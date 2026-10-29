Llamado laboral de Interior para operadores de cámaras con sueldo de $55 mil: requisitos y cómo inscribirse

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para cubrir nueve puestos de operadores de cámaras de videovigilancia en el Centro de Comando Unificado (CCU), con una remuneración de $55.297 nominales mensuales , a valores de enero de 2026.

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El concurso es público y abierto, bajo la modalidad de oposición y méritos. Los cargos corresponden al escalafón policial, con jerarquía de cabo, y tienen una carga horaria de 40 horas semanales .

Las inscripciones comenzaron el 28 de octubre y permanecerán abiertas hasta el 11 de noviembre de 2026 .

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Para participar del concurso, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos generales y excluyentes.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Tener entre 18 y 45 años cumplidos al cierre de las inscripciones.

Ser ciudadano natural o legal con más de cinco años de ejercicio.

Tener bachillerato completo, sin materias pendientes , de Secundaria o su equivalente de UTU.

Contar con un curso de operador de PC o informática.

Residir en el departamento de Montevideo.

Presentar cédula de identidad vigente, credencial cívica y las constancias de voto exigidas.

Contar con buena conducta, acreditada mediante el certificado correspondiente.

Haber realizado la Jura de la Bandera.

Tener carné de salud vigente.

Además de estos requisitos, el Ministerio del Interior valorará especialmente la formación en inglés, los cursos de monitoreo de cámaras de videovigilancia y la capacitación en atención al público.

También se tendrá en cuenta la experiencia laboral superior a seis meses en tareas de monitoreo de cámaras.

Sueldo, horarios y tareas

Los seleccionados cobrarán $55.297 nominales mensuales, incluyendo compromiso de gestión y presentismo.

Deberán tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de seis horas, incluidos fines de semana, feriados y horarios nocturnos.

Sus tareas consistirán en monitorear cámaras de seguridad, detectar posibles delitos o emergencias, activar alertas y registrar información para investigaciones policiales.

Cómo inscribirse al llamado

Los interesados deberán completar el formulario web disponible en la página oficial de la convocatoria.

El proceso de selección incluirá evaluación de formación y experiencia, prueba de oposición, evaluación psicológica —excepto para personal policial— y entrevista.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Las bases y comunicaciones del concurso pueden consultarse en el portal oficial del Ministerio del Interior.