a las órdenes del técnico argentino para volver a la competición. Ambos se han perdido los últimos cinco encuentros oficiales.

Lesionados muscularmente el pasado 2 de diciembre , en el partido de LaLiga contra el Barcelona, con derrota por 3-1, los dos han sido baja en tres choques de Liga (la derrota con el Athletic Club por 1-0 y los triunfos por 2-1 ante el Valencia y por 0-3 ante el Girona), uno de la Liga de Campeones (la victoria 2-3 en Eindhoven) y uno en la Copa del Rey, cuando su equipo avanzó a octavos de final por 2-3 frente al Atlético Baleares.

Son dos hombres fundamentales para Simeone en su esquema titular, como también lo serán de nuevo desde ahora en adelante, a la espera de si regresan ya directos al once inicial frente a la Real Sociedad, como es probable, pese a un mes fuera de acción, o vuelven ya a las alineaciones en la Supercopa de España.

La primera prueba, con Baena en el once

De momento, en la primera prueba de Simeone para la visita a San Sebastián, condicionada por las ausencias de Jan Oblak, por una indisposición, y Alexander Sorloth, con permiso del club, Baena sí entró en el probable equipo inicial, en sustitución del lesionado Nico González, baja la próxima jornada y quizá en la Supercopa de España por una dolencia muscular sufrida en el último encuentro del año contra el Girona.

Inicialmente no lo hizo Giménez, aunque después sí, en el transcurso de los ejercicios.

Al principio, el técnico contó de inicio en el centro de la defensa con Marc Pubill (afianzado durante la ausencia del central uruguayo y Robin Le Normand y titular sobresaliente en cada uno de los últimos tres duelos de LaLiga y uno de la Liga de Campeones en el centro de la defensa rojiblanca) y David Hancko, que es indiscutible en el once tipo de Simeone, ya sea como central zurdo o como lateral izquierdo.

El festejo de José María Giménez

A su lado formaron los laterales Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, los centrocampistas Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Pablo Barrios y Álex Baena y los delanteros Julián Alvarez y Antoine Griezmann. Seis de ellos son aparentemente indudables en el once de Simeone para San Sebastián, salvo Ruggeri, si finalmente mueve a Hancko a esa plaza, y Griezmann, a la espera de si apuesta por Sorloth, más probable, o él en el ataque titular.

Después, Giménez y Le Normand entraron en la prueba del once titular en el centro de la defensa, en lugar de Pubill y Ruggeri, con el consecuente traslado de Hancko a la banda izquierda, en el segundo de los ensayos del entrenador, todavía a cinco días de la disputa del partido.

LaLiga, la Supercopa, la Copa y el ‘top 8’ de la Champions

Baja Clement Lenglet, por un esguince de rodilla de alto grado, durante al menos el próximo mes, el duelo contra la Real Sociedad marca el inicio de un tramo clave para el Atlético, tercero, exigido y sin posibilidad de fallo en LaLiga, en su persecución del liderato del Barcelona, a nueve puntos de distancia.

Real Madrid, segundo, está a cinco puntos, mientras que el Villarreal, cuarto, está dos puntos por detrás, pero con dos encuentros aún por recuperar.

Además de la visita a San Sebastián, en el próximo mes dentro de esa competición, el Atlético recibirá en su estadio, donde ha sumado 25 de los 27 puntos disputados, con ocho triunfos consecutivos y un empate, tanto al Alavés, el próximo 18 de enero, como al Mallorca, el día 24 o 25 de enero, antes de desplazarse a Valencia para medirse al Levante en el siguiente fin de semana del 31 de enero o 1 de febrero, aún por definir la fecha del encuentro.

Antes, el conjunto rojiblanco competirá por la Supercopa de España en la ciudad saudí de Yeda. Su rival será el Real Madrid, el próximo 8 de enero en la segunda semifinal del torneo, tras el Athletic Club-Barcelona del día anterior. La final es el domingo 11 de enero, si el equipo de Diego Simeone logra avanzar de ronda. No juega el partido decisivo por el título de ese certamen desde el año 2020, cuando cayó en los penaltis con el conjunto blanco.

En la semana posterior a la Supercopa, el Atlético afrontará los octavos de final de la Copa del Rey contra un rival de inferior categoría y como visitante, a la espera del sorteo de este miércoles (le pueden tocar Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Burgos, Cultural Leonesa y Albacete, todos de Segunda División, a los que se añadiría el Granada si se clasifica ante el Rayo Vallecano), además de encarar en las siguientes dos semanas las dos últimas jornadas de la primera fase de la Liga de Campeones, con el objetivo de clasificarse en el ‘top 8’, directo a los octavos de final.

Atlético, ganador de sus tres últimos compromisos en la Liga de Campeones (3-1 al Union Saint-Gilloise, 2-1 al Inter de Milán y 2-3 al PSV Eindhoven, tras iniciar el torneo con las derrotas contra el Liverpool, por 3-2, y el Arsenal, por 4-0, además del triunfo por 5-1 sobre el Eintracht Francfort), es actualmente octavo en la tabla, con 12 puntos.

Dentro del corte por ahora que evita la ronda intermedia, debe defender ese puesto en las dos últimas citas con dos victorias. Es la única garantía para estar entre los ocho primeros de la clasificación. En su penúltimo duelo de esta fase, el Atlético visitará el próximo 21 de enero, miércoles, al Galatasaray, antes de recibir una semana después al Bodo Glimt en el Metropolitano, rearmado por el regreso de Baena y Giménez.

