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Los convocados de Peñarol para enfrentar a Juventud de Las Piedras; mirá la lista de Diego Aguirre

Diego Aguirre definió el plantel para el partido ante Juventud en el Estadio Centenario este viernes

23 de octubre de 2026 14:35 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, dio a conocer la lista de jugadores convocados para el partido de este viernes ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario (20:00 horas), encuentro que abrirá la 12ª fecha del Torneo Clausura.

El entrenador no podrá contar con Eduardo Darias ni Jesús Trindade, quienes están suspendidos.

Líder de la Tabla Anual, aunque cada vez con menos ventaja sobre sus perseguidores, el aurinegro tratará de reponerse rápidamente del golpe que le dio Liverpool el pasado fin de semana.

El encuentro ante el conjunto de la ciudad de Las Piedras encontrará a Peñarol con apenas un triunfo en sus últimas cuatro presentaciones.

El plantel de Peñarol pasó a tener un día más de concentración y varios dirigentes compartieron un asado con Diego Aguirre en señal de unidad

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Los convocados de Peñarol

La lista de Aguirre cuenta con los arqueros Sebastián Britos y Washington Aguerre

En defensa están citados Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Ignacio Alegre y Brian Barboza, quien vuelve a la convocatoria. Lucas Ferreira no se recuperó y quedó afuera por segundo partido consecutivo.

Los mediocampistas a la orden son Eric Remedi, Nicolás Fernández y Tomás Olase.

Mientras que los extremos y delanteros citados son Javier Cabrera, Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo, Franco González, Matías Arezo, Jonathan Rodríguez y Abel Hernández.

No están en la convocatoria el argentino Gonzalo Gelini, lesionado, Diego Laxalt ni Facundo Batista, además de los suspendidos y el también lesionado Ferreira.

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