Leo Fernández habló antes de viajar a España: las "mentiras" sobre el plantel de Peñarol, el cruce Jaime - Cabrera, y si estará en la definición del campeonato

Leo Fernández , el volante y figura de Peñarol que se recupera de una rotura de ligamentos, habló de su estado y del momento carbonero antes de viajar este jueves a Madrid para ser examinado por el médico que lo operó y realizarse controles.

El futbolista habló en rueda de prensa desde el Aeropuerto de Carrasco y explicó por qué viajaba a España, además de indicar para cuándo espera volver a las canchas.

“La verdad que estoy muy bien, vengo haciendo una recuperación muy buena, y el viaje también es parte de eso, de esa recuperación, así que contento por poder tener esta posibilidad, también de que Peñarol obviamente está a disposición para estas cosas”, expresó.

Sobre lo que hará en Madrid explicó que va para “aprovechar la maquinaria que hay allá, obviamente de primer nivel”. “Tienen muchas máquinas que acá no, y también, lo más importante, que me revise el doctor que me operó . Obviamente que no es lo mismo, más allá de que venimos haciendo un trabajo súper bueno también con la sanidad de Peñarol. Esto fue algo también de que quedó dicho desde un principio, de que viaje y también me revisen ellos otra vez en algún momento, así que creo ahora es un buen momento para ir y hacer una puesta a punto como quien dice”.

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Fernández señaló que está en el momento “final” de una recuperación “muy buena”. “Fortaleciendo bastante todo lo que es más que nada la pierna derecha, que es la que está todavía con falta de fuerza. Pero en realidad es una parte final. Y con mucha conciencia, porque siempre lo hacemos con mucha conciencia. Yo también soy un poco ansioso, un poco tonto, entonces a mí un poco me bajan la pelota al piso porque a veces uno quiere estar y los doctores y los fisios que son los más conscientes, los que más saben, te dicen, ‘bueno, pero pará, tranquilo, te falta un poco todavía, falta tiempo’”. Así que nada, con mucha conciencia, de que al tiempo que tenga que ser, va a ser”.

El volante viajará junto a su representante, y con su pareja y su hijo. Estará 12 días en Madrid. “Era mucho tiempo lejos de la familia y preferiría viajar con ellos”.

Leo Fernández fue a ver a Peñarol

El 10 carbonero dijo estar “bastante tranquilo” con respecto al tramo final de la recuperación y su regreso a las canchas. “Como decía, con conciencia, de saber de qué tiene que ser en un momento que yo sienta confianza, me sienta bien y sin hacer locuras. Eso lo tengo muy en cuenta, sé que es una recuperación larga y no voy a poner en peligro nada que no tenga que poner, así que va a ser todo hablado si es que tengo que volver ahora o el año que viene, pero la mentalidad es de poder llegar a lo último”.

El momento de Peñarol

Consultado por el presente aurinegro, dijo que en los últimos encuentros “ha faltado un poquito de algo para terminar de ganar los partidos”.

“Hubo un segundo tiempo que hicimos, ante Juventud, del Peñarol que todos sabemos que tenemos que ver, ese que va para adelante sin ningún tipo de duda. Eso es un poco lo que hablamos. Yo, de mi parte, trato de hablar con mis compañeros, tratar de que se sientan confiados, de que en Peñarol están los mejores del medio. Así que creo que en eso tienen que confiar y en eso tienen que ir para ganar”.

Sobre su aporte al plantel al no poder jugar señaló: “Siempre estando ahí, que es lo más importante. Siempre ahí, dándole apoyo al compañero. Las cosas venían muy bien, ahora estos últimos dos partidos se sintió por un tema también de resultados. Como dije, el segundo tiempo con Juventud creo que arrasamos bastante. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que jugando así es muy difícil que se escapen cosas. Pero no puede ser un tiempo, sino que tiene que ser todo el partido”.

El cruce de Leonel Jaime y Javier Cabrera

Fernández fue consultado por el cruce que tuvieron Leonel Jaime y Javier Cabrera y le recordaron el cruce que él tuvo con "el Cangrejo".

El llanto de Leonel Jaime en Peñarol luego de que Javier Cabrera le recriminara por tirar la pelota afuera ante Juventud de Las Piedras en un ataque prometedor

“Es normal, son cosas que pasan”, consideró. “No es nada del otro mundo que pase, no va a ser ni la primera ni la última. Lo mismo dije cuando pasó lo mío con Javi. Son cosas que pasan, discusiones que tenés porque te entendiste mal en el momento, pero no pasa nada de ahí. Yo creo que después la trascendencia se le da por el afuera, por todo lo que se ve o lo que sea, y por el enojo también. A veces quieren señalar a algunos y es así. Toca aguantar y toca seguir para adelante porque nosotros no podemos dejar entrar nada en este momento de ese tipo de cosas”.

“Muchas cosas son mentiras”

Ante la pregunta de si el plantel estaba fuerte, el jugador comentó que así es y agregó que se han dicho mentiras sobre sus compañeros.

“Me he enterado de cosas que me han dicho mis compañeros y cosas que son mentiras. Muchas cosas que son mentiras. Muchísimas. Eso sí me da bronca porque sé que se quieren meter cosas dentro del equipo nuestro que no son verdad, como peleas, como cosas, todo mentira. El equipo está recontra unido, hemos tenido charlas entre nosotros, tratamos de sacar las cosas adelante, le buscamos la vuelta por todos lados, entrenando, moviéndonos, haciendo todo lo que tenemos en nuestras manos para poder sacar esto adelante. A veces los resultados no se dan y bueno, pero no queda otra que seguir, darle para adelante”.

¿Llega a las finales?

El 10 carbonero señaló que cree que Peñarol estará en la definición por el título de la Liga AUF Uruguay. “Yo le tengo mucha confianza a mis compañeros y no tengo duda que vamos a llegar a la final”.

Ante la pregunta de si él podría estar en las finales, comentó: “No lo sé, es como una pregunta que no tiene todavía respuesta. Para eso también está el tema del viaje este, son muchas cosas y después llegando, obviamente que no es, ‘ah no, me dijeron que sí y bueno, me meto’. No. Esto es todo con la sanidad de Peñarol. Esto es una puesta a punto para poder venir y terminar la recuperación si es posible para este año y si no para el siguiente”.

En las últimas tres semanas Fernández comenzó a trabajar con un profe y “sin ningún problema”. “Lo único que todavía no es normal es el tema del rotuliano, del tendón. Y el viaje es para aprovechar esas maquinarias que tienen allá y para hacer la recuperación lo mejor posible cuando vuelva, para poder tener ese término de recuperación de buena manera”.

Por el momento no puede hacer trabajos con pelota. “Todavía no me dejan, no puedo por lógicas razones. Eso no ha tocado. He pedido para ayudar en la pelota quieta en contra, pero me bajaron el pulgar”.

“Diego entiende que es muy difícil”

El futbolista fue consultado por cómo son sus charlas con el entrenador Diego Aguirre y dijo que lo ve “tranquilo”.

Leonardo Fernández y Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

“Diego se está enfocando más que nada en lo más importante. O sea, lo más importante son los que están a disposición y yo soy importante para todo lo que es sanidad. Entonces son charlas simples, día a día, pero no mucho más allá, porque la verdad, en mi caso no me da para mucho más que apoyar y estar ahí, y esperando a ver qué pueda pasar más adelante”.

Fernández dejó bien en claro que Aguirre no le dice nada sobre que lo espera para jugar las finales. “No, eso no”, señaló. “En eso es bastante coherente Diego con esas cosas, él entiende que la realidad es que es muy difícil que pase. Y todos entendemos eso, entonces tampoco nos podemos enloquecer en que sí, que sí, que sí, porque después llega a ser que no y también para mí es frustrante también si llega a pasar eso, si yo me mentalizo en que sí solamente, tengo que ser consciente de que puede pasar que no, entonces yo ahora trato de estar con los pies sobre la tierra en ese sentido, para que en el momento que se dé, obviamente estar preparado, pero si no se da, también estar preparado”.

El jugador dijo que para él es “difícil” no poder estar a disposición del equipo. “Me encantaría estar, me encantaría poder ayudar, me encantaría, veo los partidos y quiero estar con mis compañeros ahí adentro, sufrirla, reírme con ellos y disfrutarlo con ellos también. Estoy haciendo todo para que la recuperación sea lo mejor posible dentro de y estar también lo antes posible. Esa es mi meta, poder estar lo antes posible y bien”.