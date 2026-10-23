Un guasquero de Florida prepara un rosario de cuero para el papa León XIV: la historia detrás del regalo

Pablo Reyes guardó durante años la lonja de un caballo que había tenido que sacrificar . Quería hacer con ella una pieza para sí mismo, un recuerdo del animal. Pero una propuesta de la Intendencia de Florida cambió el destino de ese cuero: ahora lo utiliza para elaborar un rosario que espera regalarle al papa León XIV durante su visita a Uruguay .

Reyes es guasquero de Sarandí, en Florida, y viaja a la capital departamental para enseñar el oficio. Cuando lo contactaron desde la intendencia para encargarle un regalo especial, enseguida encontró una idea. “ Lo primero que se me ocurrió fue un rosario, y el rosario tenía que ser en cuero ”, recordó.

La elección del material llegó con la propuesta. Aquella lonja que había reservado para un trabajo propio podía darle al regalo un significado personal. “ Ya era algo especial para mí , por lo que fue ese caballo, entonces quería también transmitir eso al trabajo”, explicó.

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El vínculo con el animal también aparece en otro de los materiales: Reyes empleó cerda de un hijo de aquel caballo, que todavía tiene, para realizar la imagen de la Virgen María ubicada en el centro del rosario . Cada línea del dibujo está compuesta por ocho hebras. La pieza incluye, además, una cruz y la letra M, en referencia a María.

El trabajo comenzó hace cerca de un mes. Reyes no cuenta las horas que le dedica: avanza por etapas y alterna la elaboración del rosario con otros trabajos en soga. Los tientos más finos exigen una precisión que lo obliga a detenerse, descansar la vista y retomar después.

La pieza está hecha principalmente en lonja, con detalles en cerda y una pequeña cantidad de cuero vacuno. Una trenza de 12 tientos forma la parte que rodea el cuello, mientras que las cuentas combinan las técnicas conocidas como pluma y barquero para diferenciarlas entre sí. Los bordes llevan una costura ciega.

La cruz reúne trenzas de 12 y 24 tientos, que luego se unen, y un esterillado pluma en el centro. Pero Reyes espera que el regalo permita transmitir algo más que la destreza del oficio. Quiere entregárselo al papa en persona y tener tiempo para explicarle por qué eligió esos materiales.

“Que me dé el tiempo de poder explicarle que no es que sea un trabajo más, porque agarré cualquier cuero. No, fue un cuero elegido por algo especial para mí, para hacerle algo especial para él”, expresó.

Un oficio que empezó a aprender a los 15 años

El encuentro también sería una oportunidad para acercar al pontífice a la guasquería, una tradición ligada a la cultura rural uruguaya y al aprendizaje entre generaciones.

Reyes comenzó a interesarse por el oficio a los 15 años. Su padre trabajaba el cuero, pero murió cuando él era chico. En la casa quedaron sus herramientas y algunas piezas sin terminar.

Para aprender, recurrió a su abuelo materno, que le enseñó las técnicas básicas. Después continuó por su cuenta: desarmaba trabajos para entender cómo estaban hechos y practicaba con distintos materiales. Esa historia de aprendizaje, junto con el recuerdo del caballo cuyo cuero eligió para el rosario, es lo que espera compartir con León XIV si logra concretar la entrega.