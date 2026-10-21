Diego Aguirre no descarta a Peñarol para el Torneo Clausura pero apunta fuerte a la Tabla Anual: "Hoy somos los principales candidatos a ser campeones"

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre se mostró autocrítico por el actual momento de su equipo, pero no descartó a los aurinegros para la definición del Torneo Clausura. Además, dijo que son los "principales candidatos" a ganar la Liga AUF Uruguaya por su posición de "privilegio" en la Tabla Anual.

"Sabemos que hicimos un mal partido, que nos costó la derrota. No encontramos en ningún momento el juego y creo que perdimos bien", dijo brevemente Aguirre sobre la derrota del domingo ante Liverpool , en el Parque Viera, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El entrenador se fue del Viera sin dar declaraciones y recién habló este miércoles en conferencia de prensa en Los Aromos.

El presidente Ignacio Ruglio fue muy crítico con el momento de Peñarol y dijo que el entrenador está cometiendo "errores", pero Aguirre prácticamente evadió responder sobre esos dichos.

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"El cometer errores o no es parte de esto y es muy subjetivo. Después del resultado, dijimos que el equipo no estuvo a la altura de lo que nosotros esperábamos y nos costó el resultado. Hay que mirar para adelante, aprender de los errores. Está todo por definirse".

Consultado por las chances de Peñarol en el Torneo Clausura donde Liverpool es puntero, Nacional escolta a un punto y donde el aurinegro quedó cuatro atrás del negriazul, Aguirre comentó: "No hay que descartar nada, es un campeonato muy irregular donde todos pierden puntos".

"A pesar de haber dejado muchos puntos en el camino, estamos en una posición de privilegio que tenemos que cuidar. Tenemos que estar en las finales, ese es el objetivo, queda muy poco y tenemos una ventaja considerable que nos hace pensar que eso va a pasar", agregó.

El martes, el consejo directivo de Peñarol debatió por dos horas y media la continuidad o no de Aguirre para estas cuatro fechas que quedan.

Si bien no se realizó una votación, seis dirigentes apostaron por su continuidad, cuatro por su desvinculación y uno no se pronunció.

"Es parte de esto y entiendo la preocupación. Somos los primeros en querer revertir esta situación de adversidad. Lo tomo como algo natural y que sucede. Todos queremos lograr el objetivo y los directivos están en todo su derecho de hacer cuestionamientos, sobre todo cuando el equipo no está a la altura a la hora de jugar. Pero lo tomo como algo natural", dijo el DT.

Aguirre adelantó que planifica variantes para jugar este viernes contra Juventud a la hora 20.00, en el Estadio Centenario, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

"Creo que hay que hacer algunas variantes. Nuestra expectativa era otra. No dimos continuidad a determinadas ideas que en algún momento funcionaron y en otros no. Es un momento para prepararnos para el próximo partido, intentar ganarlo, intentar ganar la Tabla Anual y luego estar en esas finales que es el gran objetivo que tenemos. Hay que mentalizarnos para cambiar el chip y que el equipo muestre otra cara. Lo asumimos como cuerpo técnico, los jugadores también. Estamos queriendo todos salir de este momento difícil. Estamos a 48 horas de un partido importante que en caso de ganarlo daríamos un paso muy importante para ganar la Tabla Anual que en definitiva es la tabla más importante", analizó.

"La expectativa era otro, hemos sido muy irregulares. Hemos tenido buenos momentos, otros no. Tenemos que encontrar el camino. El foco tiene que estar en el próximo partido, no pensar más allá de eso. Veremos cuándo pasen estos partidos en qué situación estamos. A pesar de las dificultades, a pesar de lo irregular del equipo y a pesar de los puntos que dejamos en el camino, estamos primeros y tenemos que focalizarnos en eso. Alguna cosa bien habremos hecho para estar en esta situación. Y tenemos que mantener la calma y estar unidos".

Aguirre confesó que evalúa modificar el sistema táctico de línea de tres en defensa.

"Claramente pasó eso en el último partido", dijo al ser consultado sobre el hecho de que ante Liverpool, el equipo quedó muy partido al tener tres zagueros y un solo delantero de área.

"Comparto que a veces quedamos con poca profundidad por tener un hombre más atrás y estamos analizando y manejando algunas variantes para que eso no vuelva a suceder".

La situación de varios jugadores del plantel

Brian Barboza: "Está convocado para este partido. Lo consideramos una alternativa, más allá de línea de tres o cuatro y las posibles variantes que vamos a hacer. En este caso lo vamos a considerar".

Gonzalo Gelini: "Es tal vez el único jugador que queda en sanidad más allá de algún detalle. Lucas (Ferreira) tuvo un golpe en el entrenamiento. Hoy estamos con casi todo el plantel, salvo Trindade y Darias afuera por tarjetas. Estamos con el plantel fuerte, con muchas más opciones de las que teníamos en la primera parte del año".

Lucas Ferreira: "Creo que está bien, lo vamos a ver ahora, seguramente va a estar a disposición.

Brandon Álvarez: "Hay que hablar con el cuerpo médico", dijo, a pesar de que Daniel Zarrillo tiene una orden contractual de no hablar con los medios de prensa. "Es una situación que escapa a mí. Estuvo arrastrando todo el año un tema de pubalgia. Estoy deseando que esté con nosotros, pero no puedo hacer mucho. Esperemos que pueda estar, ha sido una baja sensible, siete u ocho meses arrastrando ese problema".

Facundo Batista: "Tenemos un plantel muy numeroso, teníamos a Abel (Hernández) y Jonathan (Rodríguez) como opciones de cambio y fue una decisión técnica, es un jugador valioso y parte del plantel.

Jesús Trindade y su expulsión ante Liverpool: "Son situaciones de juego, no voy a personalizar ninguna situación contra ningún jugador, los apoyo a morir a todos. Eso es una anécdota, una situación de juego y listo. Tenemos que estar unidos y preparados para esta enfrentar etapa final que es de pocos partidos, muy importantes. Veremos si esta situación de dificultad que tenemos que es entendible que el hincha esté enojado y el dirigente preocupado, porque nos gustaría estar más cómodos. Pero todo depende pura y exclusivamente de nosotros. Está en nosotros poder cerrar el año de la mejor manera. Creo que eso va a pasar. Pero hay que demostrarlo. No siento que estemos lejos de nada, todo lo contrario".

Leonardo Fernández: "Escapa a mí, está entrenando bien pero no tengo información. Tal vez pueda estar para el final, tal vez no".

El cambio que espera contra Juventud

"Espero que veamos al Peñarol que muchas veces o la mayoría de las veces es protagonista y que proponga una idea futbolística más convincente que la que hemos mostrado. Mucho podemos hablar, pero la realidad va a estar a la hora del juego. Sabemos que se está por definir todo en esto que queda. Por eso hablo del partido siguiente que es lo inmediato y donde tenemos que focalizarnos y tratar de ganar esos tres puntos que serían claves para el objetivo".

"Estamos intentando generar un buen clima de apoyo a determinadas situaciones y precisamos lo mejor de cada jugador. Hubo rendimientos que no fueron los esperados, pero no es momento de señalar con nombre a ningún responsable. Estamos juntos, fuertes, bien, queremos ser campeones y vamos a ir por eso. Hoy somos los principales candidatos a ser campeones de acuerdo a los números, que en definitiva es el dato y no el relato. Así que vamos a ver qué es lo que pasa".

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"No es determinante, simplemente es una idea que no vemos mal de estar un rato más juntos, cenar hoy más distendidos. Es algo más que vamos a hacer. No entendemos que sea tan importante, es un detalles nada más".

"Obviamente que soy responsable si las cosas no salen o si salimos campeones. Soy el principal responsable. Soy optimista, veo cosas buenas por delante y me encantaría ser campeón uruguaya por cuarta vez de Peñarol y ese es el objetivo".

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"De mi continuidad no aporta nada hablar ahora. Ha sido un ciclo muy largo, muy desgastante en lo emocional, pero también con muchas cosas lindas vividas y en caso de lograr el objetivo de ser campeones uruguayos podría ser un ciclo muy bueno, clasificando siempre a la copa siendo campeón, voy a hacer lo posible para que el ciclo termine de forma positiva y toda la gente que hoy está preocupada o criticando, con razón, vamos a transformar eso en aplausos y en algo muy lindo. Eso es lo que tenemos que proponernos".

Sobre el final le preguntaron si ya está planificando posibles finales por la Liga AUF Uruguaya y dijo: "Lo que tenemos que preparar es lo inmediato. No podemos preparar algo que no todavía no logramos. Tenemos que intentar ganar el próximo partido, eso nos acercaría mucho. Las prepararíamos cuando estemos clasificados para jugarlas. Reitero, con toda la confianza en este plantel, vamos a darlo todo, queda poco para saber si logramos lo que queremos o no".