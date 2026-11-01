Aislados para ser campeones: Peñarol busca revivir la mística del segundo quinquenio de 1997 y se refugia en Solanas

El agónico 1-1 ante Wanderers confirmó una realidad incómoda: Peñarol juega cada vez peor y acumula cinco partidos sin victorias. Ante la crisis, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre tomaron una medida drástica para no dejar escapar la Tabla Anual: el plantel concentrará cinco días en el complejo Solanas, desde este martes hasta el sábado, buscando romper la rutina y forjar un grupo más compacto.

El parate de dos semanas sin fútbol oficial por la visita del Papa León XIV brinda el margen ideal para trabajar antes de las dos finales que se avecinan: Defensor Sporting en el Parque Franzini y Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo.

La maniobra encuentra un paralelismo inevitable en las páginas más gloriosas del club.

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En 1997, jaqueado por la presión, Gregorio Pérez blindó al plantel durante tres semanas en Los Aromos para sellar el segundo quinquenio de la institución, que terminó contratando.

Aunque los contextos difieren -tres semanas en casa frente a cinco días en Maldonado-, la esencia de la apuesta es idéntica: cortar el ruido exterior, recuperar la memoria colectiva y transformar el encierro en el impulso necesario para levantar la copa.