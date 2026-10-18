Incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía en las afueras del Parque Viera: insultos, gas pimienta y Diego Aguirre se fue sin hablar

La hinchada de Peñarol estalló contra sus jugadores y el entrenador Diego Aguirre luego de la derrota de este domingo contra Liverpool en el Parque Viera, por la fecha 11 del Torneo Clausura, y fuera del escenario se generaron incidentes con la Policía.

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La bronca se generó en el entretiempo cuando Jesús Trindade se hizo expulsar de una manera poco creíble.

El hincha de Peñarol se la veía venir ante un Liverpool muy sólido y con mayor volumen de juego. Finalmente terminó perdiendo 1-0 .

Cuando la derrota se consumó, los parciales apostados en la Tribuna Obdulio Varela y en la Jorge Barrios (cabecera) se agolparon contra el rincón por donde pasaron los jugadores para ir rumbo a vestuarios.

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Los insultos y los gestos tocándose la camiseta de los hinchas pusieron de manifiesto el tenebroso momento de Peñarol en el campeonato, más allá de que el equipo es el líder de la Tabla Anual.

Fuera de la cancha, la Policía dispuso un importante vallado para proteger el ómnibus de Peñarol.

El entrenador Diego Aguirre se fue sin dar declaraciones, tanto a la televisión como a los demás medios.

El operativo de seguridad definió que primero se evacuara al público de Peñarol.

Los que salieron, rápidamente fueron contra el vallado para insultar a los jugadores y algunos lanzaron botellas.

La Policía respondió con gas pimienta generándose una situación de extrema tensión.

Aguirre, Trindade y los dirigentes fueron los objetivos más insultados.

Finalmente el lío no pasó a mayores y tanto los jugadores como el cuerpo técnico de Peñarol pudieron irse del Viera sin mayores problemas.