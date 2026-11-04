Mirá el tremendo golazo de Federico Valverde en la hora para la trabajosa victoria de Real Madrid de visita ante AEK Atenas por Champions League

Real Madrid remontó y ganó 3-2 a AEK Atenas, este miércoles en Grecia en la cuarta jornada de Champions League, rescatado por Federico Valverde en los minutos de adición.

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Aboubakary Koita (12') y Stavros Pilios (75') adelantaron a AEK en dos ocasiones, pero Jude Bellingham (32') y Kylian Mbappé (78') igualaron.

Con el tiempo cumplido apareció Valverde para hacer el 3-2 (90+1') desde fuera del área.

Los hombres de José Mourinho mantuvieron en el Estadio Agia Sophia su impecable carrera en la Champions League c on cuatro victorias en cuatro partidos en esta temporada.

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Los merengues se vieron sorprendidos de inicio por la intensidad de los locales, que se adelantaron pronto en el marcador.

Koita recortó ante Marc Cucurella y soltó un disparo que se coló ajustado al palo izquierdo de Thibaut Courtois (12').

El arqiero de Real Madrid sostuvo a su equipo en los primeros minutos con otra parada a disparo de Mijat Gacinovic (18').

Los minutos de Federico Valverde

Federico Valverde entró como suplente en esta ocasión en Real Madrid, debido a que recién se repone de una lesión sufrida en el clásico ante Barcelona por LaLiga de España.

El uruguayo quien había salido al campo por Diomande a los 66 minutos, encontró el balón en la frontal del área y soltó un potente disparo para hacer el 3-2 definitivo (90+1).

Valverde fue fundamental una vez más para el equipo de José Mourinho que sigue en la cabeza de las posiciones en la Champions League.