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Comenzó la venta de las entradas para Uruguay vs República Dominicana el 17 de noviembre en Maldonado: precios y cómo comprarlas

El encuentro entre los celestes de Diego Forlán y su adversario se disputará en el Estadio Domingo Burgueño

30 de octubre de 2026 15:47 hs
Darwin Núñez con la selección uruguaya

Darwin Núñez con la selección uruguaya

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó este viernes los precios de las entradas para el partido del próximo martes 17 de noviembre a la hora 20.30 por la fecha FIFA entre la selección uruguaya de Diego Forlán y República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Los celestes comenzarán la ventana el mes que viene jugando ante Argentina el viernes 13.

Los precios que fijó la AUF ante República Dominicana

La AUF dio a conocer este viernes los precios para las distintas tribunas del Estadio Domingo Burgueño de Maldonado para el encuentro entre Uruguay vs República Dominicana, del martes 17 de noviembre.

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Los mismos son los siguientes: Tribunas Este y Oeste $ 490, Tribuna Sur $ 590 y Tribuna Norte $ 990.

Desde este viernes 30 de octubre, existe un 20% de descuento comprándolas con BROU recompensa, en tanto desde el 2 de noviembre, se inicia la venta para el público en general

Las entradas se pueden comprar a través de auftickets.uy.

A su vez, los menores hasta 5 años inclusive ingresan gratis, sin derecho a asiento, acompañados de un mayor.

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