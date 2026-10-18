Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía en las afueras del Parque Viera: insultos, gas pimienta y Diego Aguirre se fue sin hablar

Los hinchas de Peñarol salieron enfurecidos del Parque Viera tras perder con Liverpool y se fueron encima del ómnibus a insultar a jugadores y al entrenador; la Policía respondió con gas pimienta

18 de octubre de 2026 23:09 hs
Parque Viera

Parque Viera

Foto: Dante Fernández/Focouy

La hinchada de Peñarol estalló contra sus jugadores y el entrenador Diego Aguirre luego de la derrota de este domingo contra Liverpool en el Parque Viera, por la fecha 11 del Torneo Clausura, y fuera del escenario se generaron incidentes con la Policía.

El hincha de Peñarol se la veía venir ante un Liverpool muy sólido y con mayor volumen de juego. Finalmente terminó perdiendo 1-0.

Cuando la derrota se consumó, los parciales apostados en la Tribuna Obdulio Varela y en la Jorge Barrios (cabecera) se agolparon contra el rincón por donde pasaron los jugadores para ir rumbo a vestuarios.

Peñarol se cae a pedazos, Diego Aguirre perdió el rumbo, Jesús Trindade responsable de la derrota ante Liverpool y Leonel Jaime empezó a jugar fútbol uruguayo: así no llega

Ignacio Ruglio salió a respaldar la continuidad de Diego Aguirre en Peñarol tras la derrota con Liverpool

Los insultos y los gestos tocándose la camiseta de los hinchas pusieron de manifiesto el tenebroso momento de Peñarol en el campeonato, más allá de que el equipo es el líder de la Tabla Anual.

Fuera de la cancha, la Policía dispuso un importante vallado para proteger el ómnibus de Peñarol.

El entrenador Diego Aguirre se fue sin dar declaraciones, tanto a la televisión como a los demás medios.

El operativo de seguridad definió que primero se evacuara al público de Peñarol.

Los que salieron, rápidamente fueron contra el vallado para insultar a los jugadores y algunos lanzaron botellas.

La Policía respondió con gas pimienta generándose una situación de extrema tensión.

Aguirre, Trindade y los dirigentes fueron los objetivos más insultados.

Finalmente el lío no pasó a mayores y tanto los jugadores como el cuerpo técnico de Peñarol pudieron irse del Viera sin mayores problemas.

Las más leídas

Dibu Martínez fue dado de alta tras su operación de mandíbula, pero no llegará al partido ante Uruguay por la fecha FIFA de noviembre

El emotivo mensaje de Leonel Jaime por el Día de la Madre en Argentina, a la espera de recuperar su nivel con Peñarol ante Liverpool por el Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la resonante victoria de Liverpool sobre Peñarol

Peñarol le ganó en la hora el clásico de fútbol femenino a Nacional y se consagró bicampeón uruguayo en la categoría sub 16

Temas

Peñarol policía Diego Aguirre

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos