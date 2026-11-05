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"Uruguay le estará eternamente agradecido": el sentido mensaje de Yamandú Orsi para despedir a Gonzalo Moratorio

"Su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad", destacó el mandatario

5 de noviembre de 2026 11:46 hs
Yamandú Orsi - ARCHIVO

Yamandú Orsi - ARCHIVO

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, lamentó este jueves la muerte del científico uruguayo Gonzalo Moratorio, quien falleció a los 44 años tras enfrentar un cáncer cerebral, y destacó su contribución al país durante la pandemia de covid-19.

"Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Orsi recordó especialmente el papel que desempeñó el virólogo en uno de los momentos más complejos de la emergencia sanitaria. "En uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad", expresó.

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El presidente cerró su mensaje con un saludo a los allegados del investigador: "Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos".

Moratorio era responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Durante la pandemia, desarrolló junto a su equipo los test nacionales de diagnóstico del coronavirus, un aporte que le valió el reconocimiento internacional y su inclusión entre los diez científicos más destacados del mundo de 2020 por la revista Nature.

El investigador había sido diagnosticado en 2025 con un glioblastoma, un agresivo tumor cerebral. Durante los últimos meses recibió tratamientos en Uruguay y Brasil y promovió, junto a sus colegas, nuevas investigaciones para combatir esta enfermedad.

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