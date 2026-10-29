Cómo es la receta del "Pan de León", el homenaje de Uruguay para recibir al Papa

El Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) creó el Pan de León XIV , una receta especial que las panaderías artesanales del país comenzaron a ofrecer como homenaje a la próxima visita del papa a América Latina .

La preparación combina ingredientes vinculados con la historia personal de León XIV , desde su ciudad natal en Estados Unidos hasta su trayectoria religiosa en Perú , con elementos tradicionales de la panadería uruguaya.

"Queremos recibir a León XIV con lo que mejor sabemos hacer, un pan elaborado con el cuidado y la dedicación de nuestro oficio", explicó el presidente del CIPU, Fernando Jaime .

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La iniciativa también tiene un sentido simbólico: la pieza adopta una forma que representa un abrazo y busca transmitir un mensaje de encuentro a las familias, a través de un alimento presente en la vida cotidiana.

¿Qué ingredientes lleva el "Pan de León" y cómo se prepara?

La receta del "Pan de León" incorpora centeno, papa, maíz y quinoa, ingredientes elegidos por su relación con la vida del pontífice. "El centeno remite a Chicago, la ciudad estadounidense donde nació Robert Prevost, mientras que la papa, el maíz y la quinoa están asociados con Perú, donde desarrolló parte de su labor religiosa y fue obispo", remarcó Jaime.

A esos productos se suman la masa madre, la levadura y una base inspirada en el pan francés tradicional de las panaderías uruguayas. De esta manera, la preparación reúne ingredientes relacionados con distintos momentos de la vida de León XIV y técnicas habituales locales.

¿Por que el "Pan de León" tiene forma de rondín?

En cuanto a su presentación, los panaderos eligieron el formato de rondín, una pieza tradicional de las panaderías de barrio cuyas líneas curvas evocan un abrazo. La intención es que ese gesto acompañe la llegada del Papa y represente la unión entre las familias.

"La intención es que ese gesto de encuentro pueda multiplicarse en las panaderías y en las mesas de las familias durante los días de la visita", subrayaron desde el CIPU.

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La iniciativa fue valorada por el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien destacó el significado cultural del pan y la elección de ingredientes relacionados con la vida de León XIV. "También el hecho de que para elaborarlo se hayan tomado elementos de Chicago, la ciudad natal del papa, de Perú, donde él fue tanto tiempo misionero, y también del Uruguay, la masa madre y la forma, eso nos habla de que se pensó bien y que se hizo algo fantástico”, celebró.

¿Qué panaderías de Uruguay venden el "Pan de León"?

PANADERIA SALAZAR

Sarandí 1054, Paysandú

SAN FRANCISCO

Tomás Muniz 950, Melo Cerro Largo

NUEVA DURAZNO

Monsenor Joquín Arrospide 576, 97000 Durazno

ALBA FIESTAS

Luis Alberto de Herrera & I. de Leon, Tala Canelones

PANADERIA SOLIS

Eduardo Fabini 653, Solis de Mataojo Lavalleja

DOÑA JUANA

Ruta 6, Toledo Canelones

PANADERIA Y CONFITERIA TRIGO REY

Avenida Giannattasio KM 18, Ciudad de la Costa Canelones

MICAELA

Eduardo Raiz 1943, Montevideo

PASO DE LA ARENA

Avenida Luis Batlle Berres 6463, Montevideo

LIBERTAD

Camino Ariel 4882, Montevideo

ESPONDA

Avenida Millán 4349, Montevideo

CONFITERIA y PANADERIA MILLAN y RAFFO

Avenida Millán 4486, Montevideo

POSADAS PARK

Avenida Luis Alberto de Herrera 4459, Montevideo

PANADERIA CONFITERIA Y ROTISERIA VERDUN

Av. Gral. Flores 3444, Montevideo

REDUCTO

Avenida General San Martín 3051, Montevideo

RUSTICA

Avenida Millán 2754, Montevideo

PUERTA DEL SOL

Av. Gral. Flores 2607, Montevideo

BAMBI

Gral Luna 1258, Montevideo

NUEVO HISPANO

Daniel Fernández Crespo 2050, Montevideo

CIPU

Daniel Fernández Crespo 2138, Montevideo

REINA DEL PAN

Durazno 1090, Montevideo

LOS TIOS

Doctor Emilio Frugoni 910, Montevideo

MAJARK

Leyenda Patria 3096, Montevideo

BERTHA

José Benito Lamas 2864, Montevideo

LA STAMPA

Doctor José Scoseria 2515, Montevideo

PANADERIA NUMANCIA

Gabriel Pereira 3093, Montevideo

PANADERIA MANA

Doctor Washington Beltrán 1820, Montevideo

PLUS ULTRA

Avenida General José Garibaldi 2712, Montevideo

LAS BRISAS

Fco. Solano López 1439

PANADERIA Y CONFITERIA TRIGO REY