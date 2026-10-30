Peñarol vs Wanderers por el Torneo Clausura: día, hora, cancha, entradas, árbitros y por dónde verlo

Peñarol enfrentará a Wanderers este sábado por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 , en un partido clave para la definición del campeonato y también la Tabla Anual. Los aurinegros, dirigidos por Diego Aguirre, buscarán una victoria para defender su liderazgo en la acumulada, donde ahora solo dos puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Deportivo Maldonado.

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El partido entre Peñarol y Wanderers se jugará este sábado 31 de octubre .

El encuentro comenzará a la hora 16.30 .

Peñarol recibirá a Wanderers en el Parque Federico Omar Saroldi , escenario elegido para disputar el encuentro debido a la sanción que pesa sobre el Estadio Campeón del Siglo.

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El Estadio Centenario ya no se puede utilizar porque comenzaron los preparativos para el evento en el que se presentará el Papa León XIV.

El aurinegro no podrá utilizar su cancha, ya que deberá cumplir el cuarto y último partido de suspensión por los incidentes generados por sus hinchas en el clásico de este Clausura.

Entradas solo para los hinchas de Wanderers

El partido se disputará sin público de Peñarol debido a que la parcialidad aurinegra también deberá cumplir su cuarto y último encuentro de suspensión.

De esta manera, solo podrán asistir hinchas de Wanderers.

Los precios establecidos para la tribuna visitante son:

Socios de Wanderers: $ 500.

Entradas generales para Wanderers: $ 600.

Menores de hasta 10 años inclusive: ingresan gratis.

¿Dónde ver Peñarol vs Wanderers?

El partido entre Peñarol y Wanderers se podrá ver en vivo por VTV en televisión por cable y por Disney+ en streaming.

Equipo arbitral para Peñarol vs Wanderers

El árbitro principal del encuentro será Leodán González, acompañado por Héctor Bergaló y Marcos Rosamen como asistentes.

El cuarto árbitro será Daniel Rodríguez, mientras que en el VAR estarán Diego Dunajec y Nicolás Tarán.

Peñarol vs Wanderers: un partido clave para el Clausura y la Tabla Anual

Peñarol llegará al encuentro con Wanderers como líder de la Tabla Anual, con dos puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano.

Sin embargo, el equipo de Aguirre atraviesa una grave crisis futbolística en la que acumula dos empates y una derrota en sus últimos tres partidos por el Clausura, y una derrota -el pasado martes- por Copa AUF Uruguay, ante Montevideo City Torque.

La última vez que jugó contra Wanderers lo vapuleó en la final del Torneo Intermedio, por 5-1, pero jugando en el Centenario.

Wanderers acumula cuatro partidos sin ganar tras el vital triunfo que logró ante Cerro por el Torneo Clausura. Desde entonces empató con Cerrito por Copa AUF Uruguay (avanzó en la tanda de penales), perdió con Boston River, fue goleado por Racing y viene de sucumbir ante rival directo del descenso, Progreso.

Si bien los que están en zona de bajar son Progreso, Danubio y Central Español, el bohemio aún no está salvado y necesita seguir sumando.