El consejo directivo de Peñarol definió las fechas de las elecciones presidenciales y respaldó al entrenador Diego Aguirre

El consejo directivo de Peñarol sesionó este martes y adoptó dos importantes decisiones. Por un lado, fijó las elecciones presidenciales para el sábado 12 de diciembre y luego se definió continuar con Diego Aguirre como entrenador a pesar del mal momento del equipo en el Torneo Clausura.

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La semana pasada, el consejo había definido algunos aspectos para las elecciones, pero se postergó hasta este martes de la toma de decisión de la fecha para realizar la votación.

Por Estatuto, las elecciones deben realizarse del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Por tradición, se hacen los sábados. El 15 es domingo, el domingo 22 hay elecciones de BPS por lo que no se puede acudir a los servicios de los funcionarios de la Corte Electoral con los que cuenta Peñarol para organizar las elecciones y el sábado 28 es la final de la Copa Libertadores en Montevideo.

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La mayoría de los dirigentes de Peñarol respaldará la continuidad de Diego Aguirre como técnico hoy en la reunión del consejo directivo

Los consejeros votaron como fecha la del 12 de diciembre para celebrar las elecciones una vez terminada la Liga AUF Uruguaya, donde Peñarol atraviesa un momento crítico.

La continuidad de Diego Aguirre no se votó pero el DT tuvo el visto bueno de la mayoría para seguir

El consejo comenzó sobre la hora 18.30 y se extendió hasta las 21.00 horas.

Se discutió mucho sobre el actual momento deportivo y sobre qué hacer con el entrenador Diego Aguirre.

Los consejeros presentes intercambiaron opiniones y cada uno manifestó su postura.

Algunos entendieron que el entrenador debía seguir, que ante una situación de extrema presión como la actual tiene la espalda, la personalidad, el carácter y la experiencia como para capear el temporal y conducir a Peñarol al título.

Otros entendieron que Peñarol necesita un cambio, un sacudón que levante al plantel y que genere un revulsivo. Por eso, propusieron relevar al entrenador de su cargo.

Los que manifestaron su postura a favor de la continuidad de Aguirre fueron el presidente Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaindensztat y los oficialistas Alejandro González, Marcelo Solomita y Zelmar Dufrechou. A ellos se plegó uno de los dirigentes de la oposición, Nicolás Ghizzo.

Los que entendieron que Peñarol necesitaba un cambio de entrenador fueron Evaristo González, Santiago Sánchez, José Luis Bringa, quien asistió como suplente de Rodolfo Catino, y Javier Di Mauro, suplente de Guillermo Varela.

Edgardo Novick se abstuvo de manifestar su posición por lo que seis voluntades manifestaron el respaldo a Aguirre y cuatro expresaron que debía ser cesado.