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Los votos del representante de Uruguay en la votación del Balón de Oro que ganó Harry Kane

El representante uruguayo que emitió su sufragio, tuvo un podio de futbolistas muy interesante

31 de octubre de 2026 12:42 hs
Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

FOTO: AFP

El inglés Harry Kane ganó el pasado lunes el Balón de Oro 2026 entregado por la prestigiosa revista francesa France Football, algo que un futbolista de ese país no lograba desde hacía más de 20 años cuando lo había obtenido Michael Owen.

Por primera vez en sus 70 años de existencia, la prestigiosa ceremonia dejó París para mudarse al emblemático London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. La mudanza histórica rindió tributo a Sir Stanley Matthews, el recordado atacante inglés que inauguró el palmarés del trofeo en 1956 al proclamarse como el primer ganador del certamen.

El tercer lugar en el podio luego de Mbappé lo consiguió Lamine Yamal y quinto lugar fue para Lionel Messi.

El broche de oro para el campeón: el impactante anillo que recibió Luis Suárez y las estrellas de Inter Miami por su título de la MLS

Thiago Carballo, arquero de las formativas de Peñarol, recibió el Guante de Oro en el Mundial sub 15

Lo que votó el representante uruguayo en el Balón de Oro

El relator y periodista uruguayo Álvaro González Márquez volvió a ser el elegido por la revista France Football para emitir su voto para el Balón de Oro 2026.

Según los datos que se desprenden de la propia revista francesa, el conocido hombre de radio emitió sus votos con un interesante podio.

González Márquez votó en primer lugar a Harry Kane -que fue finalmente el ganador-.

A su vez, el podio lo confirmó con el segundo puesto votando al español Lamine Yamal y en tercer lugar, Kylian Mbappé.

France Football informó que Kane le gano por escasos votos el primer puesto al notable delantero francés de Real Madrid.

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