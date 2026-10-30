La AFA confirmó que Argentina vs Uruguay se jugará en La Bombonera en el primer partido tras la despedida de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes que el encuentro entre el combinado albiceleste y la selección uruguaya de Diego Forlán correspondiente a la fecha FIFA de noviembre se disputará el viernes 13 de ese mes en La Bombonera.

Se trata del primer encuentro de los dirigidos por Lionel Scaloni sin la presencia de su máximo ídolo, Lionel Messi, quien se despidió en el partido anterior cuando vencieron a Benín en el Estadio Más Monumental.

A su vez, ya pensando en dicho partido, el técnico Lionel Scaloni puede perder a un futbolista muy importante en ofensiva, luego de la lesión que sufrió Lautaro Martínez defendiendo a Inter de Milán por la Champions League.

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También está prácticamente descartado el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien sufrió fractura de mandíbula defendiendo a Chelsea por la Premier League, y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Un nuevo clásico del Rio de la Plata

Uruguay vs Argentina es el partido más jugado en la historia del fútbol mundial entre selecciones: con este jugarán su encuentro 197, superando por lejos al clásico más antiguo que es Inglaterra vs Escocia, que se miden desde 1872, que se enfrentaron en 116 ocasiones.

Los argentinos llegan a la doble jornada después de una serie de tres triunfos en las ventanas de setiembre y octubre, tras vencer 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín en el encuentro que quedó asociado a la despedida de Lionel Messi.

Por su parte, Uruguay viene de perder 3-1 ante Japón, golear 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India.