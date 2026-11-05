Cámara de Diputados declaró que explicaciones de Juan Castillo en la interpelación no fueron satisfactorias

La Cámara de Representantes declaró por mayoría que las explicaciones del ministro de Trabajo Juan Castillo no fueron satisfactorias , en el marco de la interpelación por la gestión de la cartera y por el conflicto portuario que se extendió por más de cuatro meses .

La oposición votó una moción firmada por los representantes del partido Identidad Soberana de Gustavo Salle y los de Cabildo Abierto , que fue aprobada por 49 votos contra 48 . Por su parte, el Frente Amplio presentó una moción que no llegó a votarse debido a que se aprobó la primera.

Entre otros puntos, la propuesta mayoritaria estableció que "las explicaciones brindadas por el señor ministro no resultan satisfactorias " y que "el Ministerio no informó el costo económico del conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo ni el impacto en el empleo, la producción y el comercio exterior, ya que aparentemente no cuantificaron daños ".

Tras gestión de Presidencia, Terminal Cuenca del Plata y sindicato llegaron a un acuerdo y se termina el conflicto portuario

Diputado de la oposición interpelará este miércoles a Juan Castillo por el conflicto en el puerto y gestión de la cartera

En contra partida, la moción de la coalición de izquierda establecía " respaldo y satisfacción por las respuestas vertidas en el marco de la interpelación realizada".

"Esta bancada reconoce las acciones que se han desplegado para generar oportunidades de trabajo en un complejo escenario regional y mundial. Como ha quedado evidenciado en la respuesta del ministro, las cifras oficiales muestran resultados positivos en materia de creación de trabajo formal, crecimiento del salario real, aumento de las pasividades en especial las jubilaciones mínimas y alto porcentaje de acuerdos construidos en la negociación colectiva", agregaba la moción que no resultó aprobada.

El diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, fue el encargado de interpelar a Castillo en una sesión que duró más de seis horas. El conflicto portuario duró cuatro meses hasta que Terminal Cuenca del Plata y sindicato llegaron a un acuerdo la semana pasada, tras gestión de Presidencia de la República.

"Esto es un tirón de orejas para el presidente y para el gobierno", dijo el diputado interpelante

Foto: difusión

El diputado interpelante aseguró que el resultado en la Cámara de Representantes "es un tirón de orejas para el presidente y para el gobierno". El diputado afirmó que no estuvo planteada la censura al ministro.

"Esto es decirle al gobierno, señores 'por acá no vamos', la oposición le acaba de dar una señal", agregó Juri este jueves en Desayunos Informales de Canal 12, al tiempo que recordó que el oficialismo no tiene mayorías en la cámara baja.

"Cada vez que alguien de la oposición pide una renuncia, el ministro queda más atornillado", sentenció el dirigente.