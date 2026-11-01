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A dos semanas del clásico Argentina vs Uruguay, Federico Valverde está lesionado, no juega hoy con Real Madrid y Diego Forlán lo sigue de cerca

El capitán merengue y de la selección uruguaya quedará por primera vez afuera de un partido del equipo de José Mourinho en lo que va de la temporada y eso repercute en el Complejo Celeste

1 de noviembre de 2026 11:28 hs
Federico Valverde

Federico Valverde

Federico Valverde encendió las alarmas tanto en Real Madrid como en la selección uruguaya de Diego Forlán. El futbolista quedó al margen de la lista de convocados del conjunto merengue para visitar este domingo a Racing de Santander en El Sardinero por una nueva fecha de LaLiga de España, debido a molestias musculares originadas en el clásico frente a Barcelona.

Aunque en las últimas horas el uruguayo intentó reintegrarse a los entrenamientos junto a sus compañeros tras el pinchazo muscular sufrido ante el elenco culé, finalmente no llegó en plenitud física.

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Ante este panorama, el entrenador José Mourinho decidió no arriesgar a Federico Valverde y prescindir de su presencia este domingo ante Racind de Santander por LaLiga de España.

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La ausencia no pasa inadvertida en el esquema blanco: el futbolista es el tercero con más minutos en la temporada bajo el mando del técnico portugués (1.071'), únicamente superado por Kylian Mbappé y Thibaut Courtois.

Para cubrir la banda derecha, el DT maneja como alternativas a Denzel Dumfries y Trent Alexander-Arnold.

Mourinho también piensa en el partido del próximo miércoles ante AEK Atenas como visitantes por la Champions League, y por eso también cuidó a Valverde, quien posiblemente pueda volver.

La situación trasciende a la capital española y repercute de inmediato en el Complejo Uruguay Celeste.

Con una nueva doble fecha FIFA en el horizonte, donde Uruguay visitará el viernes 13 de noviembre a Argentina en La Bombonera y luego jugará el 17 ante República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, la evolución del capitán será monitoreada minuciosamente por el cuerpo técnico encabezado por Diego Forlán.

Restará esperar cómo responde la zona afectada en los próximos días para definir si llega en óptimas condiciones al clásico del Río de la Plata.

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