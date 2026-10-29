Cómo es la receta del "Pan de León", el homenaje de Uruguay para recibir al Papa

El Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) creó el Pan de León XIV, una receta especial que las panaderías artesanales del país comenzaron a ofrecer como homenaje a la próxima visita del papa a América Latina.
La preparación combina ingredientes vinculados con la historia personal de León XIV, desde su ciudad natal en Estados Unidos hasta su trayectoria religiosa en Perú, con elementos tradicionales de la panadería uruguaya.
"Queremos recibir a León XIV con lo que mejor sabemos hacer, un pan elaborado con el cuidado y la dedicación de nuestro oficio", explicó el presidente del CIPU, Fernando Jaime.
La iniciativa también tiene un sentido simbólico: la pieza adopta una forma que representa un abrazo y busca transmitir un mensaje de encuentro a las familias, a través de un alimento presente en la vida cotidiana.
¿Qué ingredientes lleva el "Pan de León" y cómo se prepara?
La receta del "Pan de León" incorpora centeno, papa, maíz y quinoa, ingredientes elegidos por su relación con la vida del pontífice. "El centeno remite a Chicago, la ciudad estadounidense donde nació Robert Prevost, mientras que la papa, el maíz y la quinoa están asociados con Perú, donde desarrolló parte de su labor religiosa y fue obispo", remarcó Jaime.
A esos productos se suman la masa madre, la levadura y una base inspirada en el pan francés tradicional de las panaderías uruguayas. De esta manera, la preparación reúne ingredientes relacionados con distintos momentos de la vida de León XIV y técnicas habituales locales.
¿Por que el "Pan de León" tiene forma de rondín?
En cuanto a su presentación, los panaderos eligieron el formato de rondín, una pieza tradicional de las panaderías de barrio cuyas líneas curvas evocan un abrazo. La intención es que ese gesto acompañe la llegada del Papa y represente la unión entre las familias.
"La intención es que ese gesto de encuentro pueda multiplicarse en las panaderías y en las mesas de las familias durante los días de la visita", subrayaron desde el CIPU.
La iniciativa fue valorada por el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien destacó el significado cultural del pan y la elección de ingredientes relacionados con la vida de León XIV. "También el hecho de que para elaborarlo se hayan tomado elementos de Chicago, la ciudad natal del papa, de Perú, donde él fue tanto tiempo misionero, y también del Uruguay, la masa madre y la forma, eso nos habla de que se pensó bien y que se hizo algo fantástico”, celebró.
¿Qué panaderías de Uruguay venden el "Pan de León"?
PANADERIA SALAZAR
SAN FRANCISCO
- Tomás Muniz 950, Melo Cerro Largo
NUEVA DURAZNO
- Monsenor Joquín Arrospide 576, 97000 Durazno
ALBA FIESTAS
- Luis Alberto de Herrera & I. de Leon, Tala Canelones
PANADERIA SOLIS
- Eduardo Fabini 653, Solis de Mataojo Lavalleja
DOÑA JUANA
PANADERIA Y CONFITERIA TRIGO REY
- Avenida Giannattasio KM 18, Ciudad de la Costa Canelones
MICAELA
- Eduardo Raiz 1943, Montevideo
PASO DE LA ARENA
- Avenida Luis Batlle Berres 6463, Montevideo
LIBERTAD
- Camino Ariel 4882, Montevideo
ESPONDA
- Avenida Millán 4349, Montevideo
CONFITERIA y PANADERIA MILLAN y RAFFO
- Avenida Millán 4486, Montevideo
POSADAS PARK
- Avenida Luis Alberto de Herrera 4459, Montevideo
PANADERIA CONFITERIA Y ROTISERIA VERDUN
- Av. Gral. Flores 3444, Montevideo
REDUCTO
- Avenida General San Martín 3051, Montevideo
RUSTICA
- Avenida Millán 2754, Montevideo
PUERTA DEL SOL
- Av. Gral. Flores 2607, Montevideo
BAMBI
- Gral Luna 1258, Montevideo
NUEVO HISPANO
- Daniel Fernández Crespo 2050, Montevideo
CIPU
- Daniel Fernández Crespo 2138, Montevideo
REINA DEL PAN
LOS TIOS
- Doctor Emilio Frugoni 910, Montevideo
MAJARK
- Leyenda Patria 3096, Montevideo
BERTHA
- José Benito Lamas 2864, Montevideo
LA STAMPA
- Doctor José Scoseria 2515, Montevideo
PANADERIA NUMANCIA
- Gabriel Pereira 3093, Montevideo
PANADERIA MANA
- Doctor Washington Beltrán 1820, Montevideo
PLUS ULTRA
- Avenida General José Garibaldi 2712, Montevideo
LAS BRISAS
PANADERIA Y CONFITERIA TRIGO REY
- Avenida Giannattasio KM 18, Ciudad de la Costa Canelones