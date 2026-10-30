Comenzó la venta de las entradas para Uruguay vs República Dominicana el 17 de noviembre en Maldonado: precios y cómo comprarlas

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó este viernes los precios de las entradas para el partido del próximo martes 17 de noviembre a la hora 20.30 por la fecha FIFA entre la selección uruguaya de Diego Forlán y República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

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La AUF dio a conocer este viernes los precios para las distintas tribunas del Estadio Domingo Burgueño de Maldonado para el encuentro entre Uruguay vs República Dominicana, del martes 17 de noviembre.

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Los mismos son los siguientes: Tribunas Este y Oeste $ 490, Tribuna Sur $ 590 y Tribuna Norte $ 990.

Desde este viernes 30 de octubre, existe un 20% de descuento comprándolas con BROU recompensa, en tanto desde el 2 de noviembre, se inicia la venta para el público en general

Las entradas se pueden comprar a través de auftickets.uy.

A su vez, los menores hasta 5 años inclusive ingresan gratis, sin derecho a asiento, acompañados de un mayor.