Eterno en la historia: Giorgian De Arrascaeta tendrá su estatua en la sede de Flamengo, luego de la decisión del club, y el futbolista se mostró conmovido

Flamengo vivió una jornada cargada de emoción en el Estadio Maracaná con la realización de "Lance Histórico", una gala benéfica que sirvió como escenario para anunciar que Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique serán inmortalizados con sus propios bustos en la icónica sede de la Gávea. La distinción consagra a dos de los máximos referentes de la era dorada del club carioca.

La cita marcó el estreno de "Nação Legado", una plataforma institucional pensada para conectar el pasado, el presente y el futuro del Mengao.

Durante la velada solidaria, uno de los lotes más codiciados de la subasta fue el derecho exclusivo de grabar el nombre del postor ganador en los propios pedestales de bronce de ambos futbolistas.

Giorgian De Arrascaeta concurrió a la gala junto a su esposa y su pequeño hijo Milano y se mostró muy emocionado.

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Los fondos recaudados tendrán un triple impacto social y deportivo: brindarán asistencia a exatletas en situación de vulnerabilidad financiera, respaldarán el proyecto benéfico "Jugaremos Juntos" y financiarán la construcción del Mini Estadio en el centro de entrenamiento Ninho do Urubu, predio que albergará a las divisiones formativas y al plantel de fútbol femenino.

Profundamente conmovido por el reconocimiento, el mediocampista uruguayo compartió su sentir en redes: "Ayer fue una noche que quedará marcada para siempre en mi memoria, orgullo y gratitud siempre, mi Mengao".

La distinción no solo corona años de títulos y gloria en el club más popular de Brasil, sino que consolida a ambos atacantes en el olimpo definitivo del cuadro rubronegro.

De Arrascaeta y Bruno Henrique son los dos futbolistas quienes, con 14 títulos, fueron los que más han logrado hasta el momento en toda la historia de Flamengo.