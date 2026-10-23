Diego Forlán dio la lista de reservados para la Fecha FIFA de noviembre en la que la selección uruguaya se enfrentara a Argentina

El entrenador de la selección uruguaya , Diego Forlán , dio la lista de reservados para la Fecha FIFA de noviembre en el que la celeste tiene confirmado por el momento un partido ante Argentina en La Bombonera el día viernes 13.

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El combinado gestiona un segundo amistoso que sería en Uruguay, pero por el momento no hay rival ni detalles definidos.

Entre los goleros la novedad es Ignacio De Arruabarrena , quien aparece junto a Cristopher Fiermarín, Thiago Cardozo y Santiago Mele, los tres convocados en la pasada Fecha FIFA, y nuevamente está Sebastián Jaume de Albion.

Los reservados para la Fecha FIFA de noviembre 2026

En los defensas también hay nombres que aparecen como novedad, si bien es una lista de reservados: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, el ex Liverpool Kevin Amaro , Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Santiago Bueno, José María Giménez, Federico Pereira , Mathías Olivera, Juan Rodríguez , quien debutó en el último partido ante India, Nicolás Marichal, Alexander Barboza, defensa de Palmeiras que estaba en la órbita de la selección desde el ciclo Bielsa, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria y Lucas Olaza.

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Alexander Barboza Foto: AFP

Los volantes de la lista son Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Nicolás De La Cruz, Federico Valverde, que no pudo estar en setiembre y octubre con la celeste, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Agustín Canobbio que no estuvo en la primera convocatoria, Facundo Pellistri, Diego Rossi, Maximiliano Araújo y Brian Rodríguez.

AFP

Entre los delanteros aparecen como novedad Miguel Merentiel de gran momento en Boca Juniors, el ex Nacional Bruno Damiani, goleador en la MLS, y Álvaro Rodríguez, y repiten Martin Satriano, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.