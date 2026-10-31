El partido entre Boca Juniors y River Plate con Miguel Merentiel como titular por una nueva fecha de a Liga Profesional del Fútbol argentino se jugará este domingo 1° de noviembre de 2026 a la hora 15 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney +.
Boca Juniors vs River Plate: día, hora y dónde ver a Miguel Merentiel en el clásico del fútbol argentino que genera enorme expectativa
El partido más esperado del torneo argentino se disputa en La Bombonera y los dos irán por la victoria