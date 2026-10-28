Papa León XIV en Paysandú: cómo será el recorrido, agenda de actividades, operativo de seguridad y horarios confirmados

La Intendencia de Paysandú confirmó los principales horarios y accesos previstos para recibir al papa León XIV durante su visita pastoral del sábado 7 de noviembre.

Con la misa multitudinaria en el Parque París Londres como actividad central, el cronograma establece que el pontífice llegará a la ciudad por la mañana y saludará a los fieles antes de encabezar la celebración religiosa. Luego, tiene prevista una visita privada a la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, seguida de una bendición desde la plaza Constitución .

"Tenemos que ser muy buenos anfitriones, recibir a la gente muy bien y tratar de que se sienta cómoda en nuestra ciudad", subrayó el director general de Servicios de Paysandú, Carlos Batista , en diálogo con Radio Paysandú AM 1240 .

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León XIV llegará al Aeropuerto Internacional Tydeo Larre Borges de Paysandú a las 9:10 del sábado 7 de noviembre. A las 9:30 está previsto que recorra en papamóvil el Parque París Londres , donde podrá saludar a los fieles reunidos antes del comienzo de la misa, programada para las 10.

La celebración religiosa se extenderá aproximadamente hasta las 11:30. Luego, el Papa se trasladará a la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, donde ingresará en forma privada junto al obispo para rezar ante la imagen de la Virgen y realizar una ofrenda floral. También está previsto que descubra una placa conmemorativa y que bendiga una imagen de monseñor Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay.

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"El Papa entrará solo con el obispo, hará una oración delante de la Virgen, un momento de recogimiento, y hará una ofrenda floral a la Virgen”, anticipó semanas atrás el párroco de la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, Miguel Suárez.

Al salir del templo, el pontífice se dirigirá a la plaza Constitución para bendecir a quienes se encuentren frente a la iglesia y, posiblemente, saludar a algunos de los presentes.

¿Cómo será la misa del papa León XIV en Paysandú?

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Podrán participar de la misa oficiada por el papa León XIV en el Parque París Londres de Paysandú aquellos fieles que hayan completado la planilla de inscripción disponible en el sitio oficial papaleonuruguay.uy.

Para acceder al Parque París Londres será obligatorio haber realizado previamente el registro correspondiente.

¿A qué hora será la misa del papa León XIV en Paysandú?

El acceso al Parque París Londres donde el papa León XIV brindará la misa central en Paysandú se habilitará a las 5:30 y el ingreso del público estará previsto hasta las 8:15, horario a partir del cual se restringirá la entrada. La organización recomienda llegar con anticipación para evitar demoras en los controles.

"El escenario ya está casi pronto, concluido", indicó Batista.

El acceso general al predio será por la calle Monte Caseros, mientras que el ingreso por Guayabos quedará reservado para el Papa, su comitiva y las autoridades. Dentro del parque habrá controles, baños químicos y atención sanitaria. También se dispondrá de asistencia para personas con discapacidad o necesidades de accesibilidad, que deberán completar el registro correspondiente.

¿Qué objetos se podrán llevar a la misa del papa León XIV en Paysandú y cuáles estarán prohibidos?

En cuanto a los objetos permitidos, se podrá ingresar con mate y termo, una botella pequeña de agua, alimentos livianos, una mochila pequeña y una silla plegable.

En cambio, estarán prohibidos los bolsos grandes, las conservadoras, las botellas de vidrio, las latas, los objetos cortantes, las bebidas alcohólicas, la pirotecnia, los drones, las mascotas y las armas. También se restringirán las banderas y los carteles con mástil o palo.

El operativo de seguridad estará coordinado por organismos nacionales y departamentales. El jefe de Policía de Paysandú, comisario general Alejandro Sánchez, había anticipado que participarán unidades como la Guardia Republicana y la Policía Caminera, con apoyo de videovigilancia, drones y dos centros de comando móviles para monitorear la situación y coordinar la respuesta ante eventuales incidentes.

Cortes de calles y operativo de tránsito en Paysandú por la visita del papa León XIV

La circulación vehicular tendrá cortes y restricciones desde el día anterior a la visita. Para ingresar a la ciudad, la Intendencia de Paysandú recomienda utilizar avenida Italia, Wilson Ferreira Aldunate, bulevar Artigas o calle Roldán. Para acercarse al parque, los accesos sugeridos son las calles Montevideo y Felippone. Los autos particulares deberán estacionar fuera de la zona de exclusión vehicular.

Los ómnibus de excursiones tendrán un sector de estacionamiento sobre bulevar Artigas, entre 25 de Mayo y avenida San Martín, mientras que los minibuses turísticos podrán hacerlo sobre avenida Soriano. Además, se prevé un servicio especial de transporte de COPAY desde puntos estratégicos para acercar a los visitantes al lugar de la misa.