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El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

Mirá el tremendo golazo de Federico Valverde en la hora para la trabajosa victoria de Real Madrid de visita ante AEK Atenas por Champions League

El uruguayo entró a los 66 minutos, jugó como volante y fue determinante en la última jugada del partido

4 de noviembre de 2026 17:12 hs

Real Madrid remontó y ganó 3-2 a AEK Atenas, este miércoles en Grecia en la cuarta jornada de Champions League, rescatado por Federico Valverde en los minutos de adición.

Aboubakary Koita (12') y Stavros Pilios (75') adelantaron a AEK en dos ocasiones, pero Jude Bellingham (32') y Kylian Mbappé (78') igualaron.

Con el tiempo cumplido apareció Valverde para hacer el 3-2 (90+1') desde fuera del área.

Los hombres de José Mourinho mantuvieron en el Estadio Agia Sophia su impecable carrera en la Champions League con cuatro victorias en cuatro partidos en esta temporada.

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Los merengues se vieron sorprendidos de inicio por la intensidad de los locales, que se adelantaron pronto en el marcador.

Koita recortó ante Marc Cucurella y soltó un disparo que se coló ajustado al palo izquierdo de Thibaut Courtois (12').

El arqiero de Real Madrid sostuvo a su equipo en los primeros minutos con otra parada a disparo de Mijat Gacinovic (18').

Los minutos de Federico Valverde

Federico Valverde entró como suplente en esta ocasión en Real Madrid, debido a que recién se repone de una lesión sufrida en el clásico ante Barcelona por LaLiga de España.

El uruguayo quien había salido al campo por Diomande a los 66 minutos, encontró el balón en la frontal del área y soltó un potente disparo para hacer el 3-2 definitivo (90+1).

Valverde fue fundamental una vez más para el equipo de José Mourinho que sigue en la cabeza de las posiciones en la Champions League.

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