El agónico 1-1 ante Wanderers confirmó una realidad incómoda: Peñarol juega cada vez peor y acumula cinco partidos sin victorias. Ante la crisis, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre tomaron una medida drástica para no dejar escapar la Tabla Anual: el plantel concentrará cinco días en el complejo Solanas, desde este martes hasta el sábado, buscando romper la rutina y forjar un grupo más compacto.
Aislados para ser campeones: Peñarol busca revivir la mística del segundo quinquenio de 1997 y se refugia en Solanas
Como hizo Gregorio Pérez en Los Aromos en aquel momento, ahora el presidente Ignacio Ruglio convenció a Diego Aguirre para salir de la rutina y formar más grupo para los dos partidos clave que se vienen