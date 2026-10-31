Boca Juniors vs River Plate: día, hora y dónde ver a Miguel Merentiel en el clásico del fútbol argentino que genera enorme expectativa

El partido entre Boca Juniors y River Plate con Miguel Merentiel como titular por una nueva fecha de a Liga Profesional del Fútbol argentino se jugará este domingo 1° de noviembre de 2026 a la hora 15 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney +.

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¿Cuándo juegan Boca Juniors vs River Plate con Miguel Merentiel? El clásico de la temporada 2026-2027 se disputa este domingo 1° de noviembre. El encuentro tiene como escenario el estadio La Bombonera, donde el conjunto xeneize oficia de local.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate con Miguel Merentiel? El pitazo inicial está programado para la hora 15.