Evaristo González, candidato a presidente de Peñarol, en Quedó Picando: dejar atrás el "llenar de Peñarol a Peñarol" y el deseo de revivir la Liga Profesional

El candidato a la presidencia de Peñarol , Evaristo González, detalló los ejes fundamentales de su plataforma electoral durante su participación en el ciclo de entrevistas de Quedó Picando camino a las elecciones de diciembre, emitido por el canal de streaming de El Observador.

En el programa de este lunes cuatro candidatos tuvieron la oportunidad de hablar 20 minutos cada uno sobre seis temas de la campaña: objetivos deportivos, formativas, relacionamiento con la AUF, infraestructura, seguridad y economía. A través de los siguientes links podés repasar las entrevistas a Freddy García , Carlos Lazzarino y Pablo Schiavi .

Evaristo, que competirá por tercera vez consecutiva por la presidencia tras alcanzar el 38,5% de los votos en los comicios de 2023, abordó el escenario financiero del club, el proyecto de divisiones formativas y la relación con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Al ser consultado sobre las metas deportivas para los próximos tres años, González señaló que la prioridad absoluta es posicionar al club en el plano internacional.

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"Para mí, el objetivo que más hoy tenemos que poner en el próximo período, que son tres años, es sin duda el objetivo de llegar al Campeonato Mundial de Clubes. Para eso hay que salir campeón uruguayo, hay que llegar a cuartos y a semifinales de la Libertadores, y para que todo eso pase, hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver la captación, la preparación física y la elección correcta del técnico", afirmó.

En cuanto a la conformación del cuerpo técnico para el año 2027, el candidato evitó dar nombres propios debido a la coyuntura deportiva del plantel principal. No obstante, subrayó que el modelo de "darle las llaves del club a un entrenador" es un error conceptual que debe corregirse con conductas institucionales firmes.

Reestructura en formativas y profesionalización

González cuestionó el enfoque actual en el trabajo de juveniles y abogó por un cambio estructural que se adapte a las exigencias del fútbol moderno. Para el dirigente, los discursos basados en la identidad sin sustento técnico –como "hay que llenar a Peñarol de Peñarol"– ya no sirven.

"El mundo cambió. El 'vamos Peñarol' y llenar a Peñarol de Peñarol no camina. No veo a los grandes cuadros del mundo llenando a Flamengo de Flamengo, ni a Real Madrid de Real Madrid. Lo que tenés que llenar es de profesionalismo y de gestión. Estamos en un momento vértice del fútbol donde tenemos que ser realistas", sostuvo.

En este sentido, remarcó que las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) están demostrando mayor eficacia en el desarrollo de jugadores y abogó por incorporar profesionales capacitados en todas las categorías de la formación juvenil, desde la séptima división hasta el plantel principal.

Relacionamiento con la AUF y la creación de la Liga Profesional

En el plano político institucional, González criticó el modelo de confrontación sostenido por Peñarol en los últimos años contra la AUF, y propuso un cambio de estrategia basado en la construcción de alianzas estratégicas.

"Si vos querés cambiar algo, no tenés otra que meterte a cambiarlo. El relacionamiento del club no es basado en la guerra. Es basado en alianzas, en trabajo en común, en el respeto al otro y en entender que el otro también la va a pelear para su propio interés", indicó.

Asimismo, insistió en que el objetivo central de Peñarol en la AUF debe ser la conformación de la Liga Profesional gestionada de forma autónoma por los propios clubes profesionales. "Ya fue aprobada. Hay que trabajar en unidad y estoy convencido de que ahí vamos a conseguir una cantidad de clubes que hagan las cosas con transparencia, generando un ejecutivo que corresponda realmente, que tomemos las decisiones y que nosotros seamos los dueños de los ingresos de la televisión y los repartamos nosotros", remarcó.

Situación económica y finanzas bajo la lupa

El candidato advirtió sobre la complejidad del escenario financiero que heredará la próxima administración. González señaló que el club afrontará compromisos presupuestales importantes y criticó la práctica de comprometer ingresos futuros mediante el descuento anticipado de créditos por transferencias como la de Matías Arezo, que se comenzará a pagar en enero de 2027.

"Un club que tiene un presupuesto de 40 millones de dólares y genera 30 —contando la garantía de entrar a la Copa Libertadores y de que no nos suspendieran los partidos para generar 1,2 millones solo de venta de entradas— tiene que cubrir esos 10 millones de dólares de diferencia. Lo que más me preocupa es la cartera de jugadores que podemos vender y proyectar, y no es la misma que supimos tener", analizó.

En ese sentido, valoró que su equipo económico estará encabezado por Gustavo Guerra, contador "de primera línea" y delegado de Peñarol ante la AUF que lidera de forma honoraria la administración del Campeón del Siglo, rol en el que "le debe llevar ahorrando al club ya más de 200,000 dólares".

En materia de infraestructura, el dirigente remarcó que la prioridad para el Estadio Campeón del Siglo es el mantenimiento edilicio, la solución de problemas estructurales de filtraciones y la optimización de la operativa de los estacionamientos y los accesos para mejorar la experiencia del socio.

Finalmente, González realizó un llamado a la masa social para que participe activamente en los próximos comicios de diciembre, enfatizando que la solución a los problemas institucionales requiere de un plan de gobierno sólido y ejecutable desde el primer día.