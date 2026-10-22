Con jueces confirmados, así se juega la fecha 12 del Torneo Clausura que abren Juventud vs Peñarol y con Nacional vs Liverpool como destacado; mirá todos los detalles

El encuentro que Nacional y Liverpool disputarán este domingo en el marco del Torneo Clausura podría valer media temporada y por ello se robará todas las miradas de la duodécima jornada del certamen, la que se abrirá este viernes con Juventud vs Peñarol en el Estadio Centenario.

Este viernes, la fecha comenzará con el partido Juventud de Las Piedras vs Peñarol que se disputará en el Estadio Centenario tras un acuerdo económico de cambio de localía.

El partido tendrá como árbitro a Andrés Matonte , con los asistentes Pablo Llarena, Julián Pérez y Federico Modernell, con el VAR a cargo de Jonathan Fuentes y Javier Irazoqui.

Líder de la Tabla Anual acumulada, aunque cada vez con menos ventaja sobre sus perseguidores, el aurinegro tratará de reponerse rápidamente del golpe que le dio Liverpool el pasado fin de semana.

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Andrés Matonte Foto: Enzo Santos/FocoUy

El encuentro ante el conjunto de la ciudad de Las Piedras encontrará a Peñarol con apenas un triunfo en sus últimas cuatro presentaciones.

Los partidos del sábado

El sábado, Central Español y Albion también se enfrentarán por puntos muy importantes para mantener la categoría.

Por la tarde, Defensor Sporting recibirá a Racing, y luego Deportivo Maldonado, perseguidor de Peñarol en la Anual, será local ante Danubio, otro de los que está obligado a ganar para seguir luchando por no descender.

Nacional vs Liverpool, el destacado de la fecha

El Gran Parque Central será escenario del destacado de la fecha el domingo a la hora 19:30: Nacional vs Liverpool, que tendrá a al mundialista Gustavo Tejera como juez principal.

El equipo negriazul de Jorge Fossati aprovechó la derrota de Montevideo City Torque el pasado fin de semana y con una gran victoria frente a Peñarol volvió a subirse a lo más alto de la clasificación, en la que acumula 24 unidades.

Mientras tanto, Nacional ganó su quinto partido consecutivo y con 23 enteros volvió a la lucha y a depender exclusivamente de sí mismo para ser bicampeón uruguayo pocas semanas después de que el equipo estuviera prácticamente afuera de todo.

Gonzalo "Matraca" Gutiérrez y Jorge Fossati Foto: Dante Fernández/Focouy

Este domingo, se enfrentarán en el Gran Parque Central y allí el local buscará prolongar el buen momento que vive desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica.

Tras comenzar la temporada bajo las órdenes de Jadson Viera y de continuara con Jorge Bava al frente del plantel, Nacional selló en agosto la vuelta del campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental como futbolista.

En su tercer ciclo como entrenador de Nacional tras los de 2002-2003 y 2007, Carreño dirigió al tricolor en 13 partidos del Torneo Clausura y de la Copa Uruguay, en los que sumó diez triunfos y tres igualdades.

Daniel Carreño Foto: Dante Fernández/FocoUy

Una nueva victoria lo posicionaría como líder del Clausura y eso llevaría al equipo a depender de sí mismo para repetir el título de campeón uruguayo por primera vez en muchos meses.

Del otro lado, Liverpool buscará un triunfo que le permita aferrarse a la primera posición y encarar desde esa posición las últimas tres fechas del certamen.

Tabla del descenso:

También el domingo, Montevideo City Torque recibirá a Cerro en un partidazo con dos equipos que se juegan mucho, Boston River visitará a Cerro Largo y Montevideo Wanderers jugará con Progreso un duelo en el que se pondrán en juego puntos de oro para la Tabla del Descenso.

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