Ignacio Ruglio salió a respaldar la continuidad de Diego Aguirre en Peñarol tras la derrota con Liverpool

El ánimo del hincha de Peñarol se crispó. Diego Aguirre se fue del Parque Viera sin hablar. En las afueras del escenario se generaron incidentes. El aurinegro perdió 1-0 con Liverpool por la fecha 11 del Torneo Clausura y el inestable momento deportivo del equipo agitó las aguas.

En ese contexto, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, publicó esta noche un estado de WhatsApp para darle un voto de confianza a Aguirre .

A falta de cuatro fechas y con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, Ruglio jugó otra carta: sostener el proceso Aguirre , más allá de que aún no anunció que será candidato a una nueva reelección.

No fue lo mismo que hizo en 2023 cuando cesó a Darío Rodríguez y fue por Marcelo Broli ante cuya negativa terminó apostando por Aguirre.

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Las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la resonante victoria de Liverpool sobre Peñarol

Aquella jugada resultó exitosa en cuanto al rédito electoral. La oposición adelantó las elecciones a mediados de noviembre (según el Estatuto pueden ser entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre), Ruglio ganó pero el equipo terminó perdiendo después las finales del Uruguayo ante Liverpool.

El presidente utilizó una imagen suya con Aguirre en Los Aromos y sobre la misma escribió: "A laburar más esta semana, a concentrar más días y a pasar muchas horas juntos puertas adentro para dar vuelto esto, pero todos juntos hasta el final".

La arenga tiene dos componentes críticos.

Por un lado mandata al entrenador a "laburar más" porque el equipo juega poco y nada.

También manda a los jugadores a "concentrar más días", aunque quien fija el régimen de concentración es el DT.

"Juntos cuando las cosas salieron muy bien, cuando salieron más o menos y cuando salen mal, se cambia la pisada estando todos juntos", dijo Ruglio enviando un mensaje de unidad.

"Mañana temprano a encerrarnos en Los Aromos con autocrítica y fe que lo sacamos adelante. ¡Juntos!", concluyó.